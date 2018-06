Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1edce9a3-21a5-4dab-884e-69723e809e72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem tudni, hogy az öreg keletnémet járgány sofőrje milyen megfontolásból nem lépett a fékre. ","shortLead":"Nem tudni, hogy az öreg keletnémet járgány sofőrje milyen megfontolásból nem lépett a fékre. ","id":"20180611_a_nap_videoja_dorog_trabant_piros_lampa_zebra_fedelzeti_kamera_biztonsag_babakocsi_balesetveszely","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1edce9a3-21a5-4dab-884e-69723e809e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61dd665f-1731-4c60-be01-2886aadb5d6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_a_nap_videoja_dorog_trabant_piros_lampa_zebra_fedelzeti_kamera_biztonsag_babakocsi_balesetveszely","timestamp":"2018. június. 11. 06:41","title":"A nap videója: a dorogi trabantost nem zavarta a piros lámpa a zebránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b9c8a82-5037-43bd-9c9e-9310709d66d2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világbajnokság után megváltozik a labdarúgó-válogatottakat rangsoroló lista. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség közölte, átáll a már nagyon sok más sportágban használt (a magyar születésű amerikai fizikus, Élő Árpád által kidolgozott) Élő-rendszerre, vagyis annak egy újabb verziójára, a SUM-ra.","shortLead":"A világbajnokság után megváltozik a labdarúgó-válogatottakat rangsoroló lista. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség...","id":"20180611_atszabja_a_fifa_a_vilagranglistat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b9c8a82-5037-43bd-9c9e-9310709d66d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba27c312-a7a0-4dad-ac50-d11f0ef32703","keywords":null,"link":"/sport/20180611_atszabja_a_fifa_a_vilagranglistat","timestamp":"2018. június. 11. 13:27","title":"Átszabja a FIFA a világranglistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b50d2493-b30d-4da5-a114-3c198b7e304f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó legújabb sportszedánjával rendelkező sofőröknek hamarosan fel kell keresniük egy szakszervizt.","shortLead":"A bajor gyártó legújabb sportszedánjával rendelkező sofőröknek hamarosan fel kell keresniük egy szakszervizt.","id":"20180611_szoftverfrissites_szerviz_bmw_m5_nhtsa_auto_visszahivas_uzemanyagszivattyu","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b50d2493-b30d-4da5-a114-3c198b7e304f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dba2c7d-e3e9-4451-a93b-ca10d9943d49","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_szoftverfrissites_szerviz_bmw_m5_nhtsa_auto_visszahivas_uzemanyagszivattyu","timestamp":"2018. június. 11. 14:26","title":"Szoftverfrissítés miatt kell szervizbe menni, de nem egy kütyüvel, hanem az új BMW M5-tel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9a2e7f-eb59-4cc7-b2ec-2f97c13c114b","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A labdarúgás maga is a popkultúra része, legnagyobb sztárjai valójában popsztárok, egyáltalán nem meglepő, hogy kapcsolata a könnyűzenével baráti és elválaszthatatlan. Ami az inspirációt illeti, régóta dobálják egymásnak a labdát, íme néhány emlékezetes darab, a teljesség igénye nélkül.","shortLead":"A labdarúgás maga is a popkultúra része, legnagyobb sztárjai valójában popsztárok, egyáltalán nem meglepő...","id":"20180611_Bombagolok_luftok_ongolok_mutatunk_egy_csomo_focis_popslagert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af9a2e7f-eb59-4cc7-b2ec-2f97c13c114b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6cc5134-9650-498c-bfc6-061565cb86bc","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_Bombagolok_luftok_ongolok_mutatunk_egy_csomo_focis_popslagert","timestamp":"2018. június. 11. 20:00","title":"Bombagólok, luftok, öngólok – emlékszik ezekre a focis popslágerekre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1823bd9e-7d53-4e05-8ae0-f841b325279e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az időközben a szabadság megtestesítőjévé is vált macit az útját követők nevezték el Robinak, de ez a név nem igazán illik hozzá, mint ugyanis kiderült, nőstényről van szó. Utóbbit hivatalosan is megerősítették. ","shortLead":"Az időközben a szabadság megtestesítőjévé is vált macit az útját követők nevezték el Robinak, de ez a név nem igazán...","id":"20180611_A_nap_hire_Robi_a_medve_igazabol_nosteny","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1823bd9e-7d53-4e05-8ae0-f841b325279e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06f5a5d-c572-46ca-b3ab-9da06c8ade4e","keywords":null,"link":"/elet/20180611_A_nap_hire_Robi_a_medve_igazabol_nosteny","timestamp":"2018. június. 11. 21:18","title":"Hivatalos: Robi, a medve valójában nőstény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindennél fontosabb lenne Amerikában (is), hogy kiszűrjék azokat, akiknek nem volna szabad fegyvert adni a kezébe. Ehhez képes egy egészen hihetetlen történt látott napvilágot Floridában.","shortLead":"Mindennél fontosabb lenne Amerikában (is), hogy kiszűrjék azokat, akiknek nem volna szabad fegyvert adni a kezébe...","id":"20180611_florida_fegyverviselesi_engedely_lisa_wilde_elfelejtett_jelszo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b477ed32-f3a5-461e-bb06-566ca3d7f668","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_florida_fegyverviselesi_engedely_lisa_wilde_elfelejtett_jelszo","timestamp":"2018. június. 11. 20:03","title":"Egy éven át nem ellenőrizték Floridában, hogy ki kaphat fegyvert – ugyanis elfelejtették a jelszót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7127e736-1d0a-4761-9da9-01ac2dd11d3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hazai vendéglátás eddigi történetének legismertebb nevei fuzionálnak egy hétvégére, bemutatva Gundel Károly gasztronómiai örökségét az idén 100 éves Gellért Szállóban. A „Gundel a Gellértben” gasztronómiai hétvége június 23-án egy Lakosztályétteremmel, 24-én pedig egy Sunday brunch-csal várja a vendégeket Budapest egyik legszebb szállodaépületébe.



","shortLead":"A hazai vendéglátás eddigi történetének legismertebb nevei fuzionálnak egy hétvégére, bemutatva Gundel Károly...","id":"20180612_40_ezerert_ehetunk_Gundelmenusort_a_Gellert_lakosztalyaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7127e736-1d0a-4761-9da9-01ac2dd11d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fd5664-5afa-4034-b2b1-a00ba112464c","keywords":null,"link":"/elet/20180612_40_ezerert_ehetunk_Gundelmenusort_a_Gellert_lakosztalyaban","timestamp":"2018. június. 12. 10:16","title":"40 ezerért ehetünk Gundel-menüsort a Gellért lakosztályában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d87192-05b6-4306-bb30-0e9eebb736f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az E3-as expón főleg inkább szoftverekről esik szó, de az Xbox illetékes divíziójának vezetője most kivételt tett és azt is elárulta, hogy már javában készülnek a vállalat újgenerációs konzoljai.","shortLead":"Az E3-as expón főleg inkább szoftverekről esik szó, de az Xbox illetékes divíziójának vezetője most kivételt tett és...","id":"20180611_microsoft_e3_2018_xbox_phil_spencer_ninja_theory","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16d87192-05b6-4306-bb30-0e9eebb736f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96a030a-96ce-4834-89b2-e018158210c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_microsoft_e3_2018_xbox_phil_spencer_ninja_theory","timestamp":"2018. június. 11. 22:03","title":"A nem várt bejelentés: nem egy új Xbox jön, hanem már többet is építenek a Microsoftnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]