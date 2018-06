Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c38aa217-871a-4bb4-9430-b9af7ab0c15b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Persze nem úgy, csupán elvállalta a Neil Armstrong életéről szóló film főszerepét.","shortLead":"Persze nem úgy, csupán elvállalta a Neil Armstrong életéről szóló film főszerepét.","id":"20180609_Ryan_Gosling_first_man_trailer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c38aa217-871a-4bb4-9430-b9af7ab0c15b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3b2471-1199-459c-a340-5e5966fe6abe","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Ryan_Gosling_first_man_trailer","timestamp":"2018. június. 09. 15:45","title":"Ryan Gosling űrhajósnak áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"637aedfa-bf75-4785-b47e-19d4d61cd478","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután a Sony eladta Vaio márkáját, az ilyen típusú gépek beszorultak az ázsiai piacra. Két újabb modell viszont a nemzetközi piacokon is bemutatkozhat.","shortLead":"Miután a Sony eladta Vaio márkáját, az ilyen típusú gépek beszorultak az ázsiai piacra. Két újabb modell viszont...","id":"20180609_computex_2018_uj_vaio_laptopok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=637aedfa-bf75-4785-b47e-19d4d61cd478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23cda36-da12-4031-8105-130c6bc74dcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_computex_2018_uj_vaio_laptopok","timestamp":"2018. június. 09. 17:03","title":"Emlékszik a Sony laptopokra? Úgy néz ki, visszatérnek a Vaio notebookok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28baf048-22e7-4bee-8a2d-3e47cc3ba8f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft nem először próbálkozik azzal, hogy a tenger fenékéről üzemeltesse adatközpontját. E megoldás előnyei vitathatatlanok.","shortLead":"A Microsoft nem először próbálkozik azzal, hogy a tenger fenékéről üzemeltesse adatközpontját. E megoldás előnyei...","id":"20180610_microsoft_project_natick_szerverkozpont_a_tengerben_tenger_alatt_vizalatti_adatkozpont_skocia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28baf048-22e7-4bee-8a2d-3e47cc3ba8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7928f59-deba-4c1c-9e54-9cb9365f7a9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180610_microsoft_project_natick_szerverkozpont_a_tengerben_tenger_alatt_vizalatti_adatkozpont_skocia","timestamp":"2018. június. 10. 08:03","title":"A Microsoft beleengedett 864 szervert a tengerbe, a víz alatt működik az egzotikus adatközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aac71904-7a87-4ccc-89e3-3c7992eabd97","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ha a hangalámondásról valakinek a rendszerváltás előtti videókazetták jutnak eszébe, az nem téved nagyot – legfeljebb annyiban, hogy a műfaj fölött nem egészen járt el az idő: a fapados afrikai mozikban mind a mai napig él, sőt virágzik. Ráadásul sokkal érdekesebb változatban, mint annak idején idehaza és több más országban. ","shortLead":"Ha a hangalámondásról valakinek a rendszerváltás előtti videókazetták jutnak eszébe, az nem téved nagyot – legfeljebb...","id":"201820_rabeszeles","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aac71904-7a87-4ccc-89e3-3c7992eabd97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1229ae26-c6b5-4baf-afc9-3da185961230","keywords":null,"link":"/kkv/201820_rabeszeles","timestamp":"2018. június. 10. 09:00","title":"Ez a szinkron jobb, mint a film eredeti hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7913da-65c4-40e4-8d7b-9ab2ea7a460a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Andrea Nahlesnek kellene ismét önállóan is kormányképes párttá tenni az SPD-t, kérdés, fog-e ez menni úgy, hogy szókimondó, rámenős, harsány stílusa sohasem talált teljes egyetértésre még saját pártjában sem. HVG-kontúr.","shortLead":"Andrea Nahlesnek kellene ismét önállóan is kormányképes párttá tenni az SPD-t, kérdés, fog-e ez menni úgy...","id":"201818_andrea_nahles_anemet_szocialdemokratak_elnoknoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc7913da-65c4-40e4-8d7b-9ab2ea7a460a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0c34a9-9281-4185-a84a-72a253198a42","keywords":null,"link":"/vilag/201818_andrea_nahles_anemet_szocialdemokratak_elnoknoje","timestamp":"2018. június. 10. 08:00","title":"A német szocdemek új elnökének irodájában ott van a feszület is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8414be18-c9ac-4ab3-bc7d-5690c8654dc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közel egy évvel a bevezetése után végre megoldották azt, hogy úgy lehessen tölteni az Essential Phone-t, hogy közben azért zenét is hallgathasson vele a tulajdonosa.","shortLead":"Közel egy évvel a bevezetése után végre megoldották azt, hogy úgy lehessen tölteni az Essential Phone-t, hogy közben...","id":"20180609_audio_adapter_hd_tartozek_essential_phone","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8414be18-c9ac-4ab3-bc7d-5690c8654dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd099f97-0f86-445f-b818-042b3d8bc3b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_audio_adapter_hd_tartozek_essential_phone","timestamp":"2018. június. 09. 13:03","title":"Kapott egy tartozékot az Android atyjának új telefonja, de könnyen lehet, hogy elkéstek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szörnyű tragédia Péren történt, a teherautó sofőrje már csak későn látta meg az úttesten fekvő férfit.\r

\r

","shortLead":"A szörnyű tragédia Péren történt, a teherautó sofőrje már csak későn látta meg az úttesten fekvő férfit.\r

\r

","id":"20180610_Az_uttesten_fekudt_athajtott_rajta_egy_teherauto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f87999a-89d4-49cb-95b6-030e2e838a15","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Az_uttesten_fekudt_athajtott_rajta_egy_teherauto","timestamp":"2018. június. 10. 08:55","title":"Az úttesten feküdt, áthajtott rajta egy teherautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66b0779-068f-482f-993b-ffec60c38cb7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezentúl Dame Emmaként is emlegethetjük a színésznőt, a legendás Liverpool-focista, Kenny Dalglish pedig Sir Kennyként. A királynő szülinapja alkalmából művészek, sportolók, tudósok kaptak lovagi címet.\r

\r

","shortLead":"Ezentúl Dame Emmaként is emlegethetjük a színésznőt, a legendás Liverpool-focista, Kenny Dalglish pedig Sir Kennyként...","id":"20180609_Lovagga_utottek_Emma_Thompsont","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f66b0779-068f-482f-993b-ffec60c38cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d57736a-3bf2-4837-b68c-9be184eeec67","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Lovagga_utottek_Emma_Thompsont","timestamp":"2018. június. 09. 09:53","title":"Lovaggá ütötték Emma Thompsont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]