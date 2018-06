Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bf5dd5f-76f3-4d5e-b8ff-a129dc41fd49","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A csupa női főszereplőkkel forgatott Ocean's 8 - Az évszázad átverése 41,5 millió dollárért váltottak jegyet az észak-amerikai mozikban.","shortLead":"A csupa női főszereplőkkel forgatott Ocean's 8 - Az évszázad átverése 41,5 millió dollárért váltottak jegyet...","id":"20180610_Az_Oceansakciosorozat_legjobb_nyito_hetvegi_bevetelet_hozta_az_Oceans_8","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bf5dd5f-76f3-4d5e-b8ff-a129dc41fd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a38d86-de1f-452b-96f2-e3d909306c8f","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Az_Oceansakciosorozat_legjobb_nyito_hetvegi_bevetelet_hozta_az_Oceans_8","timestamp":"2018. június. 10. 20:08","title":"Az Ocean's-akciósorozat legjobb nyitó hétvégi bevételét hozta az Oceans' 8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568ee94d-fb72-4f88-8727-7aab853e8e33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi miniszter távozása előtt összesen 3,3 milliárd forintot fizetett ki a munkabéreken felül, csak áprilisban kétmilliárdot.","shortLead":"A korábbi miniszter távozása előtt összesen 3,3 milliárd forintot fizetett ki a munkabéreken felül, csak áprilisban...","id":"20180611_Lazar_Janos_ketmilliard_forintot_osztott_szet_emberei_kozott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=568ee94d-fb72-4f88-8727-7aab853e8e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca52eb7b-42c7-43ba-a2f3-e274947ab03c","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Lazar_Janos_ketmilliard_forintot_osztott_szet_emberei_kozott","timestamp":"2018. június. 11. 09:32","title":"Lázár János kétmilliárd forintot osztott szét emberei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e762ba-0025-46d5-aa82-b1042b9b670f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két nőt pedig súlyosan megsebesítettek. Mindez a Tokióból Oszakába tartó szuperexpresszen történt. ","shortLead":"Két nőt pedig súlyosan megsebesítettek. Mindez a Tokióból Oszakába tartó szuperexpresszen történt. ","id":"20180610_Halalra_keseltek_egy_ferfit_egy_japan_szuperexpresszen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00e762ba-0025-46d5-aa82-b1042b9b670f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b29a48-c3fe-4435-a992-7762ccd47094","keywords":null,"link":"/vilag/20180610_Halalra_keseltek_egy_ferfit_egy_japan_szuperexpresszen","timestamp":"2018. június. 10. 07:45","title":"Halálra késeltek egy férfit egy japán szuperexpresszen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da56591-d950-411e-b044-17bde2cb11f3","c_author":"Muck Tibor","category":"gazdasag","description":"Aminek pontos ára van, azt nem fizeti ki, ami átláthatatlan, arra jut bőven a közpénzből. ","shortLead":"Aminek pontos ára van, azt nem fizeti ki, ami átláthatatlan, arra jut bőven a közpénzből. ","id":"201823__mavpenzugyek__allami_bokezuseg__kezi_vezerles__tamogatasi_talany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8da56591-d950-411e-b044-17bde2cb11f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed2fd97-e238-4f7b-b041-9687fe9b80d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/201823__mavpenzugyek__allami_bokezuseg__kezi_vezerles__tamogatasi_talany","timestamp":"2018. június. 10. 15:00","title":"Minden, csak nem kiszámítható, ahogy az állam önti a százmilliárdokat a vasútba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"414acb39-dfe3-45a3-ae83-d30154ec3e26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha el akarja kerülni a bosszankodást, érdemes megnézni, hol mi változik a budapesti közösségi közlekedésben vasárnap.\r

\r

","shortLead":"Ha el akarja kerülni a bosszankodást, érdemes megnézni, hol mi változik a budapesti közösségi közlekedésben...","id":"20180610_Budapesti_kozlekedesi_valtozasok_es_bonyadalmak_vasarnapra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=414acb39-dfe3-45a3-ae83-d30154ec3e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47724b3f-88f1-454e-9e3a-825928affb1d","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Budapesti_kozlekedesi_valtozasok_es_bonyadalmak_vasarnapra","timestamp":"2018. június. 10. 09:21","title":"Budapesti közlekedési változások és bonyadalmak vasárnapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f4c757c-f4e0-4cc5-87dd-e74888e9314e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szakértők és a pártok aggódnak, de úgy néz ki, a nép többsége is ellenzi a kezdeményezést.","shortLead":"A szakértők és a pártok aggódnak, de úgy néz ki, a nép többsége is ellenzi a kezdeményezést.","id":"20180610_Olyasmirol_szavaznak_Svajcban_ami_felborithatja_a_hitelrendszert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f4c757c-f4e0-4cc5-87dd-e74888e9314e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff836ecb-9daa-40de-8e98-971bb8439421","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_Olyasmirol_szavaznak_Svajcban_ami_felborithatja_a_hitelrendszert","timestamp":"2018. június. 10. 11:35","title":"Olyasmiről szavaznak Svájcban, ami felboríthatja a hitelrendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9114b678-e931-4943-bc4f-3b2757a66c06","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar versenyzők három aranyérmet egy ezüstöt és egy bronzot szereztek vasárnap délelőtt a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokság 500 méteres döntőiben. Délután is magyar éremeső volt.\r

\r

","shortLead":"A magyar versenyzők három aranyérmet egy ezüstöt és egy bronzot szereztek vasárnap délelőtt a belgrádi kajak-kenu...","id":"20180610_Kozak_Danuta_ujabb_aranya_es_mas_vasarnapi_kajaksikerek_a_belgradi_Ebn","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9114b678-e931-4943-bc4f-3b2757a66c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abb2eee-37ea-41f8-ac2c-790f9b4d2ad3","keywords":null,"link":"/sport/20180610_Kozak_Danuta_ujabb_aranya_es_mas_vasarnapi_kajaksikerek_a_belgradi_Ebn","timestamp":"2018. június. 10. 11:42","title":"Kozák Danuta újabb aranya és más vasárnapi kajaksikerek a belgrádi Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f430b8-a86b-4365-a0d4-62240f34fc7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"56 százalékot kapott a küldöttgyűlésen. Két évig megint ő lesz a párt elnöke.\r

\r

","shortLead":"56 százalékot kapott a küldöttgyűlésen. Két évig megint ő lesz a párt elnöke.\r

\r

","id":"20180610_FeketeGyor_maradt_a_Momentum_elnoke","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19f430b8-a86b-4365-a0d4-62240f34fc7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d1e893e-da56-4e48-9e8d-6ebc72374a16","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_FeketeGyor_maradt_a_Momentum_elnoke","timestamp":"2018. június. 10. 14:19","title":"Fekete-Győr lett újra a Momentum elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]