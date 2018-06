Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ade57182-8724-4098-a37f-bf1282e4a4f0","c_author":"P.E.","category":"itthon","description":"Polgárné ficánkoljon ki az igazságszolgáltatásból - követelik tiltakozók, akik ma reggelre teleplakátolták a Fővárosi Törvényszék épületét. ","shortLead":"Polgárné ficánkoljon ki az igazságszolgáltatásból - követelik tiltakozók, akik ma reggelre teleplakátolták a Fővárosi...","id":"20180612_A_plagizalo_biro_elnoki_kinevezese_miatt_szerveznek_sztrajkot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ade57182-8724-4098-a37f-bf1282e4a4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284b8963-6d74-41b9-b4b3-e40c13fa458e","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_A_plagizalo_biro_elnoki_kinevezese_miatt_szerveznek_sztrajkot","timestamp":"2018. június. 12. 13:15","title":"A plagizáló bíró elnöki kinevezése miatt szerveznek sztrájkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d215eab0-e8b5-4596-8640-ca9b50843069","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mármint Rokker Zsoltti csak egy művésznév, az ellenzék által támogatott független valójában Erdei Sándor. Meg egy másik független, akiről semmit nem tudni, ő is Erdei Sándor.","shortLead":"Mármint Rokker Zsoltti csak egy művésznév, az ellenzék által támogatott független valójában Erdei Sándor. Meg egy másik...","id":"20180612_Miskolcon_elindul_meg_egy_Erdei_Sandor_nem_csak_az_ellenzek_altal_tamogatott_Erdei_aki_Rokker_Zsolti","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d215eab0-e8b5-4596-8640-ca9b50843069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7239155b-166d-470f-89b0-73752a5db56c","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Miskolcon_elindul_meg_egy_Erdei_Sandor_nem_csak_az_ellenzek_altal_tamogatott_Erdei_aki_Rokker_Zsolti","timestamp":"2018. június. 12. 13:30","title":"Miskolcon elindul még egy Erdei Sándor, nem csak az ellenzék által támogatott Erdei, aki Rokker Zsoltti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f5245d-a96d-47b4-a4ad-8f4a38612004","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A férfi szerint elektromos tűz volt, senki sem sérült meg, de \"valaki rosszul lett az idegességtől, hozzá hívtak mentőt. Robbanás nem volt, de a raktár és a tartalma porrá égett.\"","shortLead":"A férfi szerint elektromos tűz volt, senki sem sérült meg, de \"valaki rosszul lett az idegességtől, hozzá hívtak...","id":"20180613_Szemtanu_a_tuzesetrol_A_raktar_porra_egett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18f5245d-a96d-47b4-a4ad-8f4a38612004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb85dd50-a0db-488f-b3a7-a375c76cf5b0","keywords":null,"link":"/kkv/20180613_Szemtanu_a_tuzesetrol_A_raktar_porra_egett","timestamp":"2018. június. 13. 11:15","title":"Szemtanú a tűzesetről: \"A Ramiris raktára porrá égett\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c294883e-242c-4883-ae22-71c25ef15719","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint egy hónapja, hogy aktivizálta magát a Kilauea, de továbbra sem tűnik olyannak a helyzet, hogy a vulkánkitörés rövid időn belül abbamaradna. Amerikai geológusok közben folyamatosan méréseket végeznek, néhány döbbenetes eredményt pedig meg is osztottak.","shortLead":"Több mint egy hónapja, hogy aktivizálta magát a Kilauea, de továbbra sem tűnik olyannak a helyzet, hogy a vulkánkitörés...","id":"20180613_vulkan_kitores_kilaeua_lava_hawaii","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c294883e-242c-4883-ae22-71c25ef15719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ad1f5f-e63a-4ade-9668-049c46c7e1f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_vulkan_kitores_kilaeua_lava_hawaii","timestamp":"2018. június. 13. 19:03","title":"113 500 000 köbméter lávát lövellt ki öt hét alatt a Hawaii szigetén tomboló vulkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d1b258-3ae0-403f-b9b2-195cf673d57e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A logisztikai szektorban folytatódott az első negyedévben a tavaly év végén elindult áremelési hullám, és várhatóan az év hátralévő részében is lesznek emelések a kézbesítési díjakban.","shortLead":"A logisztikai szektorban folytatódott az első negyedévben a tavaly év végén elindult áremelési hullám, és várhatóan...","id":"20180612_meg_tovabb_dragulhat_a_csomagkezbesites","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24d1b258-3ae0-403f-b9b2-195cf673d57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb367cc-d744-42ec-b461-6a91c60ffa5a","keywords":null,"link":"/kkv/20180612_meg_tovabb_dragulhat_a_csomagkezbesites","timestamp":"2018. június. 12. 05:24","title":"Még tovább drágulhat a csomagkézbesítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f19f115-54f4-401d-aa67-f9e0d7554662","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Sikeresen megoperálták a Nyíregyházi Állatpark hároméves afrikai elefántbikáját, a másfél órás beavatkozás során az állat begyulladt agyarát távolították el magyar és dél-afrikai állatorvosok.","shortLead":"Sikeresen megoperálták a Nyíregyházi Állatpark hároméves afrikai elefántbikáját, a másfél órás beavatkozás során...","id":"20180612_fogorvosnal_jart_a_nyiregyhazi_elefant_kimutottek_az_agyarat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f19f115-54f4-401d-aa67-f9e0d7554662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4c244b-3718-44aa-9e92-1626ae4f0cea","keywords":null,"link":"/elet/20180612_fogorvosnal_jart_a_nyiregyhazi_elefant_kimutottek_az_agyarat","timestamp":"2018. június. 12. 12:16","title":"Fogorvosnál járt a nyíregyházi elefánt, kiműtötték az agyarát – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e8b8ab-1a46-4bad-b9d1-3d799f9f7f25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Míg régen teljesen általános volt Budapesten is, hogy családok vágtak bele házépítésbe, és maguk szervezték vagy épp kivitelezték a munkát, mára gyakorlatilag eltűntek az ingatlanpiacról.","shortLead":"Míg régen teljesen általános volt Budapesten is, hogy családok vágtak bele házépítésbe, és maguk szervezték vagy épp...","id":"20180612_Akad_meg_valaki_aki_telket_vasarolna_Budapesten_hogy_csaladi_hazat_epitsen_ra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85e8b8ab-1a46-4bad-b9d1-3d799f9f7f25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a852c6-1b5f-4c8c-b6ed-01724fe558ea","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180612_Akad_meg_valaki_aki_telket_vasarolna_Budapesten_hogy_csaladi_hazat_epitsen_ra","timestamp":"2018. június. 12. 09:15","title":"Akad még valaki, aki telket vásárolna Budapesten, hogy családi házat építsen rá?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709aade0-2fe0-4e96-b38d-533ce1051655","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Blaskó Péter Kossuth-díjas színész, a nemzet művésze 70 éves.","shortLead":"Blaskó Péter Kossuth-díjas színész, a nemzet művésze 70 éves.","id":"20180611_Blasko_Peter","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=709aade0-2fe0-4e96-b38d-533ce1051655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d0dbcaf-87d2-4649-9081-421b44374840","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_Blasko_Peter","timestamp":"2018. június. 13. 08:54","title":"Próbálta ellesni a színészi átváltozás lényegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]