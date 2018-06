Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A méhnyakrák vezető haláloknak számít Magyarországon, és az esetek 99 százalékánál kimutatható a HPV. Évente 1200-1300 magyar nőnél diagnosztizálják a betegséget, az érintettek fele életét veszti a daganatos megbetegedés miatt.","shortLead":"A méhnyakrák vezető haláloknak számít Magyarországon, és az esetek 99 százalékánál kimutatható a HPV. Évente 1200-1300...","id":"20180612_tizezer_szulo_nem_kerte_lanyanak_az_ingyenes_hpv_oltast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03908815-a8bc-445f-a0ce-5ea6f7aac57e","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_tizezer_szulo_nem_kerte_lanyanak_az_ingyenes_hpv_oltast","timestamp":"2018. június. 12. 05:46","title":"Tízezer szülő nem kérte lányának az ingyenes HPV-oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d75cbb-9ae1-44a4-a541-425cb2e7a842","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Gyöngyösi és miskolci, szegregátumokban élő roma gyerekek tölthetnek öt napot nyaralásként egy tanyán, ahol játszva és élményekkel tanulhatnak, kikapcsolódhatnak. A nyaralás egyben az önbecsülésük erősítésének is fontos. A szervezőknek viszont még szükségük lenne egy kis segítségre.\r

\r

","shortLead":"Gyöngyösi és miskolci, szegregátumokban élő roma gyerekek tölthetnek öt napot nyaralásként egy tanyán, ahol játszva és...","id":"20180612_Nyomorban_elo_roma_gyerekek_taboroztatasara_gyujtenek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8d75cbb-9ae1-44a4-a541-425cb2e7a842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8038e903-8e60-4ef9-b46a-788c567a16fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Nyomorban_elo_roma_gyerekek_taboroztatasara_gyujtenek","timestamp":"2018. június. 12. 15:43","title":"Nyomorban élő roma gyerekek táboroztatására gyűjtenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hunyorítva terepjárónak tűnő emelt karosszériás személyautók népszerűsége az egekben, és még nincs vége a térnyerésnek.","shortLead":"A hunyorítva terepjárónak tűnő emelt karosszériás személyautók népszerűsége az egekben, és még nincs vége...","id":"20180613_suv_divatterepjaro_suzuki_vitara_audi_q8_lamborghini_urus_rollsroyce_cullinan_ferrari","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd70f22-2047-4fd4-976a-bb66248a9edb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_suv_divatterepjaro_suzuki_vitara_audi_q8_lamborghini_urus_rollsroyce_cullinan_ferrari","timestamp":"2018. június. 13. 08:21","title":"Nem kérdés, mindent letarolnak a divatterepjárók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3a1b04-9cb4-46d7-b7c6-37bae4883cac","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jövőben nem lehet majd csak úgy drónokat reptetni az EU területén az Európai Parlament vonatkozó szabálytervezete szerint, ami azt is kimondja, hogy bizonyos kategória felett az irányítóknak képzésen kell átesniük, ha használni akarják légi eszközüket. ","shortLead":"A jövőben nem lehet majd csak úgy drónokat reptetni az EU területén az Európai Parlament vonatkozó szabálytervezete...","id":"20180612_Egyseges_drontorvenyt_dolgoz_ki_az_unio_kotelezo_lesz_kepzesre_jarni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f3a1b04-9cb4-46d7-b7c6-37bae4883cac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590fdf31-bde0-45a2-adb1-f7c9c91f4db3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_Egyseges_drontorvenyt_dolgoz_ki_az_unio_kotelezo_lesz_kepzesre_jarni","timestamp":"2018. június. 12. 15:47","title":"Egységes dróntörvény jön az EU-ban, kötelező lesz képzésre járni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4944cb-ce60-4000-a9d6-b6c7c4717ae2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az országon átvonuló vihar szinte mindenütt károkat okozott, a tűzoltókat kidőlt fák, elárasztott pincék miatt riasztották szerdára virradó éjjel – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. ","shortLead":"Az országon átvonuló vihar szinte mindenütt károkat okozott, a tűzoltókat kidőlt fák, elárasztott pincék miatt...","id":"20180613_mindenfele_karokat_okozott_az_ejjeli_vihar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c4944cb-ce60-4000-a9d6-b6c7c4717ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4111c9-ee7c-44d7-9abe-b76cbe8d03a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_mindenfele_karokat_okozott_az_ejjeli_vihar","timestamp":"2018. június. 13. 05:41","title":"Durva károkat okozott az éjjeli vihar, 39 ezer háztartás van még áram nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f686f9ce-701d-4efa-962e-3f9c163df701","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy munkanélküli férj, összesen 500 dollárnyi megtakarítás, és egy vége felé közeledő veszélyeztetett terhesség – így vágott neki Kendra Scott az ékszertervezésnek.\r

","shortLead":"Egy munkanélküli férj, összesen 500 dollárnyi megtakarítás, és egy vége felé közeledő veszélyeztetett terhesség –...","id":"20180611_Bekotottem_az_ujszulott_fiamat_a_hordozokendobe_es_egy_teasdobozba_pakoltam_az_ekszermintakat__igy_epitette_fel_az_anyuka_milliard_dollaros_bizniszet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f686f9ce-701d-4efa-962e-3f9c163df701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc0eb40-1bb1-4511-8918-b5c9af7e529a","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180611_Bekotottem_az_ujszulott_fiamat_a_hordozokendobe_es_egy_teasdobozba_pakoltam_az_ekszermintakat__igy_epitette_fel_az_anyuka_milliard_dollaros_bizniszet","timestamp":"2018. június. 11. 12:10","title":"Újszülött fiával a hordozókendőben építette fel az anyuka milliárddolláros bizniszét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Shane Tusup bírósághoz is fordulhat azért, ha Hosszú Katinka még mindig az ő edzéstervét használja.","shortLead":"Shane Tusup bírósághoz is fordulhat azért, ha Hosszú Katinka még mindig az ő edzéstervét használja.","id":"20180613_hosszu_shane_edzesterv","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7ca38a-3b0c-4fc1-8338-0e85765377b6","keywords":null,"link":"/sport/20180613_hosszu_shane_edzesterv","timestamp":"2018. június. 13. 09:48","title":"Újabb fronton támadhatja Tusup Hosszút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c1df87-03ca-4084-8519-972bcebe8f7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy holland cég 2012-ben kezdte másolni a mestert, a bíróság most lemeszelte őket.","shortLead":"Egy holland cég 2012-ben kezdte másolni a mestert, a bíróság most lemeszelte őket.","id":"20180612_Elmeszelte_az_Europai_Birosag_Louboutint_aki_a_vedjegyenek_szamito_piros_cipotalpak_koppintasa_miatt_perelt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13c1df87-03ca-4084-8519-972bcebe8f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f812e0cc-6916-4813-b0db-65f823538dcc","keywords":null,"link":"/kkv/20180612_Elmeszelte_az_Europai_Birosag_Louboutint_aki_a_vedjegyenek_szamito_piros_cipotalpak_koppintasa_miatt_perelt","timestamp":"2018. június. 12. 11:06","title":"Pert nyert az Európai Bíróságon Louboutin a védjegyének számító piros cipőtalpak koppintása kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]