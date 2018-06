Ebben Bayer azt írja, hogy a németek több mint hetven éve megszállottan és önsorsrontó módon ostorozzák önmagukat a második világháború bűnei miatt és „immáron a negyedik generáció születik meg lassan, amelyiknek szembe kell néznie az örök és jelek szerint soha el nem múló német lelkiismeret-furdalással, önostorozással, kisebbrendűségi érzéssel és frusztrációval, csak azért, mert dédszüleik elkövettek egyszer valami szörnyű bűnt.”

A publicista szerint a lelkét tartását, hitét, hagyományait és múltját vesztett németséggel ugyanis bármi megtehető, többek között az is, hogy „megkérdezésük nélkül és akaratuk ellenére rájuk lehet szabadítani az egész harmadik világot, Afrikát és a Távol-Keletet, no meg a Közel-Keletet is persze, mindent és mindenkit, akiknek szörnyű sorsáért önmagukon kívül szintúgy a dicső antanthatalmakat terheli a legnagyobb felelősség, úgy is, mint az egykori legnagyobb gyarmattartókat.”

A nagykövetnek szóló sorait azzal zárja, hogy