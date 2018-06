Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c550cd4e-68ef-4471-a6e6-c05ef26e36cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A publicista nyílt levelet írt a Magyar Idők hasábjain Németország budapesti nagykövetének, aminek a Bűn és bűnhődés címet adta.","shortLead":"A publicista nyílt levelet írt a Magyar Idők hasábjain Németország budapesti nagykövetének, aminek a Bűn és bűnhődés...","id":"20180612_Bayer_Zsolt_szerint_a_nemetek_nagyobb_bunt_kovetnek_el_a_menekultek_befogadasaval_mint_korabban_a_holokauszttal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c550cd4e-68ef-4471-a6e6-c05ef26e36cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec57fd63-42f8-42ff-871e-21a0d1ffb6bd","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Bayer_Zsolt_szerint_a_nemetek_nagyobb_bunt_kovetnek_el_a_menekultek_befogadasaval_mint_korabban_a_holokauszttal","timestamp":"2018. június. 12. 11:17","title":"Bayer Zsolt szerint a németek nagyobb bűnt követnek el a menekültek befogadásával, mint korábban a holokauszttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdbf65f0-da14-4b43-b697-4a05d5117b26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Adjunk-e a gyerek kezébe játékfegyvert? Úgy látszik, ez egyelőre még nem vita tárgya a brit királyi családban. ","shortLead":"Adjunk-e a gyerek kezébe játékfegyvert? Úgy látszik, ez egyelőre még nem vita tárgya a brit királyi családban. ","id":"20180612_Gyorgy_herceg_egy_jatekpisztollyal_hadonaszott_kiakadt_az_internet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdbf65f0-da14-4b43-b697-4a05d5117b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd02efe-d034-4074-b56a-d7fb6b19abc8","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Gyorgy_herceg_egy_jatekpisztollyal_hadonaszott_kiakadt_az_internet","timestamp":"2018. június. 12. 15:47","title":"György herceg egy játékpisztollyal hadonászott, kiakadt az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5225f0-0945-4d48-98e2-a46b3bf8c393","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Orosz-szaúdi nyitómeccsel kezdődik ma a 21. labdarúgó-vb. A nap eseményeit és a nyitómeccset folyamatosan követjük a hvg.hu-n.","shortLead":"Orosz-szaúdi nyitómeccsel kezdődik ma a 21. labdarúgó-vb. A nap eseményeit és a nyitómeccset folyamatosan követjük...","id":"20180614_Indul_a_vilagbajnoksag__percrol_percre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d5225f0-0945-4d48-98e2-a46b3bf8c393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a594fc1-be4d-4bef-a5a6-a6a0e4037898","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Indul_a_vilagbajnoksag__percrol_percre","timestamp":"2018. június. 14. 09:45","title":"Indul a világbajnokság - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a033e534-8283-45e4-9dc1-16a4886011ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikáról beszélt Alec Baldwin a világhírű amerikai rádiós, Howard Stern beszélgetős műsorában, s közölte, biztos abban, hogy megválasztanák elnöknek, ha 2020-ban indulna a választáson.","shortLead":"A politikáról beszélt Alec Baldwin a világhírű amerikai rádiós, Howard Stern beszélgetős műsorában, s közölte, biztos...","id":"20180612_Alec_Baldwin_lesz_az_amerikai_elnok_2020ban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a033e534-8283-45e4-9dc1-16a4886011ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9b3d8d-29a9-44ce-b313-bfd81ec18430","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_Alec_Baldwin_lesz_az_amerikai_elnok_2020ban","timestamp":"2018. június. 12. 20:47","title":"Alec Baldwin lesz az amerikai elnök 2020-ban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317f7912-ea33-4b44-82d0-6603be7c54a4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lopetegui aláírt a Real Madridhoz, amit be is jelentettek a világbajnokság előtt, erre pedig Luis Rubiales, a Spanyol Labdarúgó-szövetség úgy felhúzta magát, hogy kivágta az edzőt.","shortLead":"Lopetegui aláírt a Real Madridhoz, amit be is jelentettek a világbajnokság előtt, erre pedig Luis Rubiales, a Spanyol...","id":"20180613_Kirugtak_a_spanyol_szovetsegi_kapitanyt__a_vb_elott_egy_nappal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=317f7912-ea33-4b44-82d0-6603be7c54a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807e8ee2-4a7c-405d-b148-45009deb9ca3","keywords":null,"link":"/sport/20180613_Kirugtak_a_spanyol_szovetsegi_kapitanyt__a_vb_elott_egy_nappal","timestamp":"2018. június. 13. 12:15","title":"Kirúgták a spanyol szövetségi kapitányt – a vb előtt egy nappal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia jelenleg nem tud úgy gondolkodni, mint az ember. A tudósok viszont készítettek egy tesztet, amely jelezheti, ha átlépték azt a bizonyos határt.","shortLead":"A mesterséges intelligencia jelenleg nem tud úgy gondolkodni, mint az ember. A tudósok viszont készítettek egy tesztet...","id":"20180613_mesterseges_intelligencia_megerzes_osszetett_gondolkodas_teszt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a523ffbe-b691-4a80-aa08-5dea9ec3498a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_mesterseges_intelligencia_megerzes_osszetett_gondolkodas_teszt","timestamp":"2018. június. 13. 09:03","title":"Feltettek egy kérdést a mesterséges intelligenciának, és ha megválaszolja, egy új kor veszi kezdetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6263239-9602-4868-ba74-eba3429db0a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hölgy nemrégiben megváltoztatta olasz sportkocsijának külcsínjét, és elégedett a végeredménnyel.","shortLead":"A hölgy nemrégiben megváltoztatta olasz sportkocsijának külcsínjét, és elégedett a végeredménnyel.","id":"20180614_vajna_timea_lamborghini_huracan_spyder_kabrio_olasz_sportkocsi_matt_autofolia_andy_vajna","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6263239-9602-4868-ba74-eba3429db0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac16e1e-f171-4fb1-871a-8499ffef3330","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_vajna_timea_lamborghini_huracan_spyder_kabrio_olasz_sportkocsi_matt_autofolia_andy_vajna","timestamp":"2018. június. 14. 06:41","title":"Vajna Tímea szerint sokkal szebb lett a Lamborghinije, de mit gondol a közvélemény?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d11d25-a3a0-4b17-b10a-b6f7eace8dd8","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"A fővárosi közgyűlés szerdai döntése szerint a parton, a kerítések vonalában épülne a mobilgát. A civilek szerint ez a verzió azonban évekig húzódó kisajátítással, ugyanakkor hasonló tájrombolással járna, mint a korábban tervezett nyomvonal.\r

","shortLead":"A fővárosi közgyűlés szerdai döntése szerint a parton, a kerítések vonalában épülne a mobilgát. A civilek szerint...","id":"20180613_Csak_idohuzasra_jo_a_romaiparti_gat_uj_nyomvonala","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94d11d25-a3a0-4b17-b10a-b6f7eace8dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6644990-f927-4dde-b520-ad959801cf8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Csak_idohuzasra_jo_a_romaiparti_gat_uj_nyomvonala","timestamp":"2018. június. 13. 15:14","title":"Csak időhúzásra jó a római-parti gát új nyomvonala?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]