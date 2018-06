Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64e04438-b03c-4c14-9b4e-c2d43596dabf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folyamatosan információt gyűjtenek a felhasználókról a különféle közösségi oldalak, akkor is, ha az illető soha nem regisztrált egyik szolgáltatásra sem. A népszerű Adblock Plus olyan újdonsággal jelentkezett, amely kicselezi ezt.","shortLead":"Folyamatosan információt gyűjtenek a felhasználókról a különféle közösségi oldalak, akkor is, ha az illető soha nem...","id":"20180612_ad_block_plus_facebook_kovetes_a_neten_celzott_hirdetes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64e04438-b03c-4c14-9b4e-c2d43596dabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d22e03-83ea-423c-9b23-488a659324e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_ad_block_plus_facebook_kovetes_a_neten_celzott_hirdetes","timestamp":"2018. június. 12. 07:02","title":"Hasznos funkcióval frissült az Adblock Plus reklámblokkoló: azt is elintézi, hogy a Facebook ne tudja önt követni, amikor netezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3991e51c-3219-4cda-b154-b00a9e397119","c_author":"Seres László","category":"velemeny","description":"A tortaügy természetesen nem a melegek jogairól szól, hanem arról, hogyan veszik át a nyilvánosság tereit a balos illiberális demokraták. Szabad vélemény.","shortLead":"A tortaügy természetesen nem a melegek jogairól szól, hanem arról, hogyan veszik át a nyilvánosság tereit a balos...","id":"20180613_Seres_Pekek_melegek_kettos_mercek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3991e51c-3219-4cda-b154-b00a9e397119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9443f948-0095-46a0-9414-d92f131d8bbe","keywords":null,"link":"/velemeny/20180613_Seres_Pekek_melegek_kettos_mercek","timestamp":"2018. június. 13. 09:20","title":"Seres: Pékek, melegek, kettős mércék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95f1519d-dc8b-44a7-b5d6-38e994f43e4b","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A digitális képek ma már önálló kommunikációs formát jelentenek, a használatukra vonatkozó illemszabályok azonban még nem születtek meg. A sértődések elkerülése érdekében fogadjon meg néhány tanácsot egy profitól! ","shortLead":"A digitális képek ma már önálló kommunikációs formát jelentenek, a használatukra vonatkozó illemszabályok azonban még...","id":"20180612_Megosztana_egy_cuki_kepet_a_gyerekerol_a_Facebookon_Ezt_gondolja_at_elotte","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95f1519d-dc8b-44a7-b5d6-38e994f43e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cba4011-ec54-4e14-bbde-fe10d9834919","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180612_Megosztana_egy_cuki_kepet_a_gyerekerol_a_Facebookon_Ezt_gondolja_at_elotte","timestamp":"2018. június. 12. 13:15","title":"Megosztana egy cuki képet a gyerekéről a Facebookon? Ezt gondolja át előtte!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a033e534-8283-45e4-9dc1-16a4886011ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikáról beszélt Alec Baldwin a világhírű amerikai rádiós, Howard Stern beszélgetős műsorában, s közölte, biztos abban, hogy megválasztanák elnöknek, ha 2020-ban indulna a választáson.","shortLead":"A politikáról beszélt Alec Baldwin a világhírű amerikai rádiós, Howard Stern beszélgetős műsorában, s közölte, biztos...","id":"20180612_Alec_Baldwin_lesz_az_amerikai_elnok_2020ban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a033e534-8283-45e4-9dc1-16a4886011ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9b3d8d-29a9-44ce-b313-bfd81ec18430","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_Alec_Baldwin_lesz_az_amerikai_elnok_2020ban","timestamp":"2018. június. 12. 20:47","title":"Alec Baldwin lesz az amerikai elnök 2020-ban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7127e736-1d0a-4761-9da9-01ac2dd11d3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hazai vendéglátás eddigi történetének legismertebb nevei fuzionálnak egy hétvégére, bemutatva Gundel Károly gasztronómiai örökségét az idén 100 éves Gellért Szállóban. A „Gundel a Gellértben” gasztronómiai hétvége június 23-án egy Lakosztályétteremmel, 24-én pedig egy Sunday brunch-csal várja a vendégeket Budapest egyik legszebb szállodaépületébe.



","shortLead":"A hazai vendéglátás eddigi történetének legismertebb nevei fuzionálnak egy hétvégére, bemutatva Gundel Károly...","id":"20180612_40_ezerert_ehetunk_Gundelmenusort_a_Gellert_lakosztalyaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7127e736-1d0a-4761-9da9-01ac2dd11d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fd5664-5afa-4034-b2b1-a00ba112464c","keywords":null,"link":"/elet/20180612_40_ezerert_ehetunk_Gundelmenusort_a_Gellert_lakosztalyaban","timestamp":"2018. június. 12. 10:16","title":"40 ezerért ehetünk Gundel-menüsort a Gellért lakosztályában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ccac5a-e76e-44f3-be79-3685f9fdf756","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Belépett a viharzóna az országba északnyugaton és északkeleten is. Viharos éjszaka ígérkezik, és szerdán napközben is lehetnek még viharok, de a kánikula megszűnik végre egy időre. ","shortLead":"Belépett a viharzóna az országba északnyugaton és északkeleten is. Viharos éjszaka ígérkezik, és szerdán napközben is...","id":"20180612_alakul_a_vihar_szupercella_erkezett_eszaknyugaton","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9ccac5a-e76e-44f3-be79-3685f9fdf756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a7f354-f665-4771-b99d-7cc8d3d4124e","keywords":null,"link":"/elet/20180612_alakul_a_vihar_szupercella_erkezett_eszaknyugaton","timestamp":"2018. június. 12. 15:51","title":"Alakul a vihar, szupercella érkezett északnyugaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade57182-8724-4098-a37f-bf1282e4a4f0","c_author":"P.E.","category":"itthon","description":"Polgárné ficánkoljon ki az igazságszolgáltatásból - követelik tiltakozók, akik ma reggelre teleplakátolták a Fővárosi Törvényszék épületét. ","shortLead":"Polgárné ficánkoljon ki az igazságszolgáltatásból - követelik tiltakozók, akik ma reggelre teleplakátolták a Fővárosi...","id":"20180612_A_plagizalo_biro_elnoki_kinevezese_miatt_szerveznek_sztrajkot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ade57182-8724-4098-a37f-bf1282e4a4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284b8963-6d74-41b9-b4b3-e40c13fa458e","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_A_plagizalo_biro_elnoki_kinevezese_miatt_szerveznek_sztrajkot","timestamp":"2018. június. 12. 13:15","title":"A plagizáló bíró elnöki kinevezése miatt szerveznek sztrájkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5ed3d9-0cc7-46f7-a4e0-69d6d914d08f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gödöllő térségében zajvédő fal építése miatt terelés van érvényben.","shortLead":"Gödöllő térségében zajvédő fal építése miatt terelés van érvényben.","id":"20180612_Lassabb_haladasra_kell_szamitani_az_M3as_autopalyan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf5ed3d9-0cc7-46f7-a4e0-69d6d914d08f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1bfea0-bd9a-47d9-87eb-92e4d7cded36","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_Lassabb_haladasra_kell_szamitani_az_M3as_autopalyan","timestamp":"2018. június. 12. 07:17","title":"Lassabb haladásra kell számítani az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]