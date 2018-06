Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"478916f8-9bbb-4e17-83b8-2f5ac83d4425","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy angol dizájner, Tim Holmes, 32 Grand Prix-autót öltöztetett nemzeti mezbe.","shortLead":"Egy angol dizájner, Tim Holmes, 32 Grand Prix-autót öltöztetett nemzeti mezbe.","id":"20180614_A_foci_VB_elott_befutottak_a_focimezes_Forma1es_autok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=478916f8-9bbb-4e17-83b8-2f5ac83d4425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b2db99-f2cc-40b4-97c2-adebe3f8db55","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_A_foci_VB_elott_befutottak_a_focimezes_Forma1es_autok","timestamp":"2018. június. 14. 09:24","title":"A vb előtt befutottak a focimezes Forma–1-es autók is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77236da0-1e42-4d1f-b280-fca9c9ccbb84","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Véget ért kedden a túszejtés Párizsban, a rendőrök előállították a túszejtőt, az akcióban senki nem sérült meg - közölte a prefektúra.","shortLead":"Véget ért kedden a túszejtés Párizsban, a rendőrök előállították a túszejtőt, az akcióban senki nem sérült meg...","id":"20180612_Tuszdrama_zajlik_Parizsban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77236da0-1e42-4d1f-b280-fca9c9ccbb84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81c7de74-dc70-41d6-a9c1-f29abf480c78","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_Tuszdrama_zajlik_Parizsban","timestamp":"2018. június. 12. 18:24","title":"Elfogták a párizsi túszejtőt, senki sem sérült meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2496d3e8-9bb5-4130-a58c-786b6acb469b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan történt, ami néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna. Közös interjút adott a Magyar Narancsban egy Párbeszéd- és egy Jobbik-politikus.","shortLead":"Olyan történt, ami néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna. Közös interjút adott a Magyar Narancsban...","id":"20180614_A_Parbeszed_politikusa_mar_nagykoaliciorol_beszel_a_Jobbikkal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2496d3e8-9bb5-4130-a58c-786b6acb469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb08f5dd-7086-434e-8d32-2ff4b479d55d","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_A_Parbeszed_politikusa_mar_nagykoaliciorol_beszel_a_Jobbikkal","timestamp":"2018. június. 14. 06:08","title":"A Párbeszéd politikusa már nagykoalícióról beszél a Jobbikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9c20de-fa21-4958-8647-6e26498559b8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180612_Nezzuk_vissza_Itt_van_ket_dal_a_tavalyi_Lovasieletmukoncertbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad9c20de-fa21-4958-8647-6e26498559b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c9d74e-9ad2-4b2a-9bb2-2565be43098e","keywords":null,"link":"/kultura/20180612_Nezzuk_vissza_Itt_van_ket_dal_a_tavalyi_Lovasieletmukoncertbol","timestamp":"2018. június. 12. 13:19","title":"Nézzük vissza! Itt van két dal a Lovasi-életműkoncertből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7568eafe-1352-43e3-9a9a-20b00e4d3df5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ki tudja, mennyi ilyen eset lehet, amit nem látunk, ahol centiken múlik a tragédia.","shortLead":"Ki tudja, mennyi ilyen eset lehet, amit nem látunk, ahol centiken múlik a tragédia.","id":"20180612_video_sinen_ragadt_kamion_vonat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7568eafe-1352-43e3-9a9a-20b00e4d3df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbba57a0-4f5e-44f8-929e-f1cf39be5372","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_video_sinen_ragadt_kamion_vonat","timestamp":"2018. június. 12. 18:48","title":"Komótosan letörte a sorompót a sínen ragadt kamion, mielőtt letarolta volna a vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1823bd9e-7d53-4e05-8ae0-f841b325279e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szlovák határ közelében engedték szabadon az országjáró medvét. ","shortLead":"A szlovák határ közelében engedték szabadon az országjáró medvét. ","id":"20180614_Szabadon_engedtek_a_Sandorfalvan_befogott_medvet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1823bd9e-7d53-4e05-8ae0-f841b325279e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0fb1e05-bb63-4047-a865-c4e759063e1d","keywords":null,"link":"/elet/20180614_Szabadon_engedtek_a_Sandorfalvan_befogott_medvet","timestamp":"2018. június. 14. 11:00","title":"Szabadon engedték a Sándorfalván befogott medvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21381113-75d1-4197-87bf-75fbb06dd8f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A posztapokaliptikus világban játszódó The Last of Us első része is brutális hullámvasút volt, a folytatásban azonban a korábbiaknál is sokkal drámaibb eseményekre készülhetnek a játékosok. Mutatjuk a PlayStation egyik legütősebb címének folytatásából készült első gameplay videót.","shortLead":"A posztapokaliptikus világban játszódó The Last of Us első része is brutális hullámvasút volt, a folytatásban azonban...","id":"20180612_the_last_of_us_2_gameplay_video_trailer_naughty_dog_e3_2018","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21381113-75d1-4197-87bf-75fbb06dd8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b390327-20cb-4749-b97a-cebc5e7f5f40","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_the_last_of_us_2_gameplay_video_trailer_naughty_dog_e3_2018","timestamp":"2018. június. 12. 19:03","title":"Itt a PlayStation újabb nagyágyúja: kegyetlen világ vár a játékosra a Last of Us 2-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e437fb-3269-49f1-8070-6b9d2a09a98c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többeket sokkol a Pozsonyi út állapota, a fákon ugyanis \"gallyazási munkálatokat\" végeznek, de ez inkább csonkolásnak tűnik. A tiltakozók szerint Budapest legszebb utcáját teszik tönkre, a Főkert viszont azt mondja, ritkán jutnak hozzá egy-egy fához, ezért tűnik drasztikusnak a beavatkozás, de sosem nagyobb az indokoltnál.","shortLead":"Többeket sokkol a Pozsonyi út állapota, a fákon ugyanis \"gallyazási munkálatokat\" végeznek, de ez inkább csonkolásnak...","id":"20180613_A_lakok_szerint_tonkreteszik_Ujlipotvaros_legszebb_utcajat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34e437fb-3269-49f1-8070-6b9d2a09a98c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a73c184-cd1a-44f5-b149-382624ad58ef","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_A_lakok_szerint_tonkreteszik_Ujlipotvaros_legszebb_utcajat","timestamp":"2018. június. 13. 14:13","title":"A lakók szerint tönkreteszik Újlipótváros legszebb utcáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]