[{"available":true,"c_guid":"f543184d-0512-488b-be95-801705224322","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szegény állatból csak cafatok maradtak.\r

\r

","shortLead":"Szegény állatból csak cafatok maradtak.\r

\r

","id":"20180610_Grosjean_durvan_elcsapott_egy_mormotat_a_kanadai_futam_szabadedzesen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f543184d-0512-488b-be95-801705224322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f414e320-0b61-4970-877a-ce578990567b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_Grosjean_durvan_elcsapott_egy_mormotat_a_kanadai_futam_szabadedzesen","timestamp":"2018. június. 10. 12:31","title":"Grosjean durván elcsapott egy mormotát a kanadai futam szabadedzésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ca43a1-9a60-4ab2-b35e-9e3fba026ce3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Zala megyei olvasónk horgászatból tért vissza, amikor meglátta, hogy egy méretes fa landolt autója közvetlen közelében, gyakorlatilag karnyújtásnyira annak tetejétől.","shortLead":"Zala megyei olvasónk horgászatból tért vissza, amikor meglátta, hogy egy méretes fa landolt autója közvetlen közelében...","id":"20180609_Ez_az_auto_az_ejjeli_vihar_legszerencsesebb_tuleloje_karnyujtasnyira_landolt_tole_egy_meretes_fa__fotok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61ca43a1-9a60-4ab2-b35e-9e3fba026ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79caf7b0-fe7b-46f1-b314-9ac2a2c8a0d0","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180609_Ez_az_auto_az_ejjeli_vihar_legszerencsesebb_tuleloje_karnyujtasnyira_landolt_tole_egy_meretes_fa__fotok","timestamp":"2018. június. 09. 13:23","title":"Ez az autó az éjjeli vihar legszerencsésebb túlélője: karnyújtásnyira landolt tőle egy méretes fa - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccc7fb3-d6b6-4dc5-bf1d-7a9e5b84f413","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis a képek alapján nincs magánál a sofőr.","shortLead":"Legalábbis a képek alapján nincs magánál a sofőr.","id":"20180609_Levideoztak_a_Tesla_egyik_alkalmazottjat_amint_melyen_alszik_autozas_kozben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cccc7fb3-d6b6-4dc5-bf1d-7a9e5b84f413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4f39b2-e230-4b2b-b38c-e03f3ba1775d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180609_Levideoztak_a_Tesla_egyik_alkalmazottjat_amint_melyen_alszik_autozas_kozben","timestamp":"2018. június. 09. 11:59","title":"Levideózták a Tesla egyik alkalmazottját, amint mélyen alszik autózás közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szünetel az úthasználati jogosultságok, az e-matrica és a 3,5 tonna össztömeg feletti teherjárművekre érvényes e-útdíj értékesítése június 10-én, hajnali 1 és 5 óra között rendszerfejlesztés és karbantartás miatt.","shortLead":"Szünetel az úthasználati jogosultságok, az e-matrica és a 3,5 tonna össztömeg feletti teherjárművekre érvényes e-útdíj...","id":"20180609_Vigyazzon_mert_vasarnap_hajnalban_nehany_oraig_szunetel_az_ematrica_es_az_eutdij_ertekesitese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc34e6c8-70e6-43e9-a0a5-27ab04691fc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180609_Vigyazzon_mert_vasarnap_hajnalban_nehany_oraig_szunetel_az_ematrica_es_az_eutdij_ertekesitese","timestamp":"2018. június. 09. 17:48","title":"Vigyázzon, mert vasárnap hajnalban néhány óráig szünetel az e-matrica és az e-útdíj értékesítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a4149e2-f16f-4617-a3bf-4b9fc25fa988","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A katonai tematikájú nyári táborok mellett a legnépszerűbbek azok, amelyekben nyelvet vagy programozást tanítanak.\r

","shortLead":"A katonai tematikájú nyári táborok mellett a legnépszerűbbek azok, amelyekben nyelvet vagy programozást tanítanak.\r

","id":"20180610_Imadjuk_katonanak_kuldeni_nyarra_a_gyerekeket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a4149e2-f16f-4617-a3bf-4b9fc25fa988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deede721-78a9-4375-a4a6-b390dbe1911b","keywords":null,"link":"/kkv/20180610_Imadjuk_katonanak_kuldeni_nyarra_a_gyerekeket","timestamp":"2018. június. 10. 11:23","title":"Imádjuk katonának küldeni nyárra a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca1190d-5497-4948-906d-6502907a157d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek este megnyílt a 23. Budapest Pride, idén először egy hónapon át tart a rendezvény. A megnyitón beszédet mondott többek között Árvai Péter és Enyedi Ildikó is. A legerősebb mondatokból válogattunk.","shortLead":"Péntek este megnyílt a 23. Budapest Pride, idén először egy hónapon át tart a rendezvény. A megnyitón beszédet mondott...","id":"20180609_Pride_Husegesen_ketezer_eve_nem_vesszuk_komolyan_a_jezusi_parancsolatot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aca1190d-5497-4948-906d-6502907a157d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040271cb-f7a0-451c-9495-e2758a9120e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Pride_Husegesen_ketezer_eve_nem_vesszuk_komolyan_a_jezusi_parancsolatot","timestamp":"2018. június. 09. 08:30","title":"Pride: Hűségesen, kétezer éve nem vesszük komolyan a jézusi parancsolatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e541070-f90e-40ee-8113-44c45078b9f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A végkifejletről videófelvétel is készült.","shortLead":"A végkifejletről videófelvétel is készült.","id":"20180610_Sopronban_banalis_ellenorzesbol_lett_autos_uldozes__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e541070-f90e-40ee-8113-44c45078b9f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86310502-08db-4934-938e-83c9dbf46e35","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_Sopronban_banalis_ellenorzesbol_lett_autos_uldozes__video","timestamp":"2018. június. 10. 17:48","title":"Sopronban banális ellenőrzésből lett autós üldözés - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66b0779-068f-482f-993b-ffec60c38cb7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezentúl Dame Emmaként is emlegethetjük a színésznőt, a legendás Liverpool-focista, Kenny Dalglish pedig Sir Kennyként. A királynő szülinapja alkalmából művészek, sportolók, tudósok kaptak lovagi címet.\r

\r

","shortLead":"Ezentúl Dame Emmaként is emlegethetjük a színésznőt, a legendás Liverpool-focista, Kenny Dalglish pedig Sir Kennyként...","id":"20180609_Lovagga_utottek_Emma_Thompsont","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f66b0779-068f-482f-993b-ffec60c38cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d57736a-3bf2-4837-b68c-9be184eeec67","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Lovagga_utottek_Emma_Thompsont","timestamp":"2018. június. 09. 09:53","title":"Lovaggá ütötték Emma Thompsont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]