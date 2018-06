Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56cb7407-07f0-423d-9340-06f474d9b077","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A kormányból kihullott, kormánybiztossá átminősített Simicskó István olyan gondolatmenetet produkált a Tv2 élő adásában, hogy még Mikola Szinglihorda István is elismerően csettintene. Lesz stratégia a fiatalok hazafivá nevelésére, és az önkormányzati telkeken kialakított lőterekre járhatunk majd közösségi lelkületet elsajátítani vetélkedők és lövöldözés közben. Hiszen dúl az „ellentrend”, ami már csak abból is látszik, hogy még a hungarikumokat sem tudjuk felsorolni ebben a liberális fertőben.","shortLead":"A kormányból kihullott, kormánybiztossá átminősített Simicskó István olyan gondolatmenetet produkált a Tv2 élő...","id":"20180612_Nemet_szinglisedes_fenyeget_de_Orban_kormanybiztosa_hazafit_nevel_ifjainkbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7407-07f0-423d-9340-06f474d9b077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6097a8d7-3def-4bf4-a71b-ca53865ad816","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Nemet_szinglisedes_fenyeget_de_Orban_kormanybiztosa_hazafit_nevel_ifjainkbol","timestamp":"2018. június. 12. 12:38","title":"Német szinglisedés fenyeget, de Orbán kormánybiztosa lövöldöző hazafit nevelne a fiatalokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470c2ff7-6e78-4fd4-a6b5-8e2373cd493d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hat fogással hangoltak a tárgyalásokra.","shortLead":"Hat fogással hangoltak a tárgyalásokra.","id":"20180612_Pazar_menusorral_kenyeztettek_Kim_Dzsong_Unt_es_Donald_Trumpot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=470c2ff7-6e78-4fd4-a6b5-8e2373cd493d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a283612f-6671-4495-9136-329ed61359fd","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Pazar_menusorral_kenyeztettek_Kim_Dzsong_Unt_es_Donald_Trumpot","timestamp":"2018. június. 12. 10:04","title":"Pazar menüsorral kényeztették Kim Dzsong Unt és Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b900f2ea-ea61-4134-a0a3-c4095c7489fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vakon vizsgázott kitűnőre szakácsként a kisteleki Kurucsai Szabolcs, trükkös megoldásokkal oldotta meg, hogy nem lát. Pedig alig találtak neki gyakorló helyet.","shortLead":"Vakon vizsgázott kitűnőre szakácsként a kisteleki Kurucsai Szabolcs, trükkös megoldásokkal oldotta meg, hogy nem lát...","id":"20180612_Bebizonyitotta_vakon_is_lehet_szakacs","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b900f2ea-ea61-4134-a0a3-c4095c7489fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a050d6d-a7e8-400b-818d-af5e4b589f84","keywords":null,"link":"/kkv/20180612_Bebizonyitotta_vakon_is_lehet_szakacs","timestamp":"2018. június. 12. 11:35","title":"Bebizonyította, vakon is lehet szakács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e421fb-2fec-48f6-ae89-1a5b175d235d","c_author":"Z. B.","category":"itthon","description":"A két civil csoport a nyomvonalban ugyan nem, de abban egyetért, hogy a jelenlegi, a parti ingatlanok kerítésvonalára tervezett mobilgát is tönkretenné a part arculatát, és jelentős fakivágásokat követelne a hullámtéren.\r

","shortLead":"A két civil csoport a nyomvonalban ugyan nem, de abban egyetért, hogy a jelenlegi, a parti ingatlanok kerítésvonalára...","id":"20180612_Semelyik_felnek_nem_tetszik_a_Romaiparti_kompromisszumos_megoldas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45e421fb-2fec-48f6-ae89-1a5b175d235d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d001fc12-776f-454e-a1d2-a675c24705a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Semelyik_felnek_nem_tetszik_a_Romaiparti_kompromisszumos_megoldas","timestamp":"2018. június. 12. 13:38","title":"Egyik félnek sem tetszik a római-parti kompromisszumos megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2a1af8c-cbf1-42ce-9106-22ec5a1ba562","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vonatra ül Sussex hercegnője, hogy megnyisson néhány intézményt Anglia északnyugati részén.","shortLead":"Vonatra ül Sussex hercegnője, hogy megnyisson néhány intézményt Anglia északnyugati részén.","id":"20180614_Meghan_Markle_is_ugy_utazik_mint_barki_mas_csak_epp_a_kiralynovel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2a1af8c-cbf1-42ce-9106-22ec5a1ba562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b029bf-8e01-42fc-84d0-0e273f0f6226","keywords":null,"link":"/elet/20180614_Meghan_Markle_is_ugy_utazik_mint_barki_mas_csak_epp_a_kiralynovel","timestamp":"2018. június. 14. 09:16","title":"Meghan Markle is úgy utazik, mint bárki más, csak épp a királynővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b770c755-0cc2-4163-a340-e606479d097d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"November elsején kerül mozikba Ujj Mészáros Károly, a Liza, a rókatündér rendezőjének új filmje.","shortLead":"November elsején kerül mozikba Ujj Mészáros Károly, a Liza, a rókatündér rendezőjének új filmje.","id":"20180613_Kulka_Janos_novemberben_visszater_a_mozivaszonra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b770c755-0cc2-4163-a340-e606479d097d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab2ce11-fd89-43f8-84a4-fb92645704fc","keywords":null,"link":"/kultura/20180613_Kulka_Janos_novemberben_visszater_a_mozivaszonra","timestamp":"2018. június. 13. 16:01","title":"Kulka János novemberben visszatér a mozivászonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61e45a0-72cd-4e5e-84ca-8e375d775863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hírszerzési központként jellemezte Orbán Viktor miniszterelnök azt a szervezeti egységet, amelyet a Miniszterelnöki Kormányirodán belül állít majd fel. ","shortLead":"Hírszerzési központként jellemezte Orbán Viktor miniszterelnök azt a szervezeti egységet, amelyet a Miniszterelnöki...","id":"20180613_Orban_hirszerzesi_kozpontja_nem_hallgathat_le_senkit_nagy_kerdes_mire_kell","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e61e45a0-72cd-4e5e-84ca-8e375d775863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e81ba37-fdd8-4486-8927-d193e33eae85","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Orban_hirszerzesi_kozpontja_nem_hallgathat_le_senkit_nagy_kerdes_mire_kell","timestamp":"2018. június. 13. 12:58","title":"Orbán hírszerzési központja nem hallgathat le senkit, nagy kérdés, mire kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szexuális erőszak miatt emelt vádat kedden a svéd ügyészség az irodalmi Nobel-díjat odaítélő Svéd Akadémiával szoros kapcsolatban álló férfi ellen, akit számos nő vádolt meg szexuális visszaéléssel és megengedhetetlen viselkedéssel.","shortLead":"Szexuális erőszak miatt emelt vádat kedden a svéd ügyészség az irodalmi Nobel-díjat odaítélő Svéd Akadémiával szoros...","id":"20180612_Vademeles_irodalmi_Nobel_dij_Sved_Akademia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0eb978-0adb-4d41-89bd-d7ad65fd19e1","keywords":null,"link":"/kultura/20180612_Vademeles_irodalmi_Nobel_dij_Sved_Akademia","timestamp":"2018. június. 12. 14:58","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki miatt nincs irodalmi Nobel-díjas idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]