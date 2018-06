Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c6e58e6-8baa-408c-87da-0c07bb02773f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az emberi civilizációnak szüksége van energiára, de nem szabad, hogy ez az energia elpusztítsa a civilizációt - mondta vasárnap Ferenc pápa a nagy olaj- és földgázipari vállalatoknak a Vatikánban összegyűlt vezetői előtt.","shortLead":"Az emberi civilizációnak szüksége van energiára, de nem szabad, hogy ez az energia elpusztítsa a civilizációt - mondta...","id":"20180609_Olajmultik_vezetoi_a_Vatikanban_Papa_az_energia_ne_pusztitsa_el_a_civilizaciot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c6e58e6-8baa-408c-87da-0c07bb02773f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a92039-76f3-4f29-9769-3155640962a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180609_Olajmultik_vezetoi_a_Vatikanban_Papa_az_energia_ne_pusztitsa_el_a_civilizaciot","timestamp":"2018. június. 09. 14:03","title":"Olajmultik vezetői a Vatikánban. Pápa: az energia ne pusztítsa el a civilizációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1643a9-c2db-4890-a9ba-9bce6455e1bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legnagyobb katonai elemzésekkel is foglalkozó nonprofit szervezte szerint nem a gépek lázadnak fel ellenünk, hanem az emberi bizonytalanság dönthet a piros gomb megnyomása mellett.","shortLead":"A világ legnagyobb katonai elemzésekkel is foglalkozó nonprofit szervezte szerint nem a gépek lázadnak fel ellenünk...","id":"20180611_atomhaboru_nuklearis_haboru_mesterseges_intelligencia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b1643a9-c2db-4890-a9ba-9bce6455e1bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b6e5ef-b27d-41b3-a49c-1de43e8a3c09","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_atomhaboru_nuklearis_haboru_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. június. 11. 00:03","title":"Atomháborút robbanthat ki a mesterséges intelligencia, ha nem figyelünk oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a94b11-9521-4fc0-b28d-314942ac2350","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemzetközi egyezményeket tárgyal jövő heti, kétnapos ülésén az Országgyűlés. Hétfőn két képviselő tesz esküt, Hohn Krisztina (LMP) és Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd) válik a parlament tagjává - derül ki az Országgyűlés honlapján olvasható napirendi javaslatból.","shortLead":"Nemzetközi egyezményeket tárgyal jövő heti, kétnapos ülésén az Országgyűlés. Hétfőn két képviselő tesz esküt, Hohn...","id":"20180610_Lehet_izgulni_masodik_kiserletre_eskut_tehete_az_LMP_es_a_Parbeszed_kepviseloje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68a94b11-9521-4fc0-b28d-314942ac2350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1d9255-177c-4463-96af-6c18da038642","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Lehet_izgulni_masodik_kiserletre_eskut_tehete_az_LMP_es_a_Parbeszed_kepviseloje","timestamp":"2018. június. 10. 12:16","title":"Lehet izgulni, második kísérletre esküt tehet-e az LMP és a Párbeszéd képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b65ecf-2103-4475-abc6-4c93439ebe3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elképesztően gondatlan baleset következtében az ajtó leszakadt, a gyalogos súlyosan megsérült, a rendőrség most küldte az ügyet az ügyészségre vádemelési javaslattal.\r

