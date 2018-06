Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3ebb4b9-94d5-49c0-9891-b920228b7bdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést. ","shortLead":"Nyolc megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést. ","id":"20180614_Sargaban_a_fel_orszag_ma_is_sok_eso_johet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3ebb4b9-94d5-49c0-9891-b920228b7bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65fdf58d-8dd1-45c5-b5b9-467af277f5fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Sargaban_a_fel_orszag_ma_is_sok_eso_johet","timestamp":"2018. június. 14. 09:01","title":"Sárgában a fél ország, ma is sok eső jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68dc61a-e550-4893-a561-0a806868c380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig ügy lett volna. ","shortLead":"Pedig ügy lett volna. ","id":"20180613_Egy_halapenzes_esetet_sem_vizsgalt_2016ban_az_fovarosi_Orvosi_Kamara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a68dc61a-e550-4893-a561-0a806868c380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628cf8ff-f20c-4c21-8da6-1d83e424f9b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Egy_halapenzes_esetet_sem_vizsgalt_2016ban_az_fovarosi_Orvosi_Kamara","timestamp":"2018. június. 13. 15:48","title":"Egy hálapénzes esetet sem vizsgált 2016-ban az fővárosi orvosi kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad72382-16a1-48de-81e6-0cbfa6a05d59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A labdarúgó-világbajnokságon Donald Trump amerikai elnök is szívesen látott vendég, más államok vezetőihez hasonlóan.","shortLead":"A labdarúgó-világbajnokságon Donald Trump amerikai elnök is szívesen látott vendég, más államok vezetőihez hasonlóan.","id":"20180613_focidiplomacia_trumpot_is_szivesen_latja_putyin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cad72382-16a1-48de-81e6-0cbfa6a05d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4094c0d-578c-49f5-8d08-a6f800152149","keywords":null,"link":"/vilag/20180613_focidiplomacia_trumpot_is_szivesen_latja_putyin","timestamp":"2018. június. 13. 13:52","title":"Focidiplomácia: Trumpot is szívesen látja Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8281fd93-3e10-4231-b87e-9e7c467adc90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s politikus elnöknek nem, csak a választmány vezetőjének jelölteti magát a vasárnapi kongresszuson.","shortLead":"Az MSZP-s politikus elnöknek nem, csak a választmány vezetőjének jelölteti magát a vasárnapi kongresszuson.","id":"20180614_kunhalmi_agnes_nem_indul_az_mszp_elnoksegert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8281fd93-3e10-4231-b87e-9e7c467adc90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59cc4fd2-fafd-436f-95e2-fab8dac5b5b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_kunhalmi_agnes_nem_indul_az_mszp_elnoksegert","timestamp":"2018. június. 14. 10:41","title":"Döntött Kunhalmi: nem indul az elnökségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5cad911-33de-4f70-9826-0ab00a1f4960","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kreml-közeli vállalkozók nyernek nagyot a világbajnokság megrendezésén, ezért pedig az sem nagy ár, hogy olyan helyeken épülnek stadionok, ahol a vb után nehéz lesz azokat fenntartani.","shortLead":"Kreml-közeli vállalkozók nyernek nagyot a világbajnokság megrendezésén, ezért pedig az sem nagy ár, hogy olyan helyeken...","id":"20180613_Kispalyasok_a_magyar_focioligarchak_Putyin_baratai_mellett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5cad911-33de-4f70-9826-0ab00a1f4960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd324bbb-2760-48fc-8160-83c2ee8cafbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Kispalyasok_a_magyar_focioligarchak_Putyin_baratai_mellett","timestamp":"2018. június. 13. 12:23","title":"Kispályások a magyar focioligarchák Putyin barátai mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082cb5eb-0557-451b-a342-4ab033864e28","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Sok szülőnek probléma, mit csináljon a két és fél hónap alatt a gyerekkel, és az is tény, hogy a nyári szünetben tovább nő a szakadék a szerencsésebb és kevésbé szerencsés családokba született gyerekek teljesítménye között. A megoldás viszont nem a kötelező tanévhosszabbításban van. Úgy tudjuk, uniós pénzekből készülnek a programok a tervezett kéthetes táborokhoz, csak a szakmaiság hiányzik belőlük.","shortLead":"Sok szülőnek probléma, mit csináljon a két és fél hónap alatt a gyerekkel, és az is tény, hogy a nyári szünetben tovább...","id":"20180613_Rovidebb_nyari_szunet__nem_teljesen_hulyeseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=082cb5eb-0557-451b-a342-4ab033864e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d946cc3a-f896-47ce-b565-bebfd69f5555","keywords":null,"link":"/elet/20180613_Rovidebb_nyari_szunet__nem_teljesen_hulyeseg","timestamp":"2018. június. 13. 10:01","title":"Rövidebb nyári szünet? Nem is lenne teljesen hülyeség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d9756d-e04f-4ac9-8102-f241b22d62da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar rendőrség rendre közzétesz oktatóvideókat, amivel egy-egy témára igyekeznek felhívni a figyelmet és közben óva inteni a lakosságot attól, hogy bűncselekmény áldozatai legyenek. Most is készült egy ilyen, de ez az összes többit kenterbe veri.","shortLead":"A magyar rendőrség rendre közzétesz oktatóvideókat, amivel egy-egy témára igyekeznek felhívni a figyelmet és közben óva...","id":"20180612_A_BRFK_megcsinalta_minden_idok_legszurrealisabb_videojat_itt_van_Vakacio_Kapitany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39d9756d-e04f-4ac9-8102-f241b22d62da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021165fa-2c91-4d52-9b1f-32d902d8663f","keywords":null,"link":"/elet/20180612_A_BRFK_megcsinalta_minden_idok_legszurrealisabb_videojat_itt_van_Vakacio_Kapitany","timestamp":"2018. június. 12. 16:57","title":"A BRFK megcsinálta minden idők legszürreálisabb videóját: itt van Vakáció Kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26644ee1-d3ba-4e0a-a54d-44f2bd8d368d","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az Alaptörvény már most is büntethetővé teszi az életvitelszerű közterületen tartózkodást, ezek után már csak azt húzhatja a Fidesz, ha az egész országban betiltja a hajléktalanságot. A hatóságok most is felléphetnének ugyan a hajléktalanok ellen, az adatok alapján mégsem teszik. Legutóbb 2016 őszén intézkedtek életvitelszerű közterületen élés miatt. Választások környékén a hajléktalanok elleni kampány is felpörög.","shortLead":"Az Alaptörvény már most is büntethetővé teszi az életvitelszerű közterületen tartózkodást, ezek után már csak azt...","id":"20180613_alkotmanymodositas_fidesz_hajlektalan_varos_mindenkie_tasz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26644ee1-d3ba-4e0a-a54d-44f2bd8d368d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"283a9903-ec56-4aa0-a771-8209668c114f","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_alkotmanymodositas_fidesz_hajlektalan_varos_mindenkie_tasz","timestamp":"2018. június. 13. 12:30","title":"Mit akar a Fidesz a hajléktalanság tiltásával? \"Ez valószínűleg inkább hecckampány lesz\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]