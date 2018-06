Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f686f9ce-701d-4efa-962e-3f9c163df701","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy munkanélküli férj, összesen 500 dollárnyi megtakarítás, és egy vége felé közeledő veszélyeztetett terhesség – így vágott neki Kendra Scott az ékszertervezésnek.\r

","shortLead":"Egy munkanélküli férj, összesen 500 dollárnyi megtakarítás, és egy vége felé közeledő veszélyeztetett terhesség –...","id":"20180611_Bekotottem_az_ujszulott_fiamat_a_hordozokendobe_es_egy_teasdobozba_pakoltam_az_ekszermintakat__igy_epitette_fel_az_anyuka_milliard_dollaros_bizniszet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f686f9ce-701d-4efa-962e-3f9c163df701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc0eb40-1bb1-4511-8918-b5c9af7e529a","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180611_Bekotottem_az_ujszulott_fiamat_a_hordozokendobe_es_egy_teasdobozba_pakoltam_az_ekszermintakat__igy_epitette_fel_az_anyuka_milliard_dollaros_bizniszet","timestamp":"2018. június. 11. 12:10","title":"Újszülött fiával a hordozókendőben építette fel az anyuka milliárddolláros bizniszét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9a390b-e698-49f9-9d75-83fcabee2d95","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Betiltották, hogy fellépjenek, ez fog történni velük.","shortLead":"Betiltották, hogy fellépjenek, ez fog történni velük.","id":"20180611_A_cirkuszi_elefantnak_is_jarnak_a_nyugdijas_evek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd9a390b-e698-49f9-9d75-83fcabee2d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f4ba6f-945d-49e5-9e71-588ad8229e0c","keywords":null,"link":"/elet/20180611_A_cirkuszi_elefantnak_is_jarnak_a_nyugdijas_evek","timestamp":"2018. június. 11. 20:00","title":"A cirkuszi elefántnak is járnak a nyugdíjas évek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c3088-7269-4598-8fe2-3a8fb1d92f9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A második generáció az Audi A1-esből hamarosan bemutatkozik, annyi már most kiderült hol. És van még egy figyelemre méltó részlete az üzenetnek.","shortLead":"A második generáció az Audi A1-esből hamarosan bemutatkozik, annyi már most kiderült hol. És van még egy figyelemre...","id":"20180612_Jon_az_uj_Audi_A1__viccesen_arultak_el","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c3088-7269-4598-8fe2-3a8fb1d92f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d831465-030b-4593-8135-0bcc19dcf31c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_Jon_az_uj_Audi_A1__viccesen_arultak_el","timestamp":"2018. június. 12. 14:27","title":"Jön az új Audi A1 – viccesen árulták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065864c0-131f-464d-8201-ef3e8604e439","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A klimatikus viszonyok, a munkaerőhiány, valamint a lengyel és a szerb konkurencia miatt lassan megszűnhet itthon egyes bogyós gyümölcsök termesztése.","shortLead":"A klimatikus viszonyok, a munkaerőhiány, valamint a lengyel és a szerb konkurencia miatt lassan megszűnhet itthon egyes...","id":"20180611_eltunhet_a_malna_es_a_szeder","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=065864c0-131f-464d-8201-ef3e8604e439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab23794-b4bb-4379-b8b7-1ae81ca3fa2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_eltunhet_a_malna_es_a_szeder","timestamp":"2018. június. 11. 07:25","title":"Szokjon hozzá a gondolathoz: eltűnhet a magyar málna és a szeder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9eee8b9-4d0c-4fb7-bed1-f0e1d898139d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A spanyolok világbajnok játékosa nem került be a 23-as utazó vb-keretbe, de mégis ott lesz Oroszországban, igaz, szakértőként.","shortLead":"A spanyolok világbajnok játékosa nem került be a 23-as utazó vb-keretbe, de mégis ott lesz Oroszországban, igaz...","id":"20180611_Fabregas_megis_megy_a_vilagbajnoksagra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9eee8b9-4d0c-4fb7-bed1-f0e1d898139d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"919c433d-e711-43d0-bee6-4422e9a9ce15","keywords":null,"link":"/sport/20180611_Fabregas_megis_megy_a_vilagbajnoksagra","timestamp":"2018. június. 11. 14:42","title":"Fabregas mégis megy a világbajnokságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ffc09f-811f-4c94-85e6-9bde8d3af353","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hollandia mellett Horvátország és Spanyolország került még a magyar női kézilabda-válogatott csoportjába a november 29-én kezdődő és december 16-ig tartó Európa-bajnokságon.","shortLead":"Hollandia mellett Horvátország és Spanyolország került még a magyar női kézilabda-válogatott csoportjába a november...","id":"20180612_kezilabda_eb_kemeny_ellenfelek_a_magyar_csoportban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66ffc09f-811f-4c94-85e6-9bde8d3af353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4701107e-e67e-4409-be13-54e752d819c4","keywords":null,"link":"/sport/20180612_kezilabda_eb_kemeny_ellenfelek_a_magyar_csoportban","timestamp":"2018. június. 12. 13:18","title":"Kézilabda-Eb: kemény ellenfelek a magyar csoportban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"115f3dcc-8405-4d37-917c-05a7afec1825","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És még a napszemüvege is milyen menő.","shortLead":"És még a napszemüvege is milyen menő.","id":"20180611_Kepeken_hogy_Charlotte_hercegno_az_apja_legnagyobb_rajongoja_Vilmos_herceg_Katalin_hercegn_Gyorgy_herceg_Kensington","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=115f3dcc-8405-4d37-917c-05a7afec1825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bcd81c-0172-411f-be34-5446342a7cd1","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Kepeken_hogy_Charlotte_hercegno_az_apja_legnagyobb_rajongoja_Vilmos_herceg_Katalin_hercegn_Gyorgy_herceg_Kensington","timestamp":"2018. június. 11. 11:53","title":"Sarolta hercegnő az apja legnagyobb rajongója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74bf834-1b7c-4b11-be84-2b7b953184ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Telefonon beszélt az olasz és a magyar külügyminiszter, és Szijjártó üdvözölte, hogy az olaszok megvédik a tengeri határt - azaz nem engedték kikötni az Aquarius mentőhajót terhes anyákkal, gyerekekkel, kísérő nélküli kiskorúakkal.\r

\r

","shortLead":"Telefonon beszélt az olasz és a magyar külügyminiszter, és Szijjártó üdvözölte, hogy az olaszok megvédik a tengeri...","id":"20180612_Szijjartonak_tetszik_ahogy_az_olasz_kormany_kemenykedik_az_Aquarius_mentohajoval","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d74bf834-1b7c-4b11-be84-2b7b953184ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac03554a-ef43-4e47-84d3-c6c14b93593c","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Szijjartonak_tetszik_ahogy_az_olasz_kormany_kemenykedik_az_Aquarius_mentohajoval","timestamp":"2018. június. 12. 10:28","title":"Szijjártónak tetszik, ahogy az olasz kormány keménykedik az Aquarius mentőhajóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]