Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5b40a2a-7735-47e8-9249-a2fa4307a336","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Háromnapos tűzszünetet hirdettek szombaton az afganisztáni tálibok a ramadánt lezáró íd al-fitr nevű ünnep alkalmából szombaton. Két nappal azután, hogy Asraf Gáni afgán elnök is a harcok felfüggesztéséről tett bejelentést.","shortLead":"Háromnapos tűzszünetet hirdettek szombaton az afganisztáni tálibok a ramadánt lezáró íd al-fitr nevű ünnep alkalmából...","id":"20180609_A_talibok_eloszor_hirdettek_tuzszunetet_Vallasi_eloljarok_szerint_a_terrorizmus_iszlamellenes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5b40a2a-7735-47e8-9249-a2fa4307a336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7464e8e5-1aed-413c-8707-0452af2054bb","keywords":null,"link":"/vilag/20180609_A_talibok_eloszor_hirdettek_tuzszunetet_Vallasi_eloljarok_szerint_a_terrorizmus_iszlamellenes","timestamp":"2018. június. 09. 15:49","title":"A tálibok először hirdettek tűzszünetet. Vallási elöljárók szerint a terrorizmus iszlámellenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46492b9c-e63a-47ac-bed8-ffd2e695e666","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Napra pontosan hetvenöt éve, 1943. június 10-én szabadalmaztatták Argentínában a magyar Bíró László József golyóstollát, amelyet a köznyelv angol nyelvterületen ma is biro pen, avagy röviden biro néven emleget.","shortLead":"Napra pontosan hetvenöt éve, 1943. június 10-én szabadalmaztatták Argentínában a magyar Bíró László József...","id":"20180610_golyostoll_biro_laszlo_biro_pen_75_parker_jotter_bic_cristal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46492b9c-e63a-47ac-bed8-ffd2e695e666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06283250-0b3a-4ba5-b42c-cf6ea8abf539","keywords":null,"link":"/tudomany/20180610_golyostoll_biro_laszlo_biro_pen_75_parker_jotter_bic_cristal","timestamp":"2018. június. 10. 09:03","title":"Ma 75 éves az egyik legnépszerűbb magyar találmány, a golyóstoll – és azt tudja, melyik a legkelendőbb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfc6b1c-4c53-4930-8371-fcb49a256c7e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A svéd recept ezúttal úgy szól, hogy vegyünk egy szép karosszériát, fújjuk fel egy picit a hátulját, adjunk hozzá egy kiváló futóművet és fűszerezzük meg a legfrissebb technológiai fejlesztésekkel. De vajon finomabb-e a végeredmény a húsgolyóknál?","shortLead":"A svéd recept ezúttal úgy szól, hogy vegyünk egy szép karosszériát, fújjuk fel egy picit a hátulját, adjunk hozzá...","id":"20180610_volvo_v60_sved_kombi_xc60_divatterepjaro_suv_autoteszt_bmw3_audia4_mercedes_cosztaly_skoda_octavia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bfc6b1c-4c53-4930-8371-fcb49a256c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db13b71-9798-4cc3-a931-f92a0e15173e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_volvo_v60_sved_kombi_xc60_divatterepjaro_suv_autoteszt_bmw3_audia4_mercedes_cosztaly_skoda_octavia","timestamp":"2018. június. 10. 10:00","title":"Ha unja már a divatterepjárókat: kipróbáltuk a Volvo V60-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcfccb10-6c7b-42a2-9f47-75006558fcd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Richard Madaleno arra építi a kampányát, hogy felbosszantsa Donald Trumpot.","shortLead":"Richard Madaleno arra építi a kampányát, hogy felbosszantsa Donald Trumpot.","id":"20180611_Itt_az_elso_politikusi_melegcsok_egy_valasztasi_kampanyban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcfccb10-6c7b-42a2-9f47-75006558fcd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0598776-31b9-4c4a-b5a6-0d102eb619d0","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Itt_az_elso_politikusi_melegcsok_egy_valasztasi_kampanyban","timestamp":"2018. június. 11. 09:15","title":"Itt az első politikusi melegcsók egy választási kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f149fc-1f53-4fd6-9122-f69458fbce25","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy társulati változások vannak Vidnyánszky Attila színházánál.\r

\r

","shortLead":"Nagy társulati változások vannak Vidnyánszky Attila színházánál.\r

\r

","id":"20180610_NagyKalozy_Eszter_es_masok_is_tavoznak_a_Nemzeti_Szinhazbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30f149fc-1f53-4fd6-9122-f69458fbce25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8b3956-2355-473d-a24d-86f07af363b0","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_NagyKalozy_Eszter_es_masok_is_tavoznak_a_Nemzeti_Szinhazbol","timestamp":"2018. június. 10. 08:21","title":"Nagy-Kálózy Eszter és mások is távoznak a Nemzeti Színházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6791e559-e1e0-480a-8520-cf73ff4ab6c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 2018-ban értékesített házgyári technológiával épült lakások átlagosan 66 nap – alig több mint két hónap - alatt keltek el. A téglalakások vevőire viszont már három hónapot, a családi házakéra pedig egyre többet, most átlagosan fél évet kell várni.","shortLead":"A 2018-ban értékesített házgyári technológiával épült lakások átlagosan 66 nap – alig több mint két hónap - alatt...","id":"20180611_Megint_rovidult_a_panelek_forgasi_ideje_a_csaladi_hazasoknak_viszont_birni_kell_cernaval","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6791e559-e1e0-480a-8520-cf73ff4ab6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e454a3-3dd1-41c5-998c-96a6d44a97bf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180611_Megint_rovidult_a_panelek_forgasi_ideje_a_csaladi_hazasoknak_viszont_birni_kell_cernaval","timestamp":"2018. június. 11. 10:30","title":"Megint rövidült a panelek forgási ideje, a családi házasoknak viszont bírni kell cérnával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24cd38f-3f6a-49fb-bb6f-9156c4d0d072","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg szombaton Londonban a 92 esztendős II. Erzsébet királynő \"hivatalos\" születésnapját. A ceremóniát több, mint száz éve júniusban rendezik, amikor általában kora nyárias az idő.","shortLead":"Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg szombaton Londonban a 92 esztendős II. Erzsébet királynő \"hivatalos\"...","id":"20180609_Megunnepeltek_a_brit_uralkodo_hivatalos_szuletesnapjat_II_Erzsebet_66szor_vett_reszt_rajta","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d24cd38f-3f6a-49fb-bb6f-9156c4d0d072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12c733b-e7cb-4b7b-879f-819b6b101bc9","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Megunnepeltek_a_brit_uralkodo_hivatalos_szuletesnapjat_II_Erzsebet_66szor_vett_reszt_rajta","timestamp":"2018. június. 09. 14:23","title":"Megünnepelték a brit uralkodó \"hivatalos\" születésnapját. II. Erzsébet 66-szor vett részt rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1184070-27a7-4596-8885-7c999a0c62d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyészségek és titkosszolgálatok visszaélései, a választói legitimitás nélküli \"párhuzamos állam\" ellen szervezett nagyszabású tüntetést szombat este Bukarestben a román kormány vezető erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD), melyhez a kisebbik kormánypárt, a liberális ALDE is csatlakozott.","shortLead":"Az ügyészségek és titkosszolgálatok visszaélései, a választói legitimitás nélküli \"párhuzamos állam\" ellen szervezett...","id":"20180609_A_parhuzamos_allam_visszaelesei_ellen_tuntetnek_Bukarestben_a_kormanypartok_hivei","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1184070-27a7-4596-8885-7c999a0c62d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3368d97-2f4d-4c20-a39b-3a89a127cb06","keywords":null,"link":"/vilag/20180609_A_parhuzamos_allam_visszaelesei_ellen_tuntetnek_Bukarestben_a_kormanypartok_hivei","timestamp":"2018. június. 09. 19:35","title":"A \"párhuzamos állam\" visszaélései ellen tüntetnek Bukarestben a kormánypártok hívei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]