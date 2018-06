Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Olaszország és Málta is megtiltotta, hogy a menekültekkel teli mentőhajó kikössön náluk, Spanyolország és Korzika viszont jelezte, hogy fogadná a hajót. A menekülteket végül Spanyolországba szállítják, olasz segítséggel.","shortLead":"Olaszország és Málta is megtiltotta, hogy a menekültekkel teli mentőhajó kikössön náluk, Spanyolország és Korzika...","id":"20180612_Korzika_is_fogadna_a_menekulteket_szallito_hajot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d3b8c8-8df4-4ab4-8caa-7b8f96d1aae8","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_Korzika_is_fogadna_a_menekulteket_szallito_hajot","timestamp":"2018. június. 12. 08:32","title":"Olasz hajók segítenek Spanyolországba szállítani a kimentett menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6791e559-e1e0-480a-8520-cf73ff4ab6c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 2018-ban értékesített házgyári technológiával épült lakások átlagosan 66 nap – alig több mint két hónap - alatt keltek el. A téglalakások vevőire viszont már három hónapot, a családi házakéra pedig egyre többet, most átlagosan fél évet kell várni.","shortLead":"A 2018-ban értékesített házgyári technológiával épült lakások átlagosan 66 nap – alig több mint két hónap - alatt...","id":"20180611_Megint_rovidult_a_panelek_forgasi_ideje_a_csaladi_hazasoknak_viszont_birni_kell_cernaval","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6791e559-e1e0-480a-8520-cf73ff4ab6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e454a3-3dd1-41c5-998c-96a6d44a97bf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180611_Megint_rovidult_a_panelek_forgasi_ideje_a_csaladi_hazasoknak_viszont_birni_kell_cernaval","timestamp":"2018. június. 11. 10:30","title":"Megint rövidült a panelek forgási ideje, a családi házasoknak viszont bírni kell cérnával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514accc8-e372-47cb-94a7-f4ab848a1730","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"920 ezer ember kényszerült elhagyni az otthonát, és további 2,5 millióan nem tudnak hova menni. ","shortLead":"920 ezer ember kényszerült elhagyni az otthonát, és további 2,5 millióan nem tudnak hova menni. ","id":"20180611_Kozel_egymillioan_valtak_hontalanna_iden_Sziriaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=514accc8-e372-47cb-94a7-f4ab848a1730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"297aebf0-d02c-4659-94a8-db4acc4b3b21","keywords":null,"link":"/vilag/20180611_Kozel_egymillioan_valtak_hontalanna_iden_Sziriaban","timestamp":"2018. június. 11. 12:10","title":"Közel egymillióan váltak hontalanná idén Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18562200-f4a2-4015-bb07-c0ddef6ea566","c_author":"InfoRádió","category":"elet","description":"Négy év adatai alapján minősítették a szabad vízi fürdőhelyeket, 95 százalékuk kiváló minősítést kapott az uniós követelmények szerint – jelentette az Inforádió.","shortLead":"Négy év adatai alapján minősítették a szabad vízi fürdőhelyeket, 95 százalékuk kiváló minősítést kapott az uniós...","id":"20180610_Kivaloak_a_magyarorszagi_szabad_vizi_furdohelyek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18562200-f4a2-4015-bb07-c0ddef6ea566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d085d8-128c-4bc1-a1de-24d54660368e","keywords":null,"link":"/elet/20180610_Kivaloak_a_magyarorszagi_szabad_vizi_furdohelyek","timestamp":"2018. június. 10. 19:21","title":"Kiválóak a magyarországi szabad vízi fürdőhelyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a45a236-de15-4041-8126-d00f0ef45f35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meleg lesz, és olykor egy-egy eső, zápor, zivatar kicsit felfrissít minket. Hétvégére kicsit csökken a hőmérséklet.\r

\r

","shortLead":"Meleg lesz, és olykor egy-egy eső, zápor, zivatar kicsit felfrissít minket. Hétvégére kicsit csökken a hőmérséklet.\r

\r

","id":"20180610_Jo_hir_a_jovo_hetre_nem_all_le_a_nyar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a45a236-de15-4041-8126-d00f0ef45f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b89eb40-67e8-453b-aa6e-a81fe2903f7c","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Jo_hir_a_jovo_hetre_nem_all_le_a_nyar","timestamp":"2018. június. 10. 14:12","title":"Nem áll le a nyár, de a záporok, zivatarok sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f09467-d961-4888-9573-7170c90a5992","c_author":"","category":"kkv","description":"Ázsiából hozatta a prostituáltakat a kínai házaspár - az ügyészség szerint bordélyházat üzemeltettek Budapesten. Az RTL Klub híradója szerint most emeltek vádat ellenük.","shortLead":"Ázsiából hozatta a prostituáltakat a kínai házaspár - az ügyészség szerint bordélyházat üzemeltettek Budapesten. Az RTL...","id":"20180610_","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07f09467-d961-4888-9573-7170c90a5992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa47ed3e-77da-49f2-9107-15c3bd76136a","keywords":null,"link":"/kkv/20180610_","timestamp":"2018. június. 10. 19:50","title":"Masszázsnak hirdették a bordélyt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa976fa5-63bd-4adf-952a-ab7948a6a067","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahogy a PC-s és a konzolos változatok, úgy a FIFA mobilos verziója is megkapta az idei világkupához tartozó ingyenes frissítést, benne a kvalifikált országok összes résztvevőjével. Sőt, némi extra is társul hozzá.","shortLead":"Ahogy a PC-s és a konzolos változatok, úgy a FIFA mobilos verziója is megkapta az idei világkupához tartozó ingyenes...","id":"20180611_fifa_soccer_fifa_world_cup_ea_foci_vb_2018_jatek_android_ios_letoltes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa976fa5-63bd-4adf-952a-ab7948a6a067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb966cd9-3dfa-407a-9ec4-a4ff914826ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_fifa_soccer_fifa_world_cup_ea_foci_vb_2018_jatek_android_ios_letoltes","timestamp":"2018. június. 11. 19:03","title":"FIFA 2018: ingyenesen letölthető a program, mellyel a telefonján lejátszhatja az egész focivébét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9114b678-e931-4943-bc4f-3b2757a66c06","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar versenyzők három aranyérmet egy ezüstöt és egy bronzot szereztek vasárnap délelőtt a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokság 500 méteres döntőiben. Délután is magyar éremeső volt.\r

\r

","shortLead":"A magyar versenyzők három aranyérmet egy ezüstöt és egy bronzot szereztek vasárnap délelőtt a belgrádi kajak-kenu...","id":"20180610_Kozak_Danuta_ujabb_aranya_es_mas_vasarnapi_kajaksikerek_a_belgradi_Ebn","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9114b678-e931-4943-bc4f-3b2757a66c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abb2eee-37ea-41f8-ac2c-790f9b4d2ad3","keywords":null,"link":"/sport/20180610_Kozak_Danuta_ujabb_aranya_es_mas_vasarnapi_kajaksikerek_a_belgradi_Ebn","timestamp":"2018. június. 10. 11:42","title":"Kozák Danuta újabb aranya és más vasárnapi kajaksikerek a belgrádi Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]