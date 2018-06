Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aee6c647-d4ba-4071-888a-bbf80261c2f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon lefogyott, de nem kórosan sovány, folyamatos orvosi vizsgálat alatt áll.","shortLead":"Nagyon lefogyott, de nem kórosan sovány, folyamatos orvosi vizsgálat alatt áll.","id":"20180611_Nincs_jo_passzban_Robi_a_medve","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aee6c647-d4ba-4071-888a-bbf80261c2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acd7608-9fd6-4674-a80e-ff0911fe6db5","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Nincs_jo_passzban_Robi_a_medve","timestamp":"2018. június. 11. 10:47","title":"Nincs jó passzban Robi, a medve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e8b8ab-1a46-4bad-b9d1-3d799f9f7f25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Míg régen teljesen általános volt Budapesten is, hogy családok vágtak bele házépítésbe, és maguk szervezték vagy épp kivitelezték a munkát, mára gyakorlatilag eltűntek az ingatlanpiacról.","shortLead":"Míg régen teljesen általános volt Budapesten is, hogy családok vágtak bele házépítésbe, és maguk szervezték vagy épp...","id":"20180612_Akad_meg_valaki_aki_telket_vasarolna_Budapesten_hogy_csaladi_hazat_epitsen_ra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85e8b8ab-1a46-4bad-b9d1-3d799f9f7f25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a852c6-1b5f-4c8c-b6ed-01724fe558ea","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180612_Akad_meg_valaki_aki_telket_vasarolna_Budapesten_hogy_csaladi_hazat_epitsen_ra","timestamp":"2018. június. 12. 09:15","title":"Akad még valaki, aki telket vásárolna Budapesten, hogy családi házat építsen rá?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f19f115-54f4-401d-aa67-f9e0d7554662","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Sikeresen megoperálták a Nyíregyházi Állatpark hároméves afrikai elefántbikáját, a másfél órás beavatkozás során az állat begyulladt agyarát távolították el magyar és dél-afrikai állatorvosok.","shortLead":"Sikeresen megoperálták a Nyíregyházi Állatpark hároméves afrikai elefántbikáját, a másfél órás beavatkozás során...","id":"20180612_fogorvosnal_jart_a_nyiregyhazi_elefant_kimutottek_az_agyarat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f19f115-54f4-401d-aa67-f9e0d7554662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4c244b-3718-44aa-9e92-1626ae4f0cea","keywords":null,"link":"/elet/20180612_fogorvosnal_jart_a_nyiregyhazi_elefant_kimutottek_az_agyarat","timestamp":"2018. június. 12. 12:16","title":"Fogorvosnál járt a nyíregyházi elefánt, kiműtötték az agyarát – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef2c99a-e2bf-4564-ba55-1aad1c054ec2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárult az elsőfokú bizonyítási eljárás a Teréz körúti robbantó ügyében indult perben. P. László eddigi ügyvédje felmentését kérte, az új kirendelt védő Jován László lett, aki korábban a darnózseli darabolós gyilkossággal vádolt férfi ügyvédje is volt.","shortLead":"Lezárult az elsőfokú bizonyítási eljárás a Teréz körúti robbantó ügyében indult perben. P. László eddigi ügyvédje...","id":"20180611_Uj_ugyvedje_van_a_Terez_koruti_robbantonak_a_darnozseli_darabolos_gyilkossaggal_vadolt_ferfi_vedoje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2c99a-e2bf-4564-ba55-1aad1c054ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5bdda8-c006-46fa-9243-a8331eb2a4e1","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Uj_ugyvedje_van_a_Terez_koruti_robbantonak_a_darnozseli_darabolos_gyilkossaggal_vadolt_ferfi_vedoje","timestamp":"2018. június. 11. 16:39","title":"Új ügyvédje van a Teréz körúti robbantónak: a darnózseli darabolós gyilkossággal vádolt férfi védője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1171a3-75b9-4c66-a7b3-0c8f0ae99998","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennek már egy hete meg kellett volna történnie, de nem történt.","shortLead":"Ennek már egy hete meg kellett volna történnie, de nem történt.","id":"20180611_Vegre_eskut_tehetett_KocsisCake_Olivio_es_Hohn_Krisztina","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a1171a3-75b9-4c66-a7b3-0c8f0ae99998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25091218-45e7-451f-a6f5-df5c31f98a5f","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Vegre_eskut_tehetett_KocsisCake_Olivio_es_Hohn_Krisztina","timestamp":"2018. június. 11. 14:26","title":"Végre esküt tehetett Kocsis-Cake Olivio és Hohn Krisztina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e614a60-2e41-41d8-8cc9-3e20bfa396af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset miatt a Diósgyőri gimnázium–Felső Majláth megállóhelyek között villamospótló autóbuszok közlekednek.","shortLead":"A baleset miatt a Diósgyőri gimnázium–Felső Majláth megállóhelyek között villamospótló autóbuszok közlekednek.","id":"20180611_elszabadult_kisvasuti_kocsik_villamossal_utkoztek_miskolcon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e614a60-2e41-41d8-8cc9-3e20bfa396af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fcea152-ed35-4964-ae01-f529ad84cca3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_elszabadult_kisvasuti_kocsik_villamossal_utkoztek_miskolcon","timestamp":"2018. június. 11. 08:40","title":"Elszabadult kisvasúti kocsik villamossal ütköztek Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e3ffae-584d-49ff-842e-721f2a52c250","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Éppenséggel ezt is meg lehet nyalni, szagolni mindenképpen érdemes, és gyűjtőknek kuriózum. Az idei nyár filatéliai újdonságai az Egyesült Államok Postai Szolgálata (US Postal Service, USPS) által kibocsátott jégkrémes, illatos bélyegek.","shortLead":"Éppenséggel ezt is meg lehet nyalni, szagolni mindenképpen érdemes, és gyűjtőknek kuriózum. Az idei nyár filatéliai...","id":"20180611_Orokre_fagyasztott_elvezet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91e3ffae-584d-49ff-842e-721f2a52c250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314f6d32-fed8-4462-8dcc-9f2f6240accb","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Orokre_fagyasztott_elvezet","timestamp":"2018. június. 11. 16:20","title":"Örökre fagyasztott élvezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9abc561-f3e0-4f84-ae73-1a17724c798a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az LGBTQ+ embereknek az elmúlt 25 évben nem kellett annyira erősen küzdeniük a jogaikért, mint most, a Trump-érában. Legutóbb az AIDS-krízis idején volt ennyire nehéz dolguk – mondta a Tony gálán Andrew Garfield, aki a legjobb főszereplőnek járó díjat vitte el az Angyalok Amerikában című darabban nyújtott alakításáért. ","shortLead":"Az LGBTQ+ embereknek az elmúlt 25 évben nem kellett annyira erősen küzdeniük a jogaikért, mint most, a Trump-érában...","id":"20180611_A_Tonydijas_Andrew_Garfield_megmondta_Trump_a_muveszetek_antitezise","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9abc561-f3e0-4f84-ae73-1a17724c798a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae1949d-c13b-4993-a03f-a1eeda219da7","keywords":null,"link":"/elet/20180611_A_Tonydijas_Andrew_Garfield_megmondta_Trump_a_muveszetek_antitezise","timestamp":"2018. június. 11. 10:31","title":"A Tony-díjas Andrew Garfield megmondta: Trump a művészetek antitézise","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]