[{"available":true,"c_guid":"d1d9ea0b-2482-4ebd-b90d-23b735103792","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzeti Sport szerint a magyar szakember döntött: a párizsi labdarúgóklub edzői stábjában szeretne dolgozni.","shortLead":"A Nemzeti Sport szerint a magyar szakember döntött: a párizsi labdarúgóklub edzői stábjában szeretne dolgozni.","id":"20180611_a_psgben_folytatja_low_zsolt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1d9ea0b-2482-4ebd-b90d-23b735103792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1373f8-8db1-4a8c-a7f3-3611d474ac9a","keywords":null,"link":"/sport/20180611_a_psgben_folytatja_low_zsolt","timestamp":"2018. június. 11. 08:25","title":"A PSG-nél folytatja Lőw Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e541070-f90e-40ee-8113-44c45078b9f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A végkifejletről videófelvétel is készült.","shortLead":"A végkifejletről videófelvétel is készült.","id":"20180610_Sopronban_banalis_ellenorzesbol_lett_autos_uldozes__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e541070-f90e-40ee-8113-44c45078b9f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86310502-08db-4934-938e-83c9dbf46e35","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_Sopronban_banalis_ellenorzesbol_lett_autos_uldozes__video","timestamp":"2018. június. 10. 17:48","title":"Sopronban banális ellenőrzésből lett autós üldözés - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2438c40-46fc-4152-b3aa-0e9544b3a005","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Első nagy sikerei, A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső, illetve a Blöff hangulatát idézi meg az angol rendező a futball nagyágyúival.","shortLead":"Első nagy sikerei, A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső, illetve a Blöff hangulatát idézi meg az angol rendező...","id":"20180612_guy_ritchie_kisfilm_vilagbajnoksag_reklam","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2438c40-46fc-4152-b3aa-0e9544b3a005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59233bb0-cebe-4264-a825-14311aa87121","keywords":null,"link":"/kultura/20180612_guy_ritchie_kisfilm_vilagbajnoksag_reklam","timestamp":"2018. június. 12. 08:31","title":"Guy Ritchie rendezett egy kisfilmet a vb elé, nem is akármilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e54f594d-ad31-46b1-8aa1-505dc5702552","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik lakó például meztelenül ül ki az erkélyére tiltakozásul. 