[{"available":true,"c_guid":"32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó ideje kiterjedt megfigyelőrendszer pásztázza Kína publikus helyszíneit. A mindent látó “szemek” rövidesen az iskolákban is megjelennek, a cél pedig ugyanaz: látni akarják, mit csinál egy diák, ha nem a tanárra figyel éppen. ","shortLead":"Jó ideje kiterjedt megfigyelőrendszer pásztázza Kína publikus helyszíneit. A mindent látó “szemek” rövidesen...","id":"20180612_kina_kamera_rendszer_arcfelismeres_napszemuveg_iskola_osztaly","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd677ef-1eec-4ac7-806c-10406096310a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_kina_kamera_rendszer_arcfelismeres_napszemuveg_iskola_osztaly","timestamp":"2018. június. 12. 12:03","title":"Ön is beleborzong, ha meglátja, hogyan figyelik meg az iskolásokat Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9507adc-5144-4018-8ac3-e3e21d6421dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eleinte sok lesz a napsütés, a délután második felétől azonban erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés.

