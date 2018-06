Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d215eab0-e8b5-4596-8640-ca9b50843069","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mármint Rokker Zsoltti csak egy művésznév, az ellenzék által támogatott független valójában Erdei Sándor. Meg egy másik független, akiről semmit nem tudni, ő is Erdei Sándor.","shortLead":"Mármint Rokker Zsoltti csak egy művésznév, az ellenzék által támogatott független valójában Erdei Sándor. Meg egy másik...","id":"20180612_Miskolcon_elindul_meg_egy_Erdei_Sandor_nem_csak_az_ellenzek_altal_tamogatott_Erdei_aki_Rokker_Zsolti","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d215eab0-e8b5-4596-8640-ca9b50843069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7239155b-166d-470f-89b0-73752a5db56c","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Miskolcon_elindul_meg_egy_Erdei_Sandor_nem_csak_az_ellenzek_altal_tamogatott_Erdei_aki_Rokker_Zsolti","timestamp":"2018. június. 12. 13:30","title":"Miskolcon elindul még egy Erdei Sándor, nem csak az ellenzék által támogatott Erdei, aki Rokker Zsoltti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58733be1-6a92-417e-a0a6-e06fc4863d48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A produkcióról egyelőre keveset tudni. Valószínűleg az esti főműsoridőben sugározzák majd, nem lesz élő, és férfi műsorvezető társat kaphat Jakupcsek Gabriella.","shortLead":"A produkcióról egyelőre keveset tudni. Valószínűleg az esti főműsoridőben sugározzák majd, nem lesz élő, és férfi...","id":"20180613_most_mar_biztos_hogy_osszel_jon_jakupcsek_gabriella_uj_musora_az_atvn","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58733be1-6a92-417e-a0a6-e06fc4863d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95db64af-2423-4784-9b9c-16a026cf082c","keywords":null,"link":"/elet/20180613_most_mar_biztos_hogy_osszel_jon_jakupcsek_gabriella_uj_musora_az_atvn","timestamp":"2018. június. 13. 07:41","title":"Most már biztos, hogy ősszel jön Jakupcsek Gabriella új műsora az ATV-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b92c7f2-267b-4cb2-8014-70cfbfa50efe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatalkorú elkövetők és gyermekkorú társuk az aznap felvett nyugdíját vették el a sértettől. ","shortLead":"A fiatalkorú elkövetők és gyermekkorú társuk az aznap felvett nyugdíját vették el a sértettől. ","id":"20180613_95_eves_ferfit_rabolt_ki_harom_tizeneves","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b92c7f2-267b-4cb2-8014-70cfbfa50efe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55f1961-880c-44d2-960f-6894731b5306","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_95_eves_ferfit_rabolt_ki_harom_tizeneves","timestamp":"2018. június. 13. 12:21","title":"95 éves férfit rabolt ki három tizenéves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2a1af8c-cbf1-42ce-9106-22ec5a1ba562","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vonatra ül Sussex hercegnője, hogy megnyisson néhány intézményt Anglia északnyugati részén.","shortLead":"Vonatra ül Sussex hercegnője, hogy megnyisson néhány intézményt Anglia északnyugati részén.","id":"20180614_Meghan_Markle_is_ugy_utazik_mint_barki_mas_csak_epp_a_kiralynovel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2a1af8c-cbf1-42ce-9106-22ec5a1ba562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b029bf-8e01-42fc-84d0-0e273f0f6226","keywords":null,"link":"/elet/20180614_Meghan_Markle_is_ugy_utazik_mint_barki_mas_csak_epp_a_kiralynovel","timestamp":"2018. június. 14. 09:16","title":"Meghan Markle is úgy utazik, mint bárki más, csak épp a királynővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9fe40e-a253-43c5-ac45-c6a349621979","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Csökkent a szponzori pénz a futball-világbajnokságra, pedig ez a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség fő bevételi forrása: négy éve Brazíliában ez 1629 millió dollár volt, idén Oroszországban viszont csak 1490 millió dollár – közli a kínos számokat a Nielsen Sports.","shortLead":"Csökkent a szponzori pénz a futball-világbajnokságra, pedig ez a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség fő bevételi forrása...","id":"20180612_A_finnyas_nyugati_szponzorok_egy_resze_kihatralt_a_FIFA_mogul_masok_nem_ilyen_aggalyoskodok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef9fe40e-a253-43c5-ac45-c6a349621979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b9b58b-45d3-4515-9faa-0302b8d2d47f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_A_finnyas_nyugati_szponzorok_egy_resze_kihatralt_a_FIFA_mogul_masok_nem_ilyen_aggalyoskodok","timestamp":"2018. június. 12. 11:14","title":"A finnyás nyugati szponzorok egy része kihátrált a FIFA mögül, mások nem ilyen aggályoskodók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a856f49-9314-498a-a3b1-e890ed0a9722","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Visszavonták a másodfokú figyelmeztetéseket, de továbbra is az egész országban várhatók heves esőzések.","shortLead":"Visszavonták a másodfokú figyelmeztetéseket, de továbbra is az egész országban várhatók heves esőzések.","id":"20180613_Nincs_olyan_megye_ahol_ne_szakadna_le_az_eg_az_elkovetkezo_orakban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a856f49-9314-498a-a3b1-e890ed0a9722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a21585-41fd-46e6-90f0-0596407fa98d","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Nincs_olyan_megye_ahol_ne_szakadna_le_az_eg_az_elkovetkezo_orakban","timestamp":"2018. június. 13. 19:48","title":"Nincs olyan megye, ahol ne szakadna le az ég az elkövetkező órákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0991e9ae-739f-406b-af2c-f49d204baf69","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180612_Ma_65_eves_az_egyik_legfontosabb_magyar_zeneszerzogitaros_akit_szinte_elfeledtek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0991e9ae-739f-406b-af2c-f49d204baf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e22b3cf-4652-4af9-84f2-9c541a2ba36e","keywords":null,"link":"/kultura/20180612_Ma_65_eves_az_egyik_legfontosabb_magyar_zeneszerzogitaros_akit_szinte_elfeledtek","timestamp":"2018. június. 12. 22:30","title":"Ma 65 éves az egyik legfontosabb magyar zeneszerző-gitáros, akit szinte elfeledtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02532a33-41c5-4359-970d-642dfc091194","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az izzó-parázsló részek miatt még csütörtökön reggel is dolgoztak, dolgoznak a tűzoltók a 13. kerületben, ahol kedden lángra kapott, majd kiégett egy raktárépület. ","shortLead":"Az izzó-parázsló részek miatt még csütörtökön reggel is dolgoztak, dolgoznak a tűzoltók a 13. kerületben, ahol kedden...","id":"20180614_Folyamatosan_dolgoznak_a_tuzoltok_a_raktartuz_helyszinen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02532a33-41c5-4359-970d-642dfc091194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81b48ee-93af-42ee-b314-89cd40106502","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Folyamatosan_dolgoznak_a_tuzoltok_a_raktartuz_helyszinen","timestamp":"2018. június. 14. 07:17","title":"Folyamatosan dolgoznak a tűzoltók a raktártűz helyszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]