Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bf12acf-190d-4123-9fb2-3a2c4ba6b0fd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180612_Ronaldo_es_Messi_is_mar_a_negyedikre_keszul_de_nem_az_o_labukban_van_a_legtobb_vebemeccs","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bf12acf-190d-4123-9fb2-3a2c4ba6b0fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9955cbed-cce4-478b-9c89-aae5a33bc351","keywords":null,"link":"/sport/20180612_Ronaldo_es_Messi_is_mar_a_negyedikre_keszul_de_nem_az_o_labukban_van_a_legtobb_vebemeccs","timestamp":"2018. június. 12. 11:33","title":"Ronaldo és Messi is már a negyedikre készül, de nem az ő lábukban van a legtöbb vébémeccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f27bee-d045-4476-b78a-14fa8878f7fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A villanyautók gyártásához kevesebb munkaerő szükséges, mint a belső égésű motorosokéhoz.","shortLead":"A villanyautók gyártásához kevesebb munkaerő szükséges, mint a belső égésű motorosokéhoz.","id":"20180613_elektromos_hibrid_auto_villanyauto_dizel_benzinmotor_autogyartas_hajtaslanc_nemet_munkahelyek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1f27bee-d045-4476-b78a-14fa8878f7fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88376679-f54f-4842-aca8-3b93a6f48926","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_elektromos_hibrid_auto_villanyauto_dizel_benzinmotor_autogyartas_hajtaslanc_nemet_munkahelyek","timestamp":"2018. június. 13. 06:41","title":"Tömegek kerülhetnek utcára az elektromos autók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff4c1a3-0a9e-4a37-b100-f8372e1a80e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötmillió dollár kártérítést követelnek az Apple-től egy csoportos polgári peres eljárásban. Az indok: az Apple Watch egy, a kezdetektől fogva fennálló hibája.","shortLead":"Ötmillió dollár kártérítést követelnek az Apple-től egy csoportos polgári peres eljárásban. Az indok: az Apple Watch...","id":"20180612_csoportos_per_apple_watch_kijelzo_hiba_karterites","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eff4c1a3-0a9e-4a37-b100-f8372e1a80e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e64e1fc-0c61-4ca6-a2ad-5beeedc3359e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_csoportos_per_apple_watch_kijelzo_hiba_karterites","timestamp":"2018. június. 12. 16:03","title":"Valamennyi Apple Watch hibás: csoportos per indul az Apple ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5225f0-0945-4d48-98e2-a46b3bf8c393","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A cica korábban is igen pontos eredménnyel állt elő. Lehet, hogy most sem téved?","shortLead":"A cica korábban is igen pontos eredménnyel állt elő. Lehet, hogy most sem téved?","id":"20180613_Josolt_Achilles_a_vebe_suket_macskaja_a_hazaiak_fognak_orulni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d5225f0-0945-4d48-98e2-a46b3bf8c393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4cc4da0-d5c4-4ef8-905c-dab866b614e5","keywords":null,"link":"/elet/20180613_Josolt_Achilles_a_vebe_suket_macskaja_a_hazaiak_fognak_orulni","timestamp":"2018. június. 13. 18:03","title":"Jósolt Akhilleusz, a vébé süket macskája: a hazaiak fognak örülni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed012a61-17bd-4bcc-89dd-7930b65c0d69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök és az észak-koreai vezető elkötelezte magát a békefolyamat mellett.","shortLead":"Az amerikai elnök és az észak-koreai vezető elkötelezte magát a békefolyamat mellett.","id":"20180612_tortenelmi_megallapodast_kotott_trump_es_kim","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed012a61-17bd-4bcc-89dd-7930b65c0d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb55170-94a0-4f79-bae2-9b6e7bd30d94","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_tortenelmi_megallapodast_kotott_trump_es_kim","timestamp":"2018. június. 12. 08:56","title":"Atommentesítés és tartós béke: történelmi megállapodást kötött Trump és Kim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1681cf20-7a51-4e8c-9686-8eef633611ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A most átadott 14 kilométeres kétcsöves törökországi alagút a világon a második leghosszabb ilyen építmény. Jövőre átadnak egy még hosszabbat.","shortLead":"A most átadott 14 kilométeres kétcsöves törökországi alagút a világon a második leghosszabb ilyen építmény. Jövőre...","id":"20180613_Erdoganek_atadtak_a_vilag_egyik_leghosszabb_alagutjat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1681cf20-7a51-4e8c-9686-8eef633611ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1208032-af5a-4be1-8d4c-337182392aeb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Erdoganek_atadtak_a_vilag_egyik_leghosszabb_alagutjat","timestamp":"2018. június. 13. 18:10","title":"Törökország feliratkozott az alagútrekorderek közé – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1f9f0f-1261-450a-a557-e1cef1b51b27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az MTI-n megjelent gyorshír szerint a Fidesz azt kéri, foglalják alkotmányba az életvitelszerű közterületen tartózkodás tilalmát. Mindezt akkor, mikor az egekbe szárnyaló lakbérek még több embert lökhetnek az utcára.","shortLead":"Az MTI-n megjelent gyorshír szerint a Fidesz azt kéri, foglalják alkotmányba az életvitelszerű közterületen tartózkodás...","id":"20180612_Alkotmanyban_tiltana_meg_a_Fidesz_a_hajlektalansagot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb1f9f0f-1261-450a-a557-e1cef1b51b27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a10d80f-4b2a-4a6b-b145-e8b04c9d18df","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180612_Alkotmanyban_tiltana_meg_a_Fidesz_a_hajlektalansagot","timestamp":"2018. június. 12. 12:33","title":"Alkotmányban tiltaná meg a Fidesz a hajléktalanságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda5d8ab-5002-437b-8e82-349a9ce9fb2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pénteken érkezhet a régóta várt 8-as BMW, a bemutatót azonban egy tragikus baleset árnyékolja be.","shortLead":"Pénteken érkezhet a régóta várt 8-as BMW, a bemutatót azonban egy tragikus baleset árnyékolja be.","id":"20180612_8as_bmw_8_as_sorozat_halalos_baleset_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dda5d8ab-5002-437b-8e82-349a9ce9fb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33a36f4-a6ae-4323-b1d6-42e199f69af4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_8as_bmw_8_as_sorozat_halalos_baleset_video","timestamp":"2018. június. 12. 15:31","title":"Nagyon rossz előjel: halálos balesetet szenvedtek a pénteken érkező 8-as BMW prototípusával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]