[{"available":true,"c_guid":"af5cfdbe-4d72-443c-b760-d0bcf7581798","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Győr-Moson-Sopron megyei pénzügyőrei több mint négyezer doboz adózatlan cigarettát találtak egy utánfutón szállított személyautóban, Hegyeshalom közelében. A felderítést cigarettakereső kutyák is segítették. ","shortLead":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Győr-Moson-Sopron megyei pénzügyőrei több mint négyezer doboz adózatlan cigarettát...","id":"20180613_Negyezer_doboz_cigit_rejtett_az_atalakitott_Opel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af5cfdbe-4d72-443c-b760-d0bcf7581798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d87c3e44-8650-487d-ad54-811b45d44aaa","keywords":null,"link":"/kkv/20180613_Negyezer_doboz_cigit_rejtett_az_atalakitott_Opel","timestamp":"2018. június. 13. 11:07","title":"Négyezer doboz cigit rejtett az átalakított Opel, Django kiszagolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77236da0-1e42-4d1f-b280-fca9c9ccbb84","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Senki nem sérült meg. ","shortLead":"Senki nem sérült meg. ","id":"20180612_Elkaptak_a_parizsi_tuszejtot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77236da0-1e42-4d1f-b280-fca9c9ccbb84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b9b7f7-b42b-4e76-95db-4aa3c92beef4","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_Elkaptak_a_parizsi_tuszejtot","timestamp":"2018. június. 12. 20:42","title":"Elkapták a párizsi túszejtőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gulyás Gergely beszélt erről a Kormányinfón.","shortLead":"Gulyás Gergely beszélt erről a Kormányinfón.","id":"20180614_Igy_fogja_konnyiteni_a_nyugdijasok_munkavallalasat_a_kormany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a088fb54-5ab1-4185-980f-093ee83c8997","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Igy_fogja_konnyiteni_a_nyugdijasok_munkavallalasat_a_kormany","timestamp":"2018. június. 14. 11:04","title":"Így fogja könnyíteni a nyugdíjasok munkavállalását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Helyenként azért lehet 30 fok is. ","shortLead":"Helyenként azért lehet 30 fok is. ","id":"20180614_A_hetvegen_is_marad_a_borus_ido","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df52c7f-57a8-447b-8624-040ce19742e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_A_hetvegen_is_marad_a_borus_ido","timestamp":"2018. június. 14. 15:01","title":"A hétvégén is marad a borús idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666f2859-dc00-4fa9-87a3-e7d5b29bacbc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180613_Es_elkeszult_vegre_Kasler_miniszter_portreja_Van_Goghkent_es_az_alkoto_meg_is_magyarazza","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=666f2859-dc00-4fa9-87a3-e7d5b29bacbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266bf813-09ae-4c9a-b2eb-a2b4fb2bc5aa","keywords":null,"link":"/kultura/20180613_Es_elkeszult_vegre_Kasler_miniszter_portreja_Van_Goghkent_es_az_alkoto_meg_is_magyarazza","timestamp":"2018. június. 13. 13:06","title":"És elkészült végre Kásler miniszter portréja Van Gogh-ként, és az alkotó meg is magyarázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d39bc7-54b7-450e-baa4-84212bd94ea5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lenyúlnák a rókát az egér elől.","shortLead":"Lenyúlnák a rókát az egér elől.","id":"20180614_Ez_a_ceg_keszul_lenyomni_a_Disneyt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75d39bc7-54b7-450e-baa4-84212bd94ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff0a548-7ff2-4cb7-9395-97a0464375cc","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_Ez_a_ceg_keszul_lenyomni_a_Disneyt","timestamp":"2018. június. 14. 10:17","title":"Ez a cég készül lenyomni a Disneyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fdf4444-2c90-467f-a5ed-f2c0583982b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dominic Joseph Fontana szerdán halt meg álmában. A 87 éves dobos Elvis eredeti zenekarának az utolsó élő tagja volt.","shortLead":"Dominic Joseph Fontana szerdán halt meg álmában. A 87 éves dobos Elvis eredeti zenekarának az utolsó élő tagja volt.","id":"20180614_Meghalt_Elvis_dobosa_DJ_Fontana","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fdf4444-2c90-467f-a5ed-f2c0583982b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3baf32d7-7894-4c0d-bf1d-1c0ad02f2501","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_Meghalt_Elvis_dobosa_DJ_Fontana","timestamp":"2018. június. 14. 16:46","title":"Meghalt Elvis dobosa, D.J. Fontana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc7aba7-7c0e-44e7-9436-cd1b81aabfbe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Átadta Sylvester Stallone nemierőszak-ügyét a Santa Monica-i rendőrség a Los Angeles-i kerületi ügyészségnek. Hamarosan megvizsgálják a filmsztár ellen felmerült szexuális bűncselekmény vádját – jelentette be Greg Riesling, az ügyészség szóvivője.","shortLead":"Átadta Sylvester Stallone nemierőszak-ügyét a Santa Monica-i rendőrség a Los Angeles-i kerületi ügyészségnek. Hamarosan...","id":"20180614_Mar_az_ugyeszseg_elott_van_Stallone_szexbotranya","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dc7aba7-7c0e-44e7-9436-cd1b81aabfbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54ef13ad-7515-4bff-94c6-8fb78e3382fe","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_Mar_az_ugyeszseg_elott_van_Stallone_szexbotranya","timestamp":"2018. június. 14. 10:54","title":"Már az ügyészség előtt van Stallone szexbotránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]