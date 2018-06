Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9f0e4c6-6094-4d9a-af46-0c375d16e59e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már csaknem 322 forintot adnak egy euróért. ","shortLead":"Már csaknem 322 forintot adnak egy euróért. ","id":"20180612_Durvan_gyengul_a_forint_meg_sem_all_a_melypontig","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9f0e4c6-6094-4d9a-af46-0c375d16e59e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7af459-f8a0-44a5-b4ef-8eca88bd5183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_Durvan_gyengul_a_forint_meg_sem_all_a_melypontig","timestamp":"2018. június. 12. 11:20","title":"Durván gyengül a forint, meg sem áll a mélypontig?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77236da0-1e42-4d1f-b280-fca9c9ccbb84","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Véget ért kedden a túszejtés Párizsban, a rendőrök előállították a túszejtőt, az akcióban senki nem sérült meg - közölte a prefektúra.","shortLead":"Véget ért kedden a túszejtés Párizsban, a rendőrök előállították a túszejtőt, az akcióban senki nem sérült meg...","id":"20180612_Tuszdrama_zajlik_Parizsban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77236da0-1e42-4d1f-b280-fca9c9ccbb84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81c7de74-dc70-41d6-a9c1-f29abf480c78","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_Tuszdrama_zajlik_Parizsban","timestamp":"2018. június. 12. 18:24","title":"Elfogták a párizsi túszejtőt, senki sem sérült meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd22474-dbf0-447f-bcb3-61d0984d87f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több magyar vonatkozású boldoggá avatási eljárás is folyamatban van a Szentszéknél, a bíboros ügyében csütörtökön döntés születhet.","shortLead":"Több magyar vonatkozású boldoggá avatási eljárás is folyamatban van a Szentszéknél, a bíboros ügyében csütörtökön...","id":"20180614_Donthetnek_Mindszenthy_biboros_boldogga_avatasarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acd22474-dbf0-447f-bcb3-61d0984d87f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e24220-d725-408e-b6ee-a1839b204905","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Donthetnek_Mindszenthy_biboros_boldogga_avatasarol","timestamp":"2018. június. 14. 06:40","title":"Dönthetnek Mindszenty bíboros boldoggá avatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66449b51-334a-4224-b113-53783ad24b49","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Térdműtéten esett át Hanga Ádám, az FC Barcelona magyar kosárlabdázója.","shortLead":"Térdműtéten esett át Hanga Ádám, az FC Barcelona magyar kosárlabdázója.","id":"20180614_Megmutottek_a_Barca_magyar_kosarasat_Hanga_Adamot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66449b51-334a-4224-b113-53783ad24b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36635e74-fa0e-4650-84b2-59738f1007eb","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Megmutottek_a_Barca_magyar_kosarasat_Hanga_Adamot","timestamp":"2018. június. 14. 05:22","title":"Megműtötték a Barca magyar kosarasát, Hanga Ádámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45664b1e-66e2-4fdb-9ceb-5beb655e72a7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar férfi kézilabda válogatott 22-26-ra kikapott Szlovénia csapatától, így 51-50-es összesítéssel kijutott a jövő januári, dán-német közös rendezésű világbajnokságra.","shortLead":"A magyar férfi kézilabda válogatott 22-26-ra kikapott Szlovénia csapatától, így 51-50-es összesítéssel kijutott a jövő...","id":"20180613_tulelte_a_dramat_kijutott_a_vebere_a_ferfi_kezilabdavalogatott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45664b1e-66e2-4fdb-9ceb-5beb655e72a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d18c5e-d9e7-4a44-89f1-a3d0005717c8","keywords":null,"link":"/sport/20180613_tulelte_a_dramat_kijutott_a_vebere_a_ferfi_kezilabdavalogatott","timestamp":"2018. június. 13. 20:45","title":"Túlélte a drámát, kijutott a vébére a férfi kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c64e1d0-b138-464b-a473-36c01542518d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Summit – magyarul csúcs, csúcspont, tetőpont. A sokszor, sok helyen használt angol kifejezés a számítástechnikába is bevonul, az amerikaiak ugyanis megépítették a világ immár legerősebb szuperszámítógépét, a Summitot.","shortLead":"Summit – magyarul csúcs, csúcspont, tetőpont. A sokszor, sok helyen használt angol kifejezés a számítástechnikába is...","id":"20180613_summit_a_vilag_legerosebb_szuperszamitogepe_specifikacio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c64e1d0-b138-464b-a473-36c01542518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ae05f4-4603-46d0-83bb-e911a630b2f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_summit_a_vilag_legerosebb_szuperszamitogepe_specifikacio","timestamp":"2018. június. 13. 15:03","title":"Mégis mi van a világ leggyorsabb számítógépében, mitől ilyen erős?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e8151e-e277-418e-9c28-2a3c490e08c2","c_author":"Rudolph Logistik","category":"brandcontent","description":"Az infotechnológia elképesztő léptékű fejlődése új távlatokat nyit az olyan területeken is, mint a kereskedelem és azon belül is a logisztika. A változás az árucsomagolástól kezdve a rakodáson, raktározáson és szállításon át az ügyfeleknek kínált szolgáltatások bővülésében egyaránt markánsan megnyilvánul. Mindez pedig a vásárlók, megrendelők igényeit is nagyban átalakítja mind a kis-, mind pedig a nagykereskedelem szintjén.","shortLead":"Az infotechnológia elképesztő léptékű fejlődése új távlatokat nyit az olyan területeken is, mint a kereskedelem és azon...","id":"20180611_A_jovo_logisztikai_megoldasai","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66e8151e-e277-418e-9c28-2a3c490e08c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11fcaecc-3afc-477b-8bf6-6d91cfc9ae39","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180611_A_jovo_logisztikai_megoldasai","timestamp":"2018. június. 12. 13:30","title":"A jövő logisztikai megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa5283b-6c45-42e7-81e4-d9bbe88fc2a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédkórház sürgősségi osztályát vezető Zacher Gábor szerint sem az orvosok, sem a betegek nem kezelik megfelelően a sürgősségi ellátást, vannak indokolatlanul ott megjelenő vagy beutalt betegek is. Azzal egyetért, hogy javítani kell az orvos-beteg kommunikáción, de azt mondja, nagyon nehéz minden beteget minden pillanatban megfelelően tájékoztatni, \"főleg hajnali négykor\".","shortLead":"A Honvédkórház sürgősségi osztályát vezető Zacher Gábor szerint sem az orvosok, sem a betegek nem kezelik megfelelően...","id":"20180612_Zacher_Ez_nem_a_Veszhelyzet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fa5283b-6c45-42e7-81e4-d9bbe88fc2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc9ba69-2793-4569-9d40-62d86f301c9d","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Zacher_Ez_nem_a_Veszhelyzet","timestamp":"2018. június. 12. 13:15","title":"Zacher: \"Ez nem a Vészhelyzet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]