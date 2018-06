Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d215eab0-e8b5-4596-8640-ca9b50843069","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mármint Rokker Zsoltti csak egy művésznév, az ellenzék által támogatott független valójában Erdei Sándor. Meg egy másik független, akiről semmit nem tudni, ő is Erdei Sándor.","shortLead":"Mármint Rokker Zsoltti csak egy művésznév, az ellenzék által támogatott független valójában Erdei Sándor. Meg egy másik...","id":"20180612_Miskolcon_elindul_meg_egy_Erdei_Sandor_nem_csak_az_ellenzek_altal_tamogatott_Erdei_aki_Rokker_Zsolti","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d215eab0-e8b5-4596-8640-ca9b50843069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7239155b-166d-470f-89b0-73752a5db56c","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Miskolcon_elindul_meg_egy_Erdei_Sandor_nem_csak_az_ellenzek_altal_tamogatott_Erdei_aki_Rokker_Zsolti","timestamp":"2018. június. 12. 13:30","title":"Miskolcon elindul még egy Erdei Sándor, nem csak az ellenzék által támogatott Erdei, aki Rokker Zsoltti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523203fb-ecc7-4129-9b1b-3768ab7bf9be","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Memorandumot írnak a pékek a tisztességtelen piaci magatartás ellen.","shortLead":"Memorandumot írnak a pékek a tisztességtelen piaci magatartás ellen.","id":"20180613_Ezt_sutottek_ki_a_keleteuropai_pekek_az_aruhazlancok_terrorja_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=523203fb-ecc7-4129-9b1b-3768ab7bf9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66037875-1e7a-41a7-a607-345bbad3fa03","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180613_Ezt_sutottek_ki_a_keleteuropai_pekek_az_aruhazlancok_terrorja_ellen","timestamp":"2018. június. 13. 13:52","title":"Ezt sütötték ki a kelet-európai pékek az áruházláncok terrorja ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9700e45-c38c-4ba4-9775-b75b080cd651","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A méretesebb SUV-ok piacán komoly sikert aratott Kodiaqból érkezőben egy mérges sportváltozat.","shortLead":"A méretesebb SUV-ok piacán komoly sikert aratott Kodiaqból érkezőben egy mérges sportváltozat.","id":"20180612_skoda_kodiaq_rs_suv_divatterepjaro_nurburgring_versenypalya_sportauto_tuning","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9700e45-c38c-4ba4-9775-b75b080cd651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52626570-0b56-4e4e-8551-2cb16c1d68c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_skoda_kodiaq_rs_suv_divatterepjaro_nurburgring_versenypalya_sportauto_tuning","timestamp":"2018. június. 12. 08:55","title":"Kedvcsináló fotón a felbőszített cseh medve, a 240 lovas Skoda Kodiaq RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd6d133-511e-4818-90e0-06179d871021","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kiscsillag frontembere a Facebookon jelentette be a hírt: megszületett Földes Eszterrel közös gyermeke. ","shortLead":"A Kiscsillag frontembere a Facebookon jelentette be a hírt: megszületett Földes Eszterrel közös gyermeke. ","id":"20180613_Megszuletett_Lovasi_Andras_kisfia__foto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edd6d133-511e-4818-90e0-06179d871021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c57f9b-be91-4d4f-b3e9-fd59678c014e","keywords":null,"link":"/kultura/20180613_Megszuletett_Lovasi_Andras_kisfia__foto","timestamp":"2018. június. 13. 21:45","title":"Megszületett Lovasi András kisfia – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf028817-6c1e-49d6-a8b8-0f1b110b1d3e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Még csütörtökön is folytatódik a munka. ","shortLead":"Még csütörtökön is folytatódik a munka. ","id":"20180613_Egyketezer_fogyasztonal_meg_mindig_nincs_aram_a_keddi_vihar_utan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf028817-6c1e-49d6-a8b8-0f1b110b1d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca35ea84-b9e2-4ccc-aca7-23e2a851a178","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Egyketezer_fogyasztonal_meg_mindig_nincs_aram_a_keddi_vihar_utan","timestamp":"2018. június. 13. 21:07","title":"Egy-kétezer fogyasztónál még mindig nincs áram a keddi vihar után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7127e736-1d0a-4761-9da9-01ac2dd11d3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hazai vendéglátás eddigi történetének legismertebb nevei fuzionálnak egy hétvégére, bemutatva Gundel Károly gasztronómiai örökségét az idén 100 éves Gellért Szállóban. A „Gundel a Gellértben” gasztronómiai hétvége június 23-án egy Lakosztályétteremmel, 24-én pedig egy Sunday brunch-csal várja a vendégeket Budapest egyik legszebb szállodaépületébe.



","shortLead":"A hazai vendéglátás eddigi történetének legismertebb nevei fuzionálnak egy hétvégére, bemutatva Gundel Károly...","id":"20180612_40_ezerert_ehetunk_Gundelmenusort_a_Gellert_lakosztalyaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7127e736-1d0a-4761-9da9-01ac2dd11d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fd5664-5afa-4034-b2b1-a00ba112464c","keywords":null,"link":"/elet/20180612_40_ezerert_ehetunk_Gundelmenusort_a_Gellert_lakosztalyaban","timestamp":"2018. június. 12. 10:16","title":"40 ezerért ehetünk Gundel-menüsort a Gellért lakosztályában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85b4aa5-13be-4d69-bd2f-e8ba6a9faf72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintha egy kis ősz vegyült volna a nyárba.","shortLead":"Mintha egy kis ősz vegyült volna a nyárba.","id":"20180614_Viharos_szellel_es_esovel_kozelit_a_hetvege","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a85b4aa5-13be-4d69-bd2f-e8ba6a9faf72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0bf1c6-6ecc-4125-aa0e-9e5af100e35a","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Viharos_szellel_es_esovel_kozelit_a_hetvege","timestamp":"2018. június. 14. 05:04","title":"Viharos széllel és esővel közelít a hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9c20de-fa21-4958-8647-6e26498559b8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180612_Nezzuk_vissza_Itt_van_ket_dal_a_tavalyi_Lovasieletmukoncertbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad9c20de-fa21-4958-8647-6e26498559b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c9d74e-9ad2-4b2a-9bb2-2565be43098e","keywords":null,"link":"/kultura/20180612_Nezzuk_vissza_Itt_van_ket_dal_a_tavalyi_Lovasieletmukoncertbol","timestamp":"2018. június. 12. 13:19","title":"Nézzük vissza! Itt van két dal a Lovasi-életműkoncertből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]