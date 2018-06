Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c42c0fc-de20-499d-a6c9-7ea0338333ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Havlik Károly nyerte az idei Falling Walls Lab Budapest döntőjét. A fiatal egyetemista egy cukorbetegek számára kifejlesztett alkalmazás ötletével 14 társát utasította maga mögé az innovációs viadal hazai elődöntőjében, és ezzel elnyerte a jogot, hogy novemberben Berlinben is bemutathassa projektjét.","shortLead":"Havlik Károly nyerte az idei Falling Walls Lab Budapest döntőjét. A fiatal egyetemista egy cukorbetegek számára...","id":"20180613_falling_walls_lab_budapest_donto_nyertes_projektek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c42c0fc-de20-499d-a6c9-7ea0338333ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ba8ba6-81f7-4fa9-abb9-94137f892b4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_falling_walls_lab_budapest_donto_nyertes_projektek","timestamp":"2018. június. 13. 14:03","title":"Egy fiatal egyetemista megváltoztatná a cukorbetegek életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e7a34ce-85af-43b9-84aa-60e7f87ebfa9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jeff Sessions igazságügyi miniszter közölte ezt, miután személyesen járt közben egy El Salvador-i nő menedékjogának megtagadása érdekében. ","shortLead":"Jeff Sessions igazságügyi miniszter közölte ezt, miután személyesen járt közben egy El Salvador-i nő menedékjogának...","id":"20180612_jeff_sessions_egyesult_allamok_menedekjog_csaladon_beluli_eroszak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e7a34ce-85af-43b9-84aa-60e7f87ebfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6508083-2e5b-447e-92a5-258cf5b019ab","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_jeff_sessions_egyesult_allamok_menedekjog_csaladon_beluli_eroszak","timestamp":"2018. június. 12. 05:57","title":"Amerikai miniszter: \"A menedékjog nem a nehézségek elől menekülés joga\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60ca83ca-da7f-4423-b4e9-6ba7036d53dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyzet ahhoz hasonló, mint amikor valaki egy két-három mérettel kisebb ruhadarabot próbál magára ölteni. Csak itt éppen egy Forma–1-es járgányról van szó. ","shortLead":"A helyzet ahhoz hasonló, mint amikor valaki egy két-három mérettel kisebb ruhadarabot próbál magára ölteni. Csak itt...","id":"20180612_nap_videoja_f1_forma1_mclaren_renault_fernando_alonso_kosarlabda_nba_serge_ibaka_felipe_massa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60ca83ca-da7f-4423-b4e9-6ba7036d53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce18c14-ce6d-4942-88a5-7b3efd8a121c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_nap_videoja_f1_forma1_mclaren_renault_fernando_alonso_kosarlabda_nba_serge_ibaka_felipe_massa","timestamp":"2018. június. 12. 06:41","title":"A nap videója: Ezért nem kosárlabdázók vezetik az F1-autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3991e51c-3219-4cda-b154-b00a9e397119","c_author":"Seres László","category":"velemeny","description":"A tortaügy természetesen nem a melegek jogairól szól, hanem arról, hogyan veszik át a nyilvánosság tereit a balos illiberális demokraták. Szabad vélemény.","shortLead":"A tortaügy természetesen nem a melegek jogairól szól, hanem arról, hogyan veszik át a nyilvánosság tereit a balos...","id":"20180613_Seres_Pekek_melegek_kettos_mercek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3991e51c-3219-4cda-b154-b00a9e397119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9443f948-0095-46a0-9414-d92f131d8bbe","keywords":null,"link":"/velemeny/20180613_Seres_Pekek_melegek_kettos_mercek","timestamp":"2018. június. 13. 09:20","title":"Seres: Pékek, melegek, kettős mércék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Elon Musk szerint a cég növekedésével együtt egyes munkakörök duplikálódtak náluk. Azt ígérte azonban, hogy a leépítés nem a gyártószalagoknál dolgozókat érinti.","shortLead":"Elon Musk szerint a cég növekedésével együtt egyes munkakörök duplikálódtak náluk. Azt ígérte azonban, hogy a leépítés...","id":"20180613_kirugja_dolgozoi_egy_reszet_a_tesla_hogy_nyeresegesse_valjon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613afd08-83d0-4145-8c5c-58115371f32c","keywords":null,"link":"/kkv/20180613_kirugja_dolgozoi_egy_reszet_a_tesla_hogy_nyeresegesse_valjon","timestamp":"2018. június. 13. 07:58","title":"Kirúgja dolgozói egy részét a Tesla, hogy nyereségessé váljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c7d1af-5eac-4ad1-b4bd-03ee77a93ebc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy washingtoni kerületi bíró szabad utat engedett kedden annak, hogy az AT&T telekommunikációs vállalat felvásárolja a Time Warner médiakonszernt.","shortLead":"Egy washingtoni kerületi bíró szabad utat engedett kedden annak, hogy az AT&T telekommunikációs vállalat felvásárolja...","id":"20180613_osszejon_a_gigauzlet_viheti_az_att_a_time_warnert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9c7d1af-5eac-4ad1-b4bd-03ee77a93ebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a0995f-8a8a-4638-9345-d7a6be113a3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_osszejon_a_gigauzlet_viheti_az_att_a_time_warnert","timestamp":"2018. június. 13. 06:25","title":"Összejön a gigaüzlet: viheti az AT&T a Time Warnert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d569bfdf-8cd4-416a-89a5-052cca7b3db4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség elkezdte kiterelni a Frangepán utcai tűz környékéről a lakókat, miután a szél elkezdte a föld közelébe nyomni a masszív fekete füstöt.","shortLead":"A rendőrség elkezdte kiterelni a Frangepán utcai tűz környékéről a lakókat, miután a szél elkezdte a föld közelébe...","id":"20180613_Nagy_teruletet_kiuritett_a_rendorseg_az_angyalfoldi_tuz_miatt__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d569bfdf-8cd4-416a-89a5-052cca7b3db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee15a35-c62c-4349-9a08-01af83fcf53a","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Nagy_teruletet_kiuritett_a_rendorseg_az_angyalfoldi_tuz_miatt__video","timestamp":"2018. június. 13. 11:08","title":"Nagy területet kiürített a rendőrség az angyalföldi tűz miatt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79670ae-9cf2-40af-a966-7a6a089075c4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Évszázados állatszobrocskákat is találtak az Óvárosi városháza felújításakor.","shortLead":"Évszázados állatszobrocskákat is találtak az Óvárosi városháza felújításakor.","id":"20180612_Csalodott_a_pragai_szobrasz_Tamas_apostolba_rejtette_az_uzenetet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e79670ae-9cf2-40af-a966-7a6a089075c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4310bc-fd80-4945-a6b8-305154893dac","keywords":null,"link":"/kultura/20180612_Csalodott_a_pragai_szobrasz_Tamas_apostolba_rejtette_az_uzenetet","timestamp":"2018. június. 12. 15:35","title":"Csalódott a prágai szobrász, Tamás apostolba rejtette az üzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]