[{"available":true,"c_guid":"6e953d91-3553-44de-97fa-6b55755d95d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A baleset Miskolcon történt, az anyagi kár jelentős.","shortLead":"A baleset Miskolcon történt, az anyagi kár jelentős.","id":"20180611_fotok_erkeztek_a_villamosnak_csapodott_kisvasuti_kocsikrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e953d91-3553-44de-97fa-6b55755d95d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1729e9a-72f9-47a7-a014-6c191027dced","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180611_fotok_erkeztek_a_villamosnak_csapodott_kisvasuti_kocsikrol","timestamp":"2018. június. 11. 10:04","title":"Fotók érkeztek a villamossal ütköző kisvasúti kocsikról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26b4ff6-bc6c-405d-aa27-70eac9be193c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Lidl óvodát és hotelt nyit a boltjai felett, az Aldi lakásokat fejleszt. A diszkontláncok egyre aktívabbak az ingatlanpiacon, de ki profitál ebből?","shortLead":"A Lidl óvodát és hotelt nyit a boltjai felett, az Aldi lakásokat fejleszt. A diszkontláncok egyre aktívabbak...","id":"20180612_Ugy_megy_hazhoz_a_Lidl_es_az_Aldi_hogy_mar_a_hazat_is_ok_epitik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f26b4ff6-bc6c-405d-aa27-70eac9be193c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22555b5f-7e56-4e50-a6c9-25db1f66872e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180612_Ugy_megy_hazhoz_a_Lidl_es_az_Aldi_hogy_mar_a_hazat_is_ok_epitik","timestamp":"2018. június. 12. 14:13","title":"Úgy megy házhoz a Lidl és az Aldi, hogy már a házat is ők építik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"","category":"gazdasag","description":"A portákon összegyűlt esővízért akkor is kell majd fizetni, ha azt a közműbe vezetik, és akkor is, ha nem.","shortLead":"A portákon összegyűlt esővízért akkor is kell majd fizetni, ha azt a közműbe vezetik, és akkor is, ha nem.","id":"20180611_Megadoztatnak_az_esovizet_Kiskunhalason","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93674776-afc5-48fb-b968-f914da9b6660","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_Megadoztatnak_az_esovizet_Kiskunhalason","timestamp":"2018. június. 11. 06:42","title":"Megadóztatnák az esővizet Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1823bd9e-7d53-4e05-8ae0-f841b325279e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az időközben a szabadság megtestesítőjévé is vált macit az útját követők nevezték el Robinak, de ez a név nem igazán illik hozzá, mint ugyanis kiderült, nőstényről van szó. Utóbbit hivatalosan is megerősítették. ","shortLead":"Az időközben a szabadság megtestesítőjévé is vált macit az útját követők nevezték el Robinak, de ez a név nem igazán...","id":"20180611_A_nap_hire_Robi_a_medve_igazabol_nosteny","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1823bd9e-7d53-4e05-8ae0-f841b325279e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06f5a5d-c572-46ca-b3ab-9da06c8ade4e","keywords":null,"link":"/elet/20180611_A_nap_hire_Robi_a_medve_igazabol_nosteny","timestamp":"2018. június. 11. 21:18","title":"Hivatalos: Robi, a medve valójában nőstény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"131eefea-88ce-451a-8b17-c32835fa31f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180612_Hol_van_mar_a_Kasszas_Erzsi_Ganxta_Zolee_is_beszallt_az_uj_CBAreklamba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=131eefea-88ce-451a-8b17-c32835fa31f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404f9efd-9167-40e6-b6db-46e2b2a36cd0","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Hol_van_mar_a_Kasszas_Erzsi_Ganxta_Zolee_is_beszallt_az_uj_CBAreklamba","timestamp":"2018. június. 12. 09:43","title":"Hol van már a Kasszás Erzsi! Ganxta Zolee is beszállt az új CBA-reklámba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IKEA két év múlva már sem az áruházaiban, sem az éttermeiben nem akar majd egyszer használatos műanyagot látni.","shortLead":"Az IKEA két év múlva már sem az áruházaiban, sem az éttermeiben nem akar majd egyszer használatos műanyagot látni.","id":"20180611_ikea_egyszerhasznalatos_muanyag_betiltasa_2020_muanyag_szemet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb68bec-ef9c-4e86-a6b5-50e8728ee05f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_ikea_egyszerhasznalatos_muanyag_betiltasa_2020_muanyag_szemet","timestamp":"2018. június. 11. 15:03","title":"Keményet lép az IKEA is: 2020-tól nem árul több olyan műanyag dolgot, melyet egyszer lehet használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7407-07f0-423d-9340-06f474d9b077","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A kormányból kihullott, kormánybiztossá átminősített Simicskó István olyan gondolatmenetet produkált a Tv2 élő adásában, hogy még Mikola Szinglihorda István is elismerően csettintene. Lesz stratégia a fiatalok hazafivá nevelésére, és az önkormányzati telkeken kialakított lőterekre járhatunk majd közösségi lelkületet elsajátítani vetélkedők és lövöldözés közben. Hiszen dúl az „ellentrend”, ami már csak abból is látszik, hogy még a hungarikumokat sem tudjuk felsorolni ebben a liberális fertőben.","shortLead":"A kormányból kihullott, kormánybiztossá átminősített Simicskó István olyan gondolatmenetet produkált a Tv2 élő...","id":"20180612_Nemet_szinglisedes_fenyeget_de_Orban_kormanybiztosa_hazafit_nevel_ifjainkbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7407-07f0-423d-9340-06f474d9b077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6097a8d7-3def-4bf4-a71b-ca53865ad816","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Nemet_szinglisedes_fenyeget_de_Orban_kormanybiztosa_hazafit_nevel_ifjainkbol","timestamp":"2018. június. 12. 12:38","title":"Német szinglisedés fenyeget, de Orbán kormánybiztosa lövöldöző hazafit nevelne a fiatalokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736d96ba-bf1c-47d6-be84-96bc3b629789","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Japánban már felfedték a 2019-es modellévű MX-5 részleteit, az új modell csípősebb lett az elődjénél. ","shortLead":"Japánban már felfedték a 2019-es modellévű MX-5 részleteit, az új modell csípősebb lett az elődjénél. ","id":"20180612_mazda_mx5_2019_roadster_kupe_japan_sportauto_benzinmotor_fiat_124_spider","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=736d96ba-bf1c-47d6-be84-96bc3b629789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6839013d-e56d-418e-b3f5-8633df0cc269","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_mazda_mx5_2019_roadster_kupe_japan_sportauto_benzinmotor_fiat_124_spider","timestamp":"2018. június. 12. 10:46","title":"Erősebb lett és tovább pörgethető az új Mazda MX-5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]