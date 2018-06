Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2cbd429-21b5-465c-accb-47722156a674","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel három héten át zárva lesz a Bem rakpart egy része a június végi Red Bull Air Race miatt. Most kiderült az is, mennyi pénzt fizet ezért a szervező.","shortLead":"Közel három héten át zárva lesz a Bem rakpart egy része a június végi Red Bull Air Race miatt. Most kiderült az is...","id":"20180611_13_millioert_adtak_oda_hetekre_a_rakpartot_a_Red_Bull_Air_Race_szervezoinek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2cbd429-21b5-465c-accb-47722156a674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bd5168-6bf6-42d9-9384-47e88c0dc989","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_13_millioert_adtak_oda_hetekre_a_rakpartot_a_Red_Bull_Air_Race_szervezoinek","timestamp":"2018. június. 11. 20:39","title":"13 millióért adták oda hetekre a rakpartot a Red Bull Air Race szervezőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d79f08-8946-4a33-a776-56aa4cc9fa3c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha megfogadják a cég igazgatóságának javaslatát, nőhet a Konzum-részvények tőzsdei forgalma, likviditása és árfolyama is.","shortLead":"Ha megfogadják a cég igazgatóságának javaslatát, nőhet a Konzum-részvények tőzsdei forgalma, likviditása és árfolyama...","id":"20180612_Ezzel_a_trukkel_porgeti_fel_Meszaros_Lorinc_a_Konzum_forgalmat_es_arfolyamat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1d79f08-8946-4a33-a776-56aa4cc9fa3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fd19bc-f270-458c-b065-b125b93242ba","keywords":null,"link":"/kkv/20180612_Ezzel_a_trukkel_porgeti_fel_Meszaros_Lorinc_a_Konzum_forgalmat_es_arfolyamat","timestamp":"2018. június. 12. 09:36","title":"Ezzel a trükkel pörgetheti fel Mészáros Lőrinc a Konzum árfolyamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0c392e-7a31-4519-aeb2-b58dfec6142e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pohner Ádámék nagyon szépen, összeszedetten dolgoztak a versenyboxban. Eredményhirdetés holnap. ","shortLead":"Pohner Ádámék nagyon szépen, összeszedetten dolgoztak a versenyboxban. Eredményhirdetés holnap. ","id":"20180611_Elrajtolt_es_celba_is_ert_a_magyar_csapat_a_Bocuse_dOr_europai_valogatojan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f0c392e-7a31-4519-aeb2-b58dfec6142e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52dbec3d-b582-4fcd-9b3b-7c64235a84c4","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Elrajtolt_es_celba_is_ert_a_magyar_csapat_a_Bocuse_dOr_europai_valogatojan","timestamp":"2018. június. 11. 20:21","title":"Elrajtolt és célba is ért a magyar csapat a Bocuse d'Or európai válogatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó ideje kiterjedt megfigyelőrendszer pásztázza Kína publikus helyszíneit. A mindent látó “szemek” rövidesen az iskolákban is megjelennek, a cél pedig ugyanaz: látni akarják, mit csinál egy diák, ha nem a tanárra figyel éppen. ","shortLead":"Jó ideje kiterjedt megfigyelőrendszer pásztázza Kína publikus helyszíneit. A mindent látó “szemek” rövidesen...","id":"20180612_kina_kamera_rendszer_arcfelismeres_napszemuveg_iskola_osztaly","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd677ef-1eec-4ac7-806c-10406096310a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_kina_kamera_rendszer_arcfelismeres_napszemuveg_iskola_osztaly","timestamp":"2018. június. 12. 12:03","title":"Ön is beleborzong, ha meglátja, hogyan figyelik meg az iskolásokat Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9864ac65-a6ea-4411-8332-f0ff66f19ff1","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Kiváncsiak lennénk, ha bárkit megkérdeznénk, hogy melyik országban juthatott be a Sörpárt a parlamentbe, akkor kire tippelnének. S egyáltalán, hallottak már az európai sörpártokról? Tényleg voltak. Még magyar is.","shortLead":"Kiváncsiak lennénk, ha bárkit megkérdeznénk, hogy melyik országban juthatott be a Sörpárt a parlamentbe, akkor kire...","id":"20180611_Europai_sorpartok__korso_es_politika","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9864ac65-a6ea-4411-8332-f0ff66f19ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81cebc64-23e1-4142-8131-757b68608ab2","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Europai_sorpartok__korso_es_politika","timestamp":"2018. június. 12. 09:19","title":"Európai sörpártok – korsó és politika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b3f5c7-e87d-40e8-a5c7-c90dc5a82452","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magasabb légköri szén-dioxid-szint hatására csökken a fehérje- és tápanyagtartalom a rizsben, e miatt a betegségek hangsúlyosabbak lesznek, és egyes vidékeken a gyerekkori fejlődést is veszélyezteti.","shortLead":"A magasabb légköri szén-dioxid-szint hatására csökken a fehérje- és tápanyagtartalom a rizsben, e miatt a betegségek...","id":"20180611_Ebbol_nagy_baj_lehet_csokkenti_a_rizs_tapanyagtartalmat_a_klimavaltozas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55b3f5c7-e87d-40e8-a5c7-c90dc5a82452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ed785f-03e2-479e-80b5-e3c7253dcf26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_Ebbol_nagy_baj_lehet_csokkenti_a_rizs_tapanyagtartalmat_a_klimavaltozas","timestamp":"2018. június. 11. 12:51","title":"Ebből nagy baj lehet: csökkenti a rizs tápanyagtartalmát a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4235d77-5485-4cf3-9b65-5af9b10d5011","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A MÁV megfogalmazása szerint egyedi eset lehetett az, hogy az egyik forró júniusi napon, késő délután befűtöttek egy légkondicionálás nélküli vonaton a ceglédi vonalon. Azt nem tudni, pontosan miért működött a szerelvényen a fűtés, és miért nem kapcsolták ki. ","shortLead":"A MÁV megfogalmazása szerint egyedi eset lehetett az, hogy az egyik forró júniusi napon, késő délután befűtöttek...","id":"20180611_futottek_a_juniusi_forrosagban_a_vonaton_az_utasokrol_folyt_a_viz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4235d77-5485-4cf3-9b65-5af9b10d5011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f760138a-5cb1-463a-92de-1c47151241be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_futottek_a_juniusi_forrosagban_a_vonaton_az_utasokrol_folyt_a_viz","timestamp":"2018. június. 11. 14:35","title":"Fűtöttek a júniusi forróságban a vonaton, az utasokról folyt a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4270fdbe-b4c9-4ff6-9272-bbc3b1508374","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Magyar állami vállalat vásárolta meg és újítja fel Szatmárnémeti reprezentatív épületét. A vételárról egyelőre nincs hír.","shortLead":"Magyar állami vállalat vásárolta meg és újítja fel Szatmárnémeti reprezentatív épületét. A vételárról egyelőre nincs...","id":"20180610_A_magyar_allame_lett_Erdely_egyik_legszebb_szecesszios_epulete","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4270fdbe-b4c9-4ff6-9272-bbc3b1508374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b71caf-8c7e-49ce-8915-03e1f2048c68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_A_magyar_allame_lett_Erdely_egyik_legszebb_szecesszios_epulete","timestamp":"2018. június. 10. 17:54","title":"A magyar államé lett Erdély egyik legszebb szecessziós épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]