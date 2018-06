Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53b6cdaf-a371-4304-8a26-474575809244","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista párt EP-képviselője Facebook-posztban jelentette be döntését.","shortLead":"A szocialista párt EP-képviselője Facebook-posztban jelentette be döntését.","id":"20180610_MSZP_Ujhelyi_felreall_hogy_Kunhalmi_lehessen_a_valasztmanyi_elnok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53b6cdaf-a371-4304-8a26-474575809244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5974d49c-4c89-421d-97b8-b6021d429c28","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_MSZP_Ujhelyi_felreall_hogy_Kunhalmi_lehessen_a_valasztmanyi_elnok","timestamp":"2018. június. 10. 18:27","title":"MSZP: Ujhelyi félreáll, hogy Kunhalmi lehessen a választmányi elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előzetesben marad F. Ferenc, a nyolcéves sólyi kislány gyilkosa.","shortLead":"Előzetesben marad F. Ferenc, a nyolcéves sólyi kislány gyilkosa.","id":"20180611_Harom_honappal_meghosszabbitjak_a_solyi_kislany_gyilkosanak_elozeteset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46227163-e9c8-4163-8850-e9d6d871ab4a","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Harom_honappal_meghosszabbitjak_a_solyi_kislany_gyilkosanak_elozeteset","timestamp":"2018. június. 11. 15:18","title":"Három hónappal meghosszabbítják a sólyi kislány gyilkosának előzetesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa976fa5-63bd-4adf-952a-ab7948a6a067","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahogy a PC-s és a konzolos változatok, úgy a FIFA mobilos verziója is megkapta az idei világkupához tartozó ingyenes frissítést, benne a kvalifikált országok összes résztvevőjével. Sőt, némi extra is társul hozzá.","shortLead":"Ahogy a PC-s és a konzolos változatok, úgy a FIFA mobilos verziója is megkapta az idei világkupához tartozó ingyenes...","id":"20180611_fifa_soccer_fifa_world_cup_ea_foci_vb_2018_jatek_android_ios_letoltes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa976fa5-63bd-4adf-952a-ab7948a6a067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb966cd9-3dfa-407a-9ec4-a4ff914826ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_fifa_soccer_fifa_world_cup_ea_foci_vb_2018_jatek_android_ios_letoltes","timestamp":"2018. június. 11. 19:03","title":"FIFA 2018: ingyenesen letölthető a program, mellyel a telefonján lejátszhatja az egész focivébét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12f9033-5cb3-45b7-8017-f118f5b77e3d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bertrand Cantat börtönben ült barátnője, Marie Trintignant színésznő halála miatt. Néha felesége, Rády Krisztina 2010-ben öngyilkos lett, és halála ügyében Bordeaux ügyészsége múlt héten vizsgálatot indított egy feminista ügyvéd feljelentése alapján. Cantat koncertjein is voltak feministák és az énekes visszatérése ellen tüntettek.","shortLead":"Bertrand Cantat börtönben ült barátnője, Marie Trintignant színésznő halála miatt. Néha felesége, Rády Krisztina...","id":"20180611_rady_krisztina_eroszakos_rocker_ferje_inkabb_lemondta_az_utolso_koncertjeit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e12f9033-5cb3-45b7-8017-f118f5b77e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9837ee08-151e-40a9-acf1-bb7a54e0defd","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_rady_krisztina_eroszakos_rocker_ferje_inkabb_lemondta_az_utolso_koncertjeit","timestamp":"2018. június. 11. 19:57","title":"Rády Krisztina erőszakos rocker férje inkább lemondta az utolsó koncertjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e812e44-7560-49e0-ac15-e4e3ab1388f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Intenzív órákat töltött együtt az amerikai elnök és az észak-koreai vezető.","shortLead":"Intenzív órákat töltött együtt az amerikai elnök és az észak-koreai vezető.","id":"20180612_Trump_a_tortenelmi_talalkozo_utan_Felhagyunk_a_haborus_jatakokkal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e812e44-7560-49e0-ac15-e4e3ab1388f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29491cb3-b109-4723-b107-e6002c35fdba","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_Trump_a_tortenelmi_talalkozo_utan_Felhagyunk_a_haborus_jatakokkal","timestamp":"2018. június. 12. 10:54","title":"Trump a történelmi találkozó után: Felhagyunk a háborús játékokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c7e787-c7f7-406b-a2a5-ecc53d94f479","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Látszólag a „bort iszik és vizet prédikál” iskolapéldáját mutatta be a napokban az előfizetők postaládájába került friss lapszámával a National Geographic magazin. Látszólag.","shortLead":"Látszólag a „bort iszik és vizet prédikál” iskolapéldáját mutatta be a napokban az előfizetők postaládájába került...","id":"20180612_national_geographic_magazin_muanyag_folia_kornyezetbarat_folia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8c7e787-c7f7-406b-a2a5-ecc53d94f479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8970bc0f-70c1-46d9-987b-192320ed214d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_national_geographic_magazin_muanyag_folia_kornyezetbarat_folia","timestamp":"2018. június. 12. 09:03","title":"Kiakadtak a National Geographic magyar előfizetői a júniusi lapszámon, pedig nagyon nem kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6aa3fb-0931-4e75-a09a-17e3441e8d87","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bongo dominanciára törekedett, ezért inkább másik lakhelyet kerestek neki.","shortLead":"Bongo dominanciára törekedett, ezért inkább másik lakhelyet kerestek neki.","id":"20180611_Osszeveszett_apjaval_inkabb_Lengyelorszagba_koltoztetnek_egy_budapesti_gorillat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e6aa3fb-0931-4e75-a09a-17e3441e8d87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167457c2-49a5-40fc-8e0e-39024551818e","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Osszeveszett_apjaval_inkabb_Lengyelorszagba_koltoztetnek_egy_budapesti_gorillat","timestamp":"2018. június. 11. 13:07","title":"Összeveszett apjával, inkább Lengyelországba költöztetnek egy budapesti gorillát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058ba445-2d21-4e11-8d0e-d75a93046eaa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szerdán reggel dönt moszkvai kongresszusán a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) arról, hogy hol legyen a 2026-os torna.","shortLead":"Szerdán reggel dönt moszkvai kongresszusán a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) arról, hogy hol legyen a 2026-os...","id":"20180612_Szerdan_dont_a_FIFA_arrol_hol_legyen_a_2026os_vebe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=058ba445-2d21-4e11-8d0e-d75a93046eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8823d64a-b86c-4196-97a7-db4b0ade529d","keywords":null,"link":"/sport/20180612_Szerdan_dont_a_FIFA_arrol_hol_legyen_a_2026os_vebe","timestamp":"2018. június. 12. 15:58","title":"Szerdán dönt a FIFA arról, hol legyen a 2026-os vébé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]