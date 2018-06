Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IKEA két év múlva már sem az áruházaiban, sem az éttermeiben nem akar majd egyszer használatos műanyagot látni.","shortLead":"Az IKEA két év múlva már sem az áruházaiban, sem az éttermeiben nem akar majd egyszer használatos műanyagot látni.","id":"20180611_ikea_egyszerhasznalatos_muanyag_betiltasa_2020_muanyag_szemet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb68bec-ef9c-4e86-a6b5-50e8728ee05f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_ikea_egyszerhasznalatos_muanyag_betiltasa_2020_muanyag_szemet","timestamp":"2018. június. 11. 15:03","title":"Keményet lép az IKEA is: 2020-tól nem árul több olyan műanyag dolgot, melyet egyszer lehet használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bff4de-7121-44d8-9fb9-7773661dacf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180610_Teljes_fordulatszamon_az_illegalis_migransokat_segitok_meg_is_van_az_eredmenye","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60bff4de-7121-44d8-9fb9-7773661dacf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf98511-7f69-4cd2-82a0-91c23128f9b1","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Teljes_fordulatszamon_az_illegalis_migransokat_segitok_meg_is_van_az_eredmenye","timestamp":"2018. június. 10. 08:29","title":"Teljes fordulatszámon az illegális migránsokat segítők, meg is van az eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab6c740-6d18-41f4-9d4c-7004f8925556","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20180609_A_vilag_vezetoi_egy_kepen__nem_lennenk_nyugodtak_a_vilag_helyeben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ab6c740-6d18-41f4-9d4c-7004f8925556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ddec02-8bd9-4dfd-866f-1a6f88b535a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180609_A_vilag_vezetoi_egy_kepen__nem_lennenk_nyugodtak_a_vilag_helyeben","timestamp":"2018. június. 09. 21:39","title":"A világ vezetői egy képen - és nem lennénk nyugodtak a világ helyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161fa05e-310a-45ce-8285-37db1dff34b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak a napokban hozták nyilvánosságra azt a videót, melyen egy 2017 őszén történt kisrepülőtéri ritka baleset látható.","shortLead":"Csak a napokban hozták nyilvánosságra azt a videót, melyen egy 2017 őszén történt kisrepülőtéri ritka baleset látható.","id":"20180611_florida_clearwater_air_park_kisrepulogep_helikopter_utkozes_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=161fa05e-310a-45ce-8285-37db1dff34b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba79e71e-8f64-499e-9198-d70f58b7116d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_florida_clearwater_air_park_kisrepulogep_helikopter_utkozes_video","timestamp":"2018. június. 11. 11:03","title":"Közzétették a videót: csoda, hogy mindenki túlélte a repülő és helikopter ütközését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9753b867-8451-43a9-abf7-db67f2bc0a1c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A vasárnap délután a hegyvidéken kialakult heves zivatarban is hullhatott néhol 50 milliméternél több csapadék, majd az éjszakai, órákon át tartó felhőszakadásból 100 milliméternél is több eső esett a Bükk egyes részein.","shortLead":"A vasárnap délután a hegyvidéken kialakult heves zivatarban is hullhatott néhol 50 milliméternél több csapadék, majd...","id":"20180611_villamarviz_volt_csapadekrekord_dolt_a_bukkben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9753b867-8451-43a9-abf7-db67f2bc0a1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a745fc-c1d2-4c48-b641-86e54a903c5b","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_villamarviz_volt_csapadekrekord_dolt_a_bukkben","timestamp":"2018. június. 11. 13:51","title":"Villámárvíz volt, csapadékrekord dőlt a Bükkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"","category":"gazdasag","description":"A portákon összegyűlt esővízért akkor is kell majd fizetni, ha azt a közműbe vezetik, és akkor is, ha nem.","shortLead":"A portákon összegyűlt esővízért akkor is kell majd fizetni, ha azt a közműbe vezetik, és akkor is, ha nem.","id":"20180611_Megadoztatnak_az_esovizet_Kiskunhalason","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93674776-afc5-48fb-b968-f914da9b6660","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_Megadoztatnak_az_esovizet_Kiskunhalason","timestamp":"2018. június. 11. 06:42","title":"Megadóztatnák az esővizet Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e3ffae-584d-49ff-842e-721f2a52c250","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Éppenséggel ezt is meg lehet nyalni, szagolni mindenképpen érdemes, és gyűjtőknek kuriózum. Az idei nyár filatéliai újdonságai az Egyesült Államok Postai Szolgálata (US Postal Service, USPS) által kibocsájtott jégkrémes, illatos bélyegek. \r

\r

","shortLead":"Éppenséggel ezt is meg lehet nyalni, szagolni mindenképpen érdemes, és gyűjtőknek kuriózum. Az idei nyár filatéliai...","id":"20180611_Orokre_fagyasztott_elvezet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91e3ffae-584d-49ff-842e-721f2a52c250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314f6d32-fed8-4462-8dcc-9f2f6240accb","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Orokre_fagyasztott_elvezet","timestamp":"2018. június. 11. 16:20","title":"Örökre fagyasztott élvezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b82ca1f-d8e0-492e-8526-bb130e7e6887","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Baltákkal és nehéz kalapácsokkal vertek szét több kijevi romatábort az egyik ukrán nacionalista szervezet, a Nemzeti Milícia tagjai. Hat héten belül négy hasonló akció volt Ukrajnában, a rendőrség nem akadályozza meg a pogromokat.","shortLead":"Baltákkal és nehéz kalapácsokkal vertek szét több kijevi romatábort az egyik ukrán nacionalista szervezet, a Nemzeti...","id":"20180610_Menjetek_Magyarorszagra__mondta_az_ukran_aktivista_mikozben_tarsai_szetvertek_a_kijevi_romatabort","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b82ca1f-d8e0-492e-8526-bb130e7e6887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb7b2ad-d7e6-4fd0-a3c5-724264ec6c1e","keywords":null,"link":"/vilag/20180610_Menjetek_Magyarorszagra__mondta_az_ukran_aktivista_mikozben_tarsai_szetvertek_a_kijevi_romatabort","timestamp":"2018. június. 10. 15:56","title":"Menjetek Magyarországra - mondta az ukrán aktivista, miközben társai szétverték a kijevi romatábort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]