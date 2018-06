Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9365c9ec-85ef-4d70-b0a4-722a629fe940","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jöhetnek a gyanúsítások a kilencvenes évek kiemelt ügyeiben, ugyanis Pintér Sándor belügyminiszter ismét miniszteri biztossá nevezte ki Horváth Andrást.","shortLead":"Jöhetnek a gyanúsítások a kilencvenes évek kiemelt ügyeiben, ugyanis Pintér Sándor belügyminiszter ismét miniszteri...","id":"20180611_Ujra_vizsgaljak_a_90es_evek_politikai_robbantasait","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9365c9ec-85ef-4d70-b0a4-722a629fe940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9653b64-5409-4b11-92ca-6bdb1909890f","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Ujra_vizsgaljak_a_90es_evek_politikai_robbantasait","timestamp":"2018. június. 11. 10:07","title":"Újra vizsgálják a 90-es évek politikai robbantásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e1d669-6d45-41a1-bcec-78c34d2d699d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Le kellett zárni a mezőberényi ligetet, ahol ártalmatlanítják a rovarokat. ","shortLead":"Le kellett zárni a mezőberényi ligetet, ahol ártalmatlanítják a rovarokat. ","id":"20180611_Darazsak_tamadtak_meg_gyerekeket_Mezoberenyben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5e1d669-6d45-41a1-bcec-78c34d2d699d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2802b5-c93e-4511-a609-3624c5b9c1d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Darazsak_tamadtak_meg_gyerekeket_Mezoberenyben","timestamp":"2018. június. 11. 08:58","title":"Darazsak támadtak meg gyerekeket Mezőberényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aac71904-7a87-4ccc-89e3-3c7992eabd97","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ha a hangalámondásról valakinek a rendszerváltás előtti videókazetták jutnak eszébe, az nem téved nagyot – legfeljebb annyiban, hogy a műfaj fölött nem egészen járt el az idő: a fapados afrikai mozikban mind a mai napig él, sőt virágzik. Ráadásul sokkal érdekesebb változatban, mint annak idején idehaza és több más országban. ","shortLead":"Ha a hangalámondásról valakinek a rendszerváltás előtti videókazetták jutnak eszébe, az nem téved nagyot – legfeljebb...","id":"201820_rabeszeles","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aac71904-7a87-4ccc-89e3-3c7992eabd97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1229ae26-c6b5-4baf-afc9-3da185961230","keywords":null,"link":"/kkv/201820_rabeszeles","timestamp":"2018. június. 10. 09:00","title":"Ez a szinkron jobb, mint a film eredeti hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec4fb71-bc43-4e28-9cea-b5dafc3e1028","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Chris Herbert megelégelte, hogy sokan azt gondolják róla (vagy azt szeretnék), hogy utálja a muszlimokat, amiért az iraki háborúban elvesztette az egyik lábát. Egy megrendítő és tanulságos Facebook-posztban írta le, miért nem lett a hatalmas trauma ellenére sem iszlamofób.","shortLead":"Chris Herbert megelégelte, hogy sokan azt gondolják róla (vagy azt szeretnék), hogy utálja a muszlimokat, amiért...","id":"20180611_Iraki_katona_arrol_miert_nem_lett_iszlamofob_egy_muszlim_robbantott_fel_de_egy_muszlim_mentette_meg_az_eletemet_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ec4fb71-bc43-4e28-9cea-b5dafc3e1028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af3852a-cec9-423e-9021-1f5b9a8729dc","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Iraki_katona_arrol_miert_nem_lett_iszlamofob_egy_muszlim_robbantott_fel_de_egy_muszlim_mentette_meg_az_eletemet_is","timestamp":"2018. június. 11. 11:30","title":"Veterán katona arról, miért nem lett iszlamofób: \"egy muszlim robbantott fel, de egy muszlim mentette meg az életemet is\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f53f37-17bc-4cec-9baa-8fdc7e288fc9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt egy elvetemülten hosszú lista minden egyes részről a legrosszabbtól a legjobbig.","shortLead":"Itt egy elvetemülten hosszú lista minden egyes részről a legrosszabbtól a legjobbig.","id":"20180611_Melyik_volt_a_Szex_es_New_York_legjobb_epizodja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9f53f37-17bc-4cec-9baa-8fdc7e288fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a20e668-c9f9-4422-b65b-ef8c84997726","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Melyik_volt_a_Szex_es_New_York_legjobb_epizodja","timestamp":"2018. június. 11. 11:06","title":"Melyik volt a Szex és New York legjobb epizódja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8687f1-bba8-41f5-b511-5c06c95c2983","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tegnapinál szárazabb, némileg kevésbé dunsztos, szaunás idő lesz vasárnap nagyjából ideális feltételekkel.\r

","shortLead":"A tegnapinál szárazabb, némileg kevésbé dunsztos, szaunás idő lesz vasárnap nagyjából ideális feltételekkel.\r

","id":"20180610_Irany_a_strand__popec_nyari_napunk_lesz_kis_esovel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e8687f1-bba8-41f5-b511-5c06c95c2983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3918bb8-6cb7-461e-8cd5-8384ca0e16e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Irany_a_strand__popec_nyari_napunk_lesz_kis_esovel","timestamp":"2018. június. 10. 08:01","title":"Irány a strand - pöpec nyári napunk lesz kis esővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56165955-7505-48d1-b236-43782226bb02","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, mert ha autóval jár erre, jó ha tud ezekről. Bem tér, Bem rakpart, Csalogány utca.","shortLead":"Mutatjuk, mert ha autóval jár erre, jó ha tud ezekről. Bem tér, Bem rakpart, Csalogány utca.","id":"20180610_Mar_most_lezarasok_vannak_a_Dunaparton_a_honap_vegi_repuloverseny_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56165955-7505-48d1-b236-43782226bb02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329c92cf-edab-44e0-a7c8-2c9b3a07e005","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_Mar_most_lezarasok_vannak_a_Dunaparton_a_honap_vegi_repuloverseny_miatt","timestamp":"2018. június. 10. 21:05","title":"Már most lezárások vannak a Duna-parton a hónap végi repülőverseny miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6791e559-e1e0-480a-8520-cf73ff4ab6c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 2018-ban értékesített házgyári technológiával épült lakások átlagosan 66 nap – alig több mint két hónap - alatt keltek el. A téglalakások vevőire viszont már három hónapot, a családi házakéra pedig egyre többet, most átlagosan fél évet kell várni.","shortLead":"A 2018-ban értékesített házgyári technológiával épült lakások átlagosan 66 nap – alig több mint két hónap - alatt...","id":"20180611_Megint_rovidult_a_panelek_forgasi_ideje_a_csaladi_hazasoknak_viszont_birni_kell_cernaval","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6791e559-e1e0-480a-8520-cf73ff4ab6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e454a3-3dd1-41c5-998c-96a6d44a97bf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180611_Megint_rovidult_a_panelek_forgasi_ideje_a_csaladi_hazasoknak_viszont_birni_kell_cernaval","timestamp":"2018. június. 11. 10:30","title":"Megint rövidült a panelek forgási ideje, a családi házasoknak viszont bírni kell cérnával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]