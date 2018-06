Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Még egyszer a pedagógusok tanév végi ajándékozásáról." „Jóságos ég, megint valami, amiért lehet utálni a tanárokat" "Mindent megtettek az utasokért, közölte a légitársaság. A károsultak egészen másról beszélnek.","shortLead":"Mindent megtettek az utasokért, közölte a légitársaság. "Pozsonyban felejtette Barcelonából Budapestre tartó utasait a Wizz Air" "A Heti Válasz megszűnésével eltűnt a nyomtatott sajtó a konzervatív jobboldalon, ahol megengedhető volt a kritikai hang is. De kinek a felelőssége mindez? "Fülke: Simicska és Orbán közösen nyírták ki a jobboldali sajtót" "Csalhatott az Iránytű Párt, a Kell az Összefogás Párt, valamint a Rend és Elszámoltatás Párt. De még az LMP-s Ungár Péter ajánlása miatt is feljelentést tett valaki a rendőrségen.","shortLead":"Csalhatott az Iránytű Párt, a Kell az Összefogás Párt, valamint a Rend és Elszámoltatás Párt. "111 büntetőeljárás indult a választási ajánlások hamisítása miatt" "Óriási Thomas Müller fölénye a vébé góllövői között" "A Kossuth-díjas zenésznek okostelefonja sincs." Demjén Ferenc: „Ritkán megyek fel a világhálóra, az egy gonosz folyó" "Napra pontosan hetvenöt éve, 1943. június 10-én szabadalmaztatták Argentínában a magyar Bíró László József golyóstollát, amelyet a köznyelv angol nyelvterületen ma is biro pen, avagy röviden biro néven emleget." "Ma 75 éves az egyik legnépszerűbb magyar találmány, a golyóstoll – és azt tudja, melyik a legkelendőbb?" "Közös hazasétálásra invitálja az embereket egy Facebook-esemény Robival, a medvével. Aki most már a szabadság megtestesítőjévé vált.\r

\r

"Robi, a medve most már a szabadság szimbóluma"