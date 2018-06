Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6c68503-cca6-424e-869a-46d33daf7c6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnök gondoskodott róla, hogy maradandó nyomot hagyjon Trumpban a G7-csúcson történt találkozójuk során. De vajon melyik ügy az, amelyre így próbált meg reflektálni Macron?","shortLead":"A francia elnök gondoskodott róla, hogy maradandó nyomot hagyjon Trumpban a G7-csúcson történt találkozójuk során. De...","id":"20180609_Macron_kezfogasa_egy_fenyegetessel_is_feler_es_ezt_mar_Trump_is_tudja__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6c68503-cca6-424e-869a-46d33daf7c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b96fa52-c2be-403f-8871-189a78732a2a","keywords":null,"link":"/vilag/20180609_Macron_kezfogasa_egy_fenyegetessel_is_feler_es_ezt_mar_Trump_is_tudja__video","timestamp":"2018. június. 09. 14:46","title":"Macron kézfogása egy fenyegetéssel is felér, és ezt már Trump is tudja - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf6d571-1632-4109-a398-42df8bdfaf5d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíjat, s mivel a vb-címvédő Lewis Hamilton csak ötödik lett, így átvette tőle a vezetést a pontversenyben.","shortLead":"Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíjat, s mivel a vb-címvédő Lewis...","id":"20180610_Vettel_nyert_es_az_elre_allt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcf6d571-1632-4109-a398-42df8bdfaf5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b71e2e-b894-4929-9b69-f3d067f249a0","keywords":null,"link":"/sport/20180610_Vettel_nyert_es_az_elre_allt","timestamp":"2018. június. 10. 22:08","title":"Vettel nyert és az élre állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f430b8-a86b-4365-a0d4-62240f34fc7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"56 százalékot kapott a küldöttgyűlésen. Két évig megint ő lesz a párt elnöke.\r

","shortLead":"Emberek tízezrei alkottak élőláncot az észak-spanyolországi Baszkföldön, hogy nagyobb autonómiát követeljenek a térség...","id":"20180610_A_katalanok_a_baszkoknak_is_meghoztak_a_kedvet_a_nagyobb_onallosaghoz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfebb2b4-bc17-4a8b-a903-e72087e669ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3802c7a4-7d42-41eb-8a30-4d4a964d6639","keywords":null,"link":"/vilag/20180610_A_katalanok_a_baszkoknak_is_meghoztak_a_kedvet_a_nagyobb_onallosaghoz","timestamp":"2018. június. 10. 21:41","title":"A katalánok a baszkoknak is meghozták a kedvet a nagyobb önállósághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e805d1-f032-4dbe-afe6-73b9f304a0a4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíjat, s mivel a vb-címvédő Lewis Hamilton csak ötödik lett, így átvette tőle a vezetést a pontversenyben.\r

