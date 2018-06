Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"310a6377-0bc9-42c8-906d-7e0be21b4e57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elutasították Demeter Márta pártba való felvételét, pedig a parlamenti patkóban az LMP padsoraiban ül az MSZP-től érkezett képviselő.","shortLead":"Elutasították Demeter Márta pártba való felvételét, pedig a parlamenti patkóban az LMP padsoraiban ül az MSZP-től...","id":"20180612_Nem_vettek_fel_az_LMPbe_az_LMP_kepviselojet_Demeter_Martat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=310a6377-0bc9-42c8-906d-7e0be21b4e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb44bfd-7835-4078-b498-8026c9ee8337","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Nem_vettek_fel_az_LMPbe_az_LMP_kepviselojet_Demeter_Martat","timestamp":"2018. június. 12. 11:35","title":"Nem vették fel az LMP-be az LMP képviselőjét, Demeter Mártát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485c2069-115e-4ac3-a7cc-6d7c571f6efa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 51 éves férfi alig két héttel szabadulása után betört egy idős nőhöz, ellopta értékeit, és olyan súlyosan bántalmazta, hogy belehalt sérüléseibe.","shortLead":"Az 51 éves férfi alig két héttel szabadulása után betört egy idős nőhöz, ellopta értékeit, és olyan súlyosan...","id":"20180612_Alig_szabadult_a_bortonbol_maris_gyilkolt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=485c2069-115e-4ac3-a7cc-6d7c571f6efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d90bce-545b-4005-b2f4-38ea6b89a5b1","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Alig_szabadult_a_bortonbol_maris_gyilkolt","timestamp":"2018. június. 12. 11:42","title":"Alig szabadult a börtönből, máris gyilkolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2cbd429-21b5-465c-accb-47722156a674","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel három héten át zárva lesz a Bem rakpart egy része a június végi Red Bull Air Race miatt. Most kiderült az is, mennyi pénzt fizet ezért a szervező.","shortLead":"Közel három héten át zárva lesz a Bem rakpart egy része a június végi Red Bull Air Race miatt. Most kiderült az is...","id":"20180611_13_millioert_adtak_oda_hetekre_a_rakpartot_a_Red_Bull_Air_Race_szervezoinek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2cbd429-21b5-465c-accb-47722156a674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bd5168-6bf6-42d9-9384-47e88c0dc989","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_13_millioert_adtak_oda_hetekre_a_rakpartot_a_Red_Bull_Air_Race_szervezoinek","timestamp":"2018. június. 11. 20:39","title":"13 millióért adták oda hetekre a rakpartot a Red Bull Air Race szervezőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3999b1-e074-4c3e-996e-2ef0ffa6d4be","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ígéretek szerint ősztől már több mint háromszáz térfigyelő kamera működik majd Kaposváron.","shortLead":"Az ígéretek szerint ősztől már több mint háromszáz térfigyelő kamera működik majd Kaposváron.","id":"20180611_alaposan_megugrik_a_terfigyelo_kamerak_szama_kaposvaron","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b3999b1-e074-4c3e-996e-2ef0ffa6d4be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc55bac-0f66-4e17-ae37-a79bfc57fe68","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_alaposan_megugrik_a_terfigyelo_kamerak_szama_kaposvaron","timestamp":"2018. június. 11. 16:36","title":"Alaposan megugrik a térfigyelő kamerák száma Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9fe40e-a253-43c5-ac45-c6a349621979","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kattintson a képre, hogy nagyobb formátumban láthassa a feltüntetett információkat az oroszországi vb-helyszínekről.","shortLead":"Kattintson a képre, hogy nagyobb formátumban láthassa a feltüntetett információkat az oroszországi vb-helyszínekről.","id":"20180612_Stadionmustra_a_vbnyitany_elott_vessen_egy_pillantast_a_meccsek_helyszineire","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef9fe40e-a253-43c5-ac45-c6a349621979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51274e78-b2c5-4ddb-b5c4-1eedfe48b610","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180612_Stadionmustra_a_vbnyitany_elott_vessen_egy_pillantast_a_meccsek_helyszineire","timestamp":"2018. június. 12. 12:22","title":"Stadionmustra: a vb-nyitány előtt vessen egy pillantást a meccsek helyszíneire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065864c0-131f-464d-8201-ef3e8604e439","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A klimatikus viszonyok, a munkaerőhiány, valamint a lengyel és a szerb konkurencia miatt lassan megszűnhet itthon egyes bogyós gyümölcsök termesztése.","shortLead":"A klimatikus viszonyok, a munkaerőhiány, valamint a lengyel és a szerb konkurencia miatt lassan megszűnhet itthon egyes...","id":"20180611_eltunhet_a_malna_es_a_szeder","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=065864c0-131f-464d-8201-ef3e8604e439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab23794-b4bb-4379-b8b7-1ae81ca3fa2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_eltunhet_a_malna_es_a_szeder","timestamp":"2018. június. 11. 07:25","title":"Szokjon hozzá a gondolathoz: eltűnhet a magyar málna és a szeder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecddd167-70fc-4ca2-a647-ea1a15a0ffc3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A művész 76 éves volt. ","shortLead":"A művész 76 éves volt. ","id":"20180611_Meghalt_Birkas_Akos_festo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecddd167-70fc-4ca2-a647-ea1a15a0ffc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce858622-07f4-4c64-b0d9-b2deffcb2c78","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_Meghalt_Birkas_Akos_festo","timestamp":"2018. június. 11. 11:21","title":"Meghalt Birkás Ákos festőművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3271ef3d-14b4-4022-b05b-3ec45332110e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még egyszer a pedagógusok tanév végi ajándékozásáról.","shortLead":"Még egyszer a pedagógusok tanév végi ajándékozásáról.","id":"20180611_Josagos_eg_megint_valami_amiert_lehet_utalni_a_tanarokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3271ef3d-14b4-4022-b05b-3ec45332110e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8e1da8-92d5-4663-99f0-ffdab77e1a19","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Josagos_eg_megint_valami_amiert_lehet_utalni_a_tanarokat","timestamp":"2018. június. 11. 11:55","title":"„Jóságos ég, megint valami, amiért lehet utálni a tanárokat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]