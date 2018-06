EU-s és honi költségvetés

A biztonság, a növekedés, a családok és a teljes foglalkoztatottság költségvetése ez, mondta Gulyás, de inkább olvassák el a hvg.hu elemzését a jövő évi költségvetés tervezetéről. A miniszter beszélt az EU és Magyarország kapcsolatáról is, azt mondta, sok – szerintük – jogos kritikájuk van Brüsszel felé, de Magyarország jövője csakis az EU-ban képzelhető el. Ráadásul havi rendszerességgel megrendezett, uniós központú kormányülés is van, pont most volt egy ilyen.

Az EU-s költségvetésről beszéltek, ami Magyarország számára elfogadhatatlan, ha így fogadnák el, fájna a balti és a közép-kelet-európai országoknak. „Azokat büntetnék, akik teljesítményt mutattak fel.” A Brexittel ráadásul csökkennének a befizetések is, de Magyarország hajlandó arra, hogy ha a többi tagállam is, akkor hazánk is többet fizetne be a közösbe, hogy ez ne történjen meg.

De ennek nem látja egyelőre megvalósulását Gulyás. Majd migránsozott egyet, miszerint a mostani uniós tervezet a menekülteknek fizetne és a szegény európaiaktól venne el. Összességében elég sok minden nem tetszik a magyar kormánynak az uniós költségvetésből, lesz itt még birkózás.

Hajléktalanság

A Magyar Idők megkérdezte, a Stop Sorost véleményezte-e már a Velencei Bizottság. Nem, válaszolt Gulyás, de bármikor megtörténhet. Szintén kérdés volt, hogy miután a Fidesz megtiltaná az alkotmányban a hajléktalanságot, növelnék-e az állami ellátási kapacitásokat. A miniszter azt válaszolta, kapacitás most is van, de ha kell, lesz pénz ezek bővítésére is, de az szerinte nem állapot, hogy most a hajléktalanok miatt vannak olyan közterek, amit mások nem használhatnak. A kormány egyébként támogatja a vonatkozó módosítást. „De mindenkiről gondoskodunk.”

Az Echo Tv Domokos László ötletéről kérdezett, aki felvetette, elektronikus utalvány révén növelné a közszféra dolgozóinak bérét. A kormány köszöni az ötletet. A szakemberhiányt pedig a duális képzéssel, a diák- és nyugdíjasmunka könnyítésével orvosolnák. Utóbbiról azt mondta, „mindenki eldöntheti, meddig dolgozik”. Erről bővebben itt írtunk, katt. Kérdés volt, találkozik-e a közeljövőben Merkellel Orbán. Nem derült ki.

OLAFország

Varga Mihály szerint nem lesz válság, mégis másfélszeresére emelik a biztonsági tartalékot. Miért? Gulyás szerint sem lesz, de azért óvatosak az európai gazdasági környezet miatt. „Eléggé magas az adósságszintje néhány tagállamnak.” Pluszban ott a kereskedelmi háború is az EU és az USA között. Kockázatok vannak, mondta, ezért a tartalék megnövelése.

Kérdés, hogyan valósulna meg a gyakorlatban a hajléktalanság tiltása. Gulyás szerint a világos jogi környezet segít majd, ugyanis senkinek sem joga, hogy közterületen éljen. „Éjjeli vagy nappali melegedőbe kell bevinni őket, ezt a rendőrség egy ideig jól csinálta.”

Az RTL Klub megkérdezte, hogyan fogja védeni a keresztény kultúrát az állam, miután bekerül esetlegesen az Alaptörvénybe. Gulyás szerint úgy, ahogy eddig is. Szintén a csatorna kérdezett a 100-150 milliárdos uniós támogatás visszatartásáról is. Erre Gulyás azt mondta, amit a múlt héten is: az OLAF elfogult. De fognak választ adni az EU megkeresésére, indokolnak is majd.

Rogán megnyugtat Gulyáson keresztül: 2018-ra a kommunikációs költségek nem emelkednek. Kérdés, hogy a kormány miért támogatja a Red Bull Air Race-t. Erre Kovács Zoltán kormányszóvivő válaszol, mert úgy számolnak, turisztikai szempontból megéri. A Golgota kálváriája is véget érhet, a kormány célja, hogy mindhárom darab (ezek a trilógiák már csak ilyenek, három darabból állnak) egy helyen, a kormánynál legyen. Pákh Imrénél van az utolsó darab, 10 millió euró, 3 milliárd forint az ára, ez Gulyás szerint jó kiindulási alap.

Hosszabbodik a tanév? A Népszava szerint igen, az Emmi szerint nem, Kásler szerint gondolkodnak rajta. Ezt az ellentétet úgy oldja fel Gulyás, hogy ő a 10 hetes nyári szünidőt jónak és fontosnak tartja, de a kéthetes táboroztatás helyes, ugyan kötelezővé tenni nem kell. De a részletek a minisztériumra tartoznak. Mészáros Lőrincnek pedig gigabankja lesz? Erről Gulyásnak nincs tudomása, ilyen kormányzati szándék sincs. Elszabadultak az árak a Balatonon? El, mondta Gulyás, aminek oka a béremelkedés, tette hozzá. Ráadásul a turizmus is megnövekedett, remélik, a kínálat majd idomul a kereslethez.