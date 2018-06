Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17a8e647-89cd-4078-972a-cc427b453669","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vadliba nem igazán vette jó néven a segíteni akaró autós közeledését.","shortLead":"A vadliba nem igazán vette jó néven a segíteni akaró autós közeledését.","id":"20180612_vadliba_autos_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17a8e647-89cd-4078-972a-cc427b453669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb904c82-e9dd-4724-aca1-0ff102dc48d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_vadliba_autos_video","timestamp":"2018. június. 12. 12:26","title":"Segíteni akart az autós a bajba jutott vadlibákon, nagyon nem kellett volna – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6559241-6f23-42bc-a997-2ed3faf6c1e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nemzeti Közművek elindította földgáz applikációját, a korábban már működő áram applikációjának megújítása mellett. Az NKM Földgázapp és NKM Áramapp néven futó mobil alkalmazások használatával az ügyfelek földgáz-és áramügyeiket okostelefonjaikon intézhetik.","shortLead":"A Nemzeti Közművek elindította földgáz applikációját, a korábban már működő áram applikációjának megújítása mellett...","id":"20180611_Olcsobb_nem_lett_de_a_Nemzeti_Kozmuvek_ugyfelei_gazugyeiket_is_intezhetik_okostelefonon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6559241-6f23-42bc-a997-2ed3faf6c1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc44d28b-7b59-4d8a-b0f2-0f8d922d6143","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_Olcsobb_nem_lett_de_a_Nemzeti_Kozmuvek_ugyfelei_gazugyeiket_is_intezhetik_okostelefonon","timestamp":"2018. június. 11. 15:58","title":"Olcsóbb nem lett, de a Nemzeti Közművek ügyfelei gázügyeiket is intézhetik okostelefonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736d96ba-bf1c-47d6-be84-96bc3b629789","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Japánban már felfedték a 2019-es modellévű MX-5 részleteit, az új modell csípősebb lett az elődjénél. ","shortLead":"Japánban már felfedték a 2019-es modellévű MX-5 részleteit, az új modell csípősebb lett az elődjénél. ","id":"20180612_mazda_mx5_2019_roadster_kupe_japan_sportauto_benzinmotor_fiat_124_spider","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=736d96ba-bf1c-47d6-be84-96bc3b629789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6839013d-e56d-418e-b3f5-8633df0cc269","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_mazda_mx5_2019_roadster_kupe_japan_sportauto_benzinmotor_fiat_124_spider","timestamp":"2018. június. 12. 10:46","title":"Erősebb lett és tovább pörgethető az új Mazda MX-5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee6c647-d4ba-4071-888a-bbf80261c2f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Délmagyar.hu egy nappal a macikaland vége után arra volt kíváncsi, látták-e a tömörkényiek a medvét.","shortLead":"A Délmagyar.hu egy nappal a macikaland vége után arra volt kíváncsi, látták-e a tömörkényiek a medvét.","id":"20180611_En_csak_a_bekatol_felek_a_medvetol_nem__igy_eltek_meg_a_maci_amokfutasat_a_csongradiak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aee6c647-d4ba-4071-888a-bbf80261c2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0fc14d-3506-4d57-9531-db3267e381ee","keywords":null,"link":"/elet/20180611_En_csak_a_bekatol_felek_a_medvetol_nem__igy_eltek_meg_a_maci_amokfutasat_a_csongradiak","timestamp":"2018. június. 11. 16:34","title":"\"Én csak a békától félek, a medvétől nem\" – így élték meg a maci ámokfutását a csongrádiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d921c4f-9b7b-4f30-9a1a-16635bca2284","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptember 4-én az Arénában dübörög majd a Livin’ la Vida Loca.","shortLead":"Szeptember 4-én az Arénában dübörög majd a Livin’ la Vida Loca.","id":"20180612_Jon_Ricky_Martin","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d921c4f-9b7b-4f30-9a1a-16635bca2284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfda31b-dfbd-4c04-aa8d-ba496203a5c9","keywords":null,"link":"/kultura/20180612_Jon_Ricky_Martin","timestamp":"2018. június. 12. 10:27","title":"Jön Ricky Martin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa5283b-6c45-42e7-81e4-d9bbe88fc2a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédkórház sürgősségi osztályát vezető Zacher Gábor szerint sem az orvosok, sem a betegek nem kezelik megfelelően a sürgősségi ellátást, vannak indokolatlanul ott megjelenő vagy beutalt betegek is. Azzal egyetért, hogy javítani kell az orvos-beteg kommunikáción, de azt mondja, nagyon nehéz minden beteget minden pillanatban megfelelően tájékoztatni, \"főleg hajnali négykor\".","shortLead":"A Honvédkórház sürgősségi osztályát vezető Zacher Gábor szerint sem az orvosok, sem a betegek nem kezelik megfelelően...","id":"20180612_Zacher_Ez_nem_a_Veszhelyzet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fa5283b-6c45-42e7-81e4-d9bbe88fc2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc9ba69-2793-4569-9d40-62d86f301c9d","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Zacher_Ez_nem_a_Veszhelyzet","timestamp":"2018. június. 12. 13:15","title":"Zacher: \"Ez nem a Vészhelyzet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3271ef3d-14b4-4022-b05b-3ec45332110e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még egyszer a pedagógusok tanév végi ajándékozásáról.","shortLead":"Még egyszer a pedagógusok tanév végi ajándékozásáról.","id":"20180611_Josagos_eg_megint_valami_amiert_lehet_utalni_a_tanarokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3271ef3d-14b4-4022-b05b-3ec45332110e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8e1da8-92d5-4663-99f0-ffdab77e1a19","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Josagos_eg_megint_valami_amiert_lehet_utalni_a_tanarokat","timestamp":"2018. június. 11. 11:55","title":"„Jóságos ég, megint valami, amiért lehet utálni a tanárokat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff22256f-ca5b-4603-bbbb-bfb3d3cf28d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky Lab kiberbiztonsági szakértői szerint az okosórák valódi kémeszközként működhetnek.","shortLead":"A Kaspersky Lab kiberbiztonsági szakértői szerint az okosórák valódi kémeszközként működhetnek.","id":"20180611_kaspersky_lab_okosora_kiserlet_giroszkop_mozgas_erzekelese_felhasznalo_tevekenysege","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff22256f-ca5b-4603-bbbb-bfb3d3cf28d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245071fc-4f1a-4944-8c4a-c7c5a78c7097","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_kaspersky_lab_okosora_kiserlet_giroszkop_mozgas_erzekelese_felhasznalo_tevekenysege","timestamp":"2018. június. 11. 16:03","title":"Ha túl okos az óra a kezén, akkor azt is leleshetik vele, mikor ír be éppen PIN-kódot a bankautomatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]