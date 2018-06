Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68a94b11-9521-4fc0-b28d-314942ac2350","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemzetközi egyezményeket tárgyal jövő heti, kétnapos ülésén az Országgyűlés. Hétfőn két képviselő tesz esküt, Hohn Krisztina (LMP) és Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd) válik a parlament tagjává - derül ki az Országgyűlés honlapján olvasható napirendi javaslatból.","shortLead":"Nemzetközi egyezményeket tárgyal jövő heti, kétnapos ülésén az Országgyűlés. Hétfőn két képviselő tesz esküt, Hohn...","id":"20180610_Lehet_izgulni_masodik_kiserletre_eskut_tehete_az_LMP_es_a_Parbeszed_kepviseloje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68a94b11-9521-4fc0-b28d-314942ac2350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1d9255-177c-4463-96af-6c18da038642","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Lehet_izgulni_masodik_kiserletre_eskut_tehete_az_LMP_es_a_Parbeszed_kepviseloje","timestamp":"2018. június. 10. 12:16","title":"Lehet izgulni, második kísérletre esküt tehet-e az LMP és a Párbeszéd képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e812e44-7560-49e0-ac15-e4e3ab1388f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Intenzív órákat töltött együtt az amerikai elnök és az észak-koreai vezető.","shortLead":"Intenzív órákat töltött együtt az amerikai elnök és az észak-koreai vezető.","id":"20180612_Trump_a_tortenelmi_talalkozo_utan_Felhagyunk_a_haborus_jatakokkal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e812e44-7560-49e0-ac15-e4e3ab1388f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29491cb3-b109-4723-b107-e6002c35fdba","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_Trump_a_tortenelmi_talalkozo_utan_Felhagyunk_a_haborus_jatakokkal","timestamp":"2018. június. 12. 10:54","title":"Trump a történelmi találkozó után: Felhagyunk a háborús játékokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd20d58e-65bc-4b3d-bd56-12bd6c89543f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Karácsony Gergely és Gémesi György helyét átvevő képviselők ma tesznek esküt. ","shortLead":"A Karácsony Gergely és Gémesi György helyét átvevő képviselők ma tesznek esküt. ","id":"20180611_Ujabb_ket_kepviselo_ul_ma_be_a_parlamentbe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd20d58e-65bc-4b3d-bd56-12bd6c89543f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590eb925-b4b5-4399-b8a5-4cc5125c02dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Ujabb_ket_kepviselo_ul_ma_be_a_parlamentbe","timestamp":"2018. június. 11. 06:19","title":"Újabb két képviselő ül ma be a parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b9c8a82-5037-43bd-9c9e-9310709d66d2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világbajnokság után megváltozik a labdarúgó-válogatottakat rangsoroló lista. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség közölte, átáll a már nagyon sok más sportágban használt (a magyar születésű amerikai fizikus, Élő Árpád által kidolgozott) Élő-rendszerre, vagyis annak egy újabb verziójára, a SUM-ra.","shortLead":"A világbajnokság után megváltozik a labdarúgó-válogatottakat rangsoroló lista. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség...","id":"20180611_atszabja_a_fifa_a_vilagranglistat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b9c8a82-5037-43bd-9c9e-9310709d66d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba27c312-a7a0-4dad-ac50-d11f0ef32703","keywords":null,"link":"/sport/20180611_atszabja_a_fifa_a_vilagranglistat","timestamp":"2018. június. 11. 13:27","title":"Átszabja a FIFA a világranglistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae7e2d6-5d21-4c78-8009-9326fcd685be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy karriert futott be hétvégén az az Angela Merkel kabinetirodája által szombaton közzétett fénykép, amely sokak szerint jól illusztrálja a mai világpolitikai helyzetet. A mémgyárosok úgy gondolták: lehetne még érzékletesebb a kép, így nekiálltak „tökéletesteni”.","shortLead":"Nagy karriert futott be hétvégén az az Angela Merkel kabinetirodája által szombaton közzétett fénykép, amely sokak...","id":"20180611_g7_csucs_foto_g7_memek_angela_merkel_donald_trump_emmanuel_macron_theresa_may","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cae7e2d6-5d21-4c78-8009-9326fcd685be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbc3527-3de7-4c84-afd4-77007ecfe2ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_g7_csucs_foto_g7_memek_angela_merkel_donald_trump_emmanuel_macron_theresa_may","timestamp":"2018. június. 11. 10:03","title":"Elöntötték az internetet a mémek a remekül sikerült G7-fotó után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29352ccc-d01b-4065-9487-4eb6bebe9a30","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Van, ahol már ki is számlázták az ellenzéki pártoknak a választási plakátjaik eltávoltását, de a fővárosban például még csak most mérik fel, hogy hány plakát maradt kint. ","shortLead":"Van, ahol már ki is számlázták az ellenzéki pártoknak a választási plakátjaik eltávoltását, de a fővárosban például még...","id":"20180611_Meg_mindig_nem_sikerult_eltavolitani_a_valasztasi_plakatokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29352ccc-d01b-4065-9487-4eb6bebe9a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c646845-6f69-449b-b1d6-f1bf09a0247a","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Meg_mindig_nem_sikerult_eltavolitani_a_valasztasi_plakatokat","timestamp":"2018. június. 11. 06:10","title":"Még mindig nem sikerült eltávolítani a választási plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7127e736-1d0a-4761-9da9-01ac2dd11d3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hazai vendéglátás eddigi történetének legismertebb nevei fuzionálnak egy hétvégére, bemutatva Gundel Károly gasztronómiai örökségét az idén 100 éves Gellért Szállóban. A „Gundel a Gellértben” gasztronómiai hétvége június 23-án egy Lakosztályétteremmel, 24-én pedig egy Sunday brunch-csal várja a vendégeket Budapest egyik legszebb szállodaépületébe.



","shortLead":"A hazai vendéglátás eddigi történetének legismertebb nevei fuzionálnak egy hétvégére, bemutatva Gundel Károly...","id":"20180612_40_ezerert_ehetunk_Gundelmenusort_a_Gellert_lakosztalyaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7127e736-1d0a-4761-9da9-01ac2dd11d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fd5664-5afa-4034-b2b1-a00ba112464c","keywords":null,"link":"/elet/20180612_40_ezerert_ehetunk_Gundelmenusort_a_Gellert_lakosztalyaban","timestamp":"2018. június. 12. 10:16","title":"40 ezerért ehetünk Gundel-menüsort a Gellért lakosztályában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180611_Kedves_kormany_valami_nagyon_hianyzik_az_embereknek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d66d52-9478-48a1-8689-157c49de8305","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Kedves_kormany_valami_nagyon_hianyzik_az_embereknek","timestamp":"2018. június. 11. 09:41","title":"Kedves kormány, valami nagyon hiányzik az embereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]