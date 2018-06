Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84f6ad01-910a-4f89-a4f2-2aafe16a138c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A 650 ezer forintosra leértékelt szupertévétől a 25 forintos papírpohárig szinte mindent el lehet adni a foci-vb-vel. Körbenéztünk, mennyire lódul meg a boltosok fantáziája, és nem csalódtunk.","shortLead":"A 650 ezer forintosra leértékelt szupertévétől a 25 forintos papírpohárig szinte mindent el lehet adni a foci-vb-vel...","id":"20180612_vb_vasarlas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84f6ad01-910a-4f89-a4f2-2aafe16a138c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3c3c77-5b0e-46d3-a1d6-b5d151676256","keywords":null,"link":"/kkv/20180612_vb_vasarlas","timestamp":"2018. június. 12. 10:30","title":"Mindent megpróbálnak ránk sózni a vb-vel, de Luke Skywalker lenyomta Messit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3271ef3d-14b4-4022-b05b-3ec45332110e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még egyszer a pedagógusok tanév végi ajándékozásáról.","shortLead":"Még egyszer a pedagógusok tanév végi ajándékozásáról.","id":"20180611_Josagos_eg_megint_valami_amiert_lehet_utalni_a_tanarokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3271ef3d-14b4-4022-b05b-3ec45332110e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8e1da8-92d5-4663-99f0-ffdab77e1a19","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Josagos_eg_megint_valami_amiert_lehet_utalni_a_tanarokat","timestamp":"2018. június. 11. 11:55","title":"„Jóságos ég, megint valami, amiért lehet utálni a tanárokat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec4f8fc0-5b90-4dc2-a31a-7ff1c4a02867","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És további pártoktól, amelyek tiltott pártfinanszírozást követtek el. Közleményt adott ki az Államkincstár, júliustól vonja a NAV a tiltott pártfinanszírozási pénzeket.. A Fidesz nincs köztük.\r

\r

","shortLead":"És további pártoktól, amelyek tiltott pártfinanszírozást követtek el. Közleményt adott ki az Államkincstár, júliustól...","id":"20180612_Juliusban_a_NAV_beszedi_a_Simicskabuntetest_a_Jobbiktol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec4f8fc0-5b90-4dc2-a31a-7ff1c4a02867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a437d67-4cef-4ddc-86eb-ee79174a4004","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Juliusban_a_NAV_beszedi_a_Simicskabuntetest_a_Jobbiktol","timestamp":"2018. június. 12. 12:53","title":"Júliusban a NAV beszedi a Simicska-büntetést a Jobbiktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0648234c-db50-4e83-a1e7-ed899671c051","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Lupa-tónál található strand üzemeltetője szerint a hét végére rendeződnek a parkoló körüli kérdések. Feltáró vizsgálatokat tartanak a területen, és ha esetleg további műszaki intézkedésekre lesz szükség, azokat is teljesíteni tudják még a héten.","shortLead":"A Lupa-tónál található strand üzemeltetője szerint a hét végére rendeződnek a parkoló körüli kérdések. Feltáró...","id":"20180611_Lupato_megoldodik_a_parkolos_problema","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0648234c-db50-4e83-a1e7-ed899671c051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbedcd00-93ac-4edc-aa11-d377099ae2e7","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_Lupato_megoldodik_a_parkolos_problema","timestamp":"2018. június. 11. 21:46","title":"Lupa-tó: megoldódik a parkolós probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b9c8a82-5037-43bd-9c9e-9310709d66d2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világbajnokság után megváltozik a labdarúgó-válogatottakat rangsoroló lista. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség közölte, átáll a már nagyon sok más sportágban használt (a magyar születésű amerikai fizikus, Élő Árpád által kidolgozott) Élő-rendszerre, vagyis annak egy újabb verziójára, a SUM-ra.","shortLead":"A világbajnokság után megváltozik a labdarúgó-válogatottakat rangsoroló lista. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség...","id":"20180611_atszabja_a_fifa_a_vilagranglistat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b9c8a82-5037-43bd-9c9e-9310709d66d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba27c312-a7a0-4dad-ac50-d11f0ef32703","keywords":null,"link":"/sport/20180611_atszabja_a_fifa_a_vilagranglistat","timestamp":"2018. június. 11. 13:27","title":"Átszabja a FIFA a világranglistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d05215a-ac3a-433f-b752-9c53fff53be8","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Egyetlen dolog van, amiben egyetért Orbán Viktor és Soros György. Pénzügyi, gazdasági válság közelít. A kormányfő már most elkezdett felkészülni és felkészíteni, mert tudja, hogy az ilyen hullámok miniszterelnököket is maguk alá tudnak temetni. A hvg.hu heti közéleti elemzése.","shortLead":"Egyetlen dolog van, amiben egyetért Orbán Viktor és Soros György. Pénzügyi, gazdasági válság közelít. A kormányfő már...","id":"20180610_Orban_egyetlen_legitimacios_ervet_soporheti_el_a_valsag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d05215a-ac3a-433f-b752-9c53fff53be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb39554d-e410-4ca8-a100-b250cb6e019c","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Orban_egyetlen_legitimacios_ervet_soporheti_el_a_valsag","timestamp":"2018. június. 10. 17:30","title":"Orbán egyetlen legitimációs érvét söpörheti el a válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edce9a3-21a5-4dab-884e-69723e809e72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem tudni, hogy az öreg keletnémet járgány sofőrje milyen megfontolásból nem lépett a fékre. ","shortLead":"Nem tudni, hogy az öreg keletnémet járgány sofőrje milyen megfontolásból nem lépett a fékre. ","id":"20180611_a_nap_videoja_dorog_trabant_piros_lampa_zebra_fedelzeti_kamera_biztonsag_babakocsi_balesetveszely","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1edce9a3-21a5-4dab-884e-69723e809e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61dd665f-1731-4c60-be01-2886aadb5d6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_a_nap_videoja_dorog_trabant_piros_lampa_zebra_fedelzeti_kamera_biztonsag_babakocsi_balesetveszely","timestamp":"2018. június. 11. 06:41","title":"A nap videója: a dorogi trabantost nem zavarta a piros lámpa a zebránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e40399-2745-4893-a72d-a116758003dc","c_author":"Balogh Csaba","category":"gazdasag","description":"A Kentucky Fried Chickent alapító Harland Sanders 1929-ben aligha gondolt arra a később franchise-rendszerűvé alakított vállalat nevének megválasztásakor, hogy érdemes lenne a cégnévvel a vegetáriánusoknak is üzenni valamit. Pedig lassan aktuálissá válik a kérdés.","shortLead":"A Kentucky Fried Chickent alapító Harland Sanders 1929-ben aligha gondolt arra a később franchise-rendszerűvé alakított...","id":"20180610_kfc_vegetarianus_etel_sult_csirke_fuszerek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6e40399-2745-4893-a72d-a116758003dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4834f8d-7c08-42f4-baaf-6188da1066ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_kfc_vegetarianus_etel_sult_csirke_fuszerek","timestamp":"2018. június. 10. 13:50","title":"Nem várt fordulat a KFC-nél: jön a „csirke nélküli sült csirke”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]