Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec4f8fc0-5b90-4dc2-a31a-7ff1c4a02867","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És további pártoktól, amelyek tiltott pártfinanszírozást követtek el. Közleményt adott ki az Államkincstár, júliustól vonja a NAV a tiltott pártfinanszírozási pénzeket.. A Fidesz nincs köztük.\r

\r

","shortLead":"És további pártoktól, amelyek tiltott pártfinanszírozást követtek el. Közleményt adott ki az Államkincstár, júliustól...","id":"20180612_Juliusban_a_NAV_beszedi_a_Simicskabuntetest_a_Jobbiktol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec4f8fc0-5b90-4dc2-a31a-7ff1c4a02867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a437d67-4cef-4ddc-86eb-ee79174a4004","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Juliusban_a_NAV_beszedi_a_Simicskabuntetest_a_Jobbiktol","timestamp":"2018. június. 12. 12:53","title":"Júliusban a NAV beszedi a Simicska-büntetést a Jobbiktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110808f7-cf8c-4ba5-be3d-e2704c1e91cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hagyományainkat meg kell védeni a modern deviációkkal szemben – írja honlapján a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom.","shortLead":"A hagyományainkat meg kell védeni a modern deviációkkal szemben – írja honlapján a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági...","id":"20180611_Magyar_ellenallasra_szolitottak_fel_szelsojobbos_szervezetek_a_Pride_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=110808f7-cf8c-4ba5-be3d-e2704c1e91cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f45b5f-b108-42f7-8c04-1b6543ece422","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Magyar_ellenallasra_szolitottak_fel_szelsojobbos_szervezetek_a_Pride_ellen","timestamp":"2018. június. 11. 16:07","title":"„Magyar ellenállásra” szólítottak fel szélsőjobbos szervezetek a Pride ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e04438-b03c-4c14-9b4e-c2d43596dabf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folyamatosan információt gyűjtenek a felhasználókról a különféle közösségi oldalak, akkor is, ha az illető soha nem regisztrált egyik szolgáltatásra sem. A népszerű Adblock Plus olyan újdonsággal jelentkezett, amely kicselezi ezt.","shortLead":"Folyamatosan információt gyűjtenek a felhasználókról a különféle közösségi oldalak, akkor is, ha az illető soha nem...","id":"20180612_ad_block_plus_facebook_kovetes_a_neten_celzott_hirdetes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64e04438-b03c-4c14-9b4e-c2d43596dabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d22e03-83ea-423c-9b23-488a659324e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_ad_block_plus_facebook_kovetes_a_neten_celzott_hirdetes","timestamp":"2018. június. 12. 07:02","title":"Hasznos funkcióval frissült az Adblock Plus reklámblokkoló: azt is elintézi, hogy a Facebook ne tudja önt követni, amikor netezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3271ef3d-14b4-4022-b05b-3ec45332110e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még egyszer a pedagógusok tanév végi ajándékozásáról.","shortLead":"Még egyszer a pedagógusok tanév végi ajándékozásáról.","id":"20180611_Josagos_eg_megint_valami_amiert_lehet_utalni_a_tanarokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3271ef3d-14b4-4022-b05b-3ec45332110e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8e1da8-92d5-4663-99f0-ffdab77e1a19","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Josagos_eg_megint_valami_amiert_lehet_utalni_a_tanarokat","timestamp":"2018. június. 11. 11:55","title":"„Jóságos ég, megint valami, amiért lehet utálni a tanárokat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f583a99-fba3-4835-9b24-6e6fc3f1cb04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány méterrel a sofőr autója előtt ütközött össze két autó, a karambolt egy gyors manőverrel sikerült kikerülnie.","shortLead":"Néhány méterrel a sofőr autója előtt ütközött össze két autó, a karambolt egy gyors manőverrel sikerült kikerülnie.","id":"20180611_kozlekedesi_baleset_utkozes_karambol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f583a99-fba3-4835-9b24-6e6fc3f1cb04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec716f40-87cf-40d1-9032-f557a3f2f208","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_kozlekedesi_baleset_utkozes_karambol","timestamp":"2018. június. 11. 04:01","title":"Hatalmas mázli vagy profi sofőr? Centikre kerülte el a karambolt az autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec54ac7-2f96-4b46-8262-d398d8761151","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megdöbbentő autóskamera-felvételt tett közé egy Facebook-felhasználó. Ezen az látszik, amint az M7-es rövid Veszprém megyei szakaszán a forgalommal szemben egyszer csak megjelenik egy kocsi. ","shortLead":"Megdöbbentő autóskamera-felvételt tett közé egy Facebook-felhasználó. Ezen az látszik, amint az M7-es rövid Veszprém...","id":"20180610_Mit_tenne_ha_az_M7esen_szembejonne_a_Suzuki_Vitara_Mert_megtortent","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ec54ac7-2f96-4b46-8262-d398d8761151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6b49c0-b76e-47ba-9017-503eec0475b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_Mit_tenne_ha_az_M7esen_szembejonne_a_Suzuki_Vitara_Mert_megtortent","timestamp":"2018. június. 10. 20:33","title":"Mit tenne, ha az M7-esen szembejönne a Suzuki Vitara? Mert megtörtént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee6c647-d4ba-4071-888a-bbf80261c2f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon lefogyott, de nem kórosan sovány, folyamatos orvosi vizsgálat alatt áll.","shortLead":"Nagyon lefogyott, de nem kórosan sovány, folyamatos orvosi vizsgálat alatt áll.","id":"20180611_Nincs_jo_passzban_Robi_a_medve","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aee6c647-d4ba-4071-888a-bbf80261c2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acd7608-9fd6-4674-a80e-ff0911fe6db5","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Nincs_jo_passzban_Robi_a_medve","timestamp":"2018. június. 11. 10:47","title":"Nincs jó passzban Robi, a medve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da81a68-0233-4039-b2f3-e4388711214e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha készen lesz az új komáromi átkelő, a teherforgalom az M1-es autópályától a települések érintése nélkül érheti el a szlovák határt. A 600 méter hosszú, ferdekábeles híd összsúlya 5400 tonna lesz, kétszer egysávos főút vezet majd át a Duna felett, de kerékpárutat és járdát is kialakítanak rajta.","shortLead":"Ha készen lesz az új komáromi átkelő, a teherforgalom az M1-es autópályától a települések érintése nélkül érheti el...","id":"20180611_formalodik_az_uj_duna_hid_helyukre_keruletek_az_elso_palyaelemek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8da81a68-0233-4039-b2f3-e4388711214e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcbdf38-07e3-4364-b9b8-e5ac084428a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_formalodik_az_uj_duna_hid_helyukre_keruletek_az_elso_palyaelemek","timestamp":"2018. június. 11. 17:24","title":"Formálódik az új Duna-híd, helyükre kerületek az első pályaelemek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]