[{"available":true,"c_guid":"ede63cef-667d-41f8-b096-1d4063c8dcdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csak öt ország van az EU-ban, ahol rosszabb a helyzet, mint itt.","shortLead":"Csak öt ország van az EU-ban, ahol rosszabb a helyzet, mint itt.","id":"20180612_A_magyarok_40_szazaleka_tulzsufolt_lakasban_el","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ede63cef-667d-41f8-b096-1d4063c8dcdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71882c2-0ac1-4619-8ded-3b15b3a246fc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180612_A_magyarok_40_szazaleka_tulzsufolt_lakasban_el","timestamp":"2018. június. 12. 12:23","title":"A magyarok 40 százaléka túlzsúfolt lakásban él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46dc72a3-fbac-4fb8-bba7-ec0333cf0b35","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem az állatok a megtévesztés egyedüli mesterei: egy új tanulmány szerint a növények is képesek hasonló álcázási trükkökre. Ott van például a Corydalis hemidicentra.","shortLead":"Nem az állatok a megtévesztés egyedüli mesterei: egy új tanulmány szerint a növények is képesek hasonló álcázási...","id":"20180612_allatok_novenyek_alcazas_rejtozkodes_kamuflazs_corydalis_hemidicentra_levelei_szine","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46dc72a3-fbac-4fb8-bba7-ec0333cf0b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7551430c-4cca-410c-a5e5-a4542dfd4532","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_allatok_novenyek_alcazas_rejtozkodes_kamuflazs_corydalis_hemidicentra_levelei_szine","timestamp":"2018. június. 12. 17:03","title":"Azt hiszi, hogy az állatok az álcázás mesterei? Akkor nézze meg ezt a növényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9362ffe0-df63-4b9f-95cd-ec1365483c18","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"itthon","description":"Miért a Fidesz, s miért nem az MSZP lett a magyar politika domináns pártja? Vélemény.","shortLead":"Miért a Fidesz, s miért nem az MSZP lett a magyar politika domináns pártja? Vélemény.","id":"20180612_Csizmadia_Ervin_A_cserebogar_szuletese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9362ffe0-df63-4b9f-95cd-ec1365483c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa61bab-114d-4ce7-930e-0b227cc58bb1","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Csizmadia_Ervin_A_cserebogar_szuletese","timestamp":"2018. június. 12. 10:21","title":"Csizmadia Ervin: A cserebogár születése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a606bf27-c671-4c0c-be63-6a9331784436","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összeütközött egy sínekre hajtó autóval a felcsúti kisvasút. A szerelvényen utazóknak nem esett baja, a kocsiban ülő személy azonban megsérült.","shortLead":"Összeütközött egy sínekre hajtó autóval a felcsúti kisvasút. A szerelvényen utazóknak nem esett baja, a kocsiban ülő...","id":"20180612_Utkozott_a_felcsuti_kisvasut","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a606bf27-c671-4c0c-be63-6a9331784436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a6d326d-c693-481e-8ffa-f9b4e8cbb015","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_Utkozott_a_felcsuti_kisvasut","timestamp":"2018. június. 12. 17:43","title":"Ütközött a felcsúti kisvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daee6598-fa3f-4a9c-bb9e-a4bab569204f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség keresi azt a férfit, aki dulakodni kezdett egy másikkal hétfő este egy budaörsi áruházban.","shortLead":"A rendőrség keresi azt a férfit, aki dulakodni kezdett egy másikkal hétfő este egy budaörsi áruházban.","id":"20180612_egymasba_kapaszkodott_ket_izmos_ferfi_a_tescoban_de_ebben_nem_volt_romantika","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daee6598-fa3f-4a9c-bb9e-a4bab569204f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62a7062-63e4-4abd-af58-10d14cc14680","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_egymasba_kapaszkodott_ket_izmos_ferfi_a_tescoban_de_ebben_nem_volt_romantika","timestamp":"2018. június. 12. 19:08","title":"Egymásba kapaszkodott két izmos férfi a Tescóban, de ebben nem volt romantika – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c42c0fc-de20-499d-a6c9-7ea0338333ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Havlik Károly nyerte az idei Falling Walls Lab Budapest döntőjét. A fiatal egyetemista egy cukorbetegek számára kifejlesztett alkalmazás ötletével 14 társát utasította maga mögé az innovációs viadal hazai elődöntőjében, és ezzel elnyerte a jogot, hogy novemberben Berlinben is bemutathassa projektjét.","shortLead":"Havlik Károly nyerte az idei Falling Walls Lab Budapest döntőjét. A fiatal egyetemista egy cukorbetegek számára...","id":"20180613_falling_walls_lab_budapest_donto_nyertes_projektek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c42c0fc-de20-499d-a6c9-7ea0338333ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ba8ba6-81f7-4fa9-abb9-94137f892b4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_falling_walls_lab_budapest_donto_nyertes_projektek","timestamp":"2018. június. 13. 14:03","title":"Egy fiatal egyetemista megváltoztatná a cukorbetegek életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f9076ca-41b0-42a5-9097-199d41d48b54","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Tamperében, Athénban és Tallinnban játssza idegenbeli mérkőzéseit a magyar labdarúgó-válogatott az első alkalommal kiírt, szeptemberben rajtoló Nemzetek Ligája C osztályában.","shortLead":"Tamperében, Athénban és Tallinnban játssza idegenbeli mérkőzéseit a magyar labdarúgó-válogatott az első alkalommal...","id":"20180613_osszeallt_a_magyar_focivalogatott_oszi_programja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f9076ca-41b0-42a5-9097-199d41d48b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1d6a81-1c15-4f1e-ad2b-38a81392f12f","keywords":null,"link":"/sport/20180613_osszeallt_a_magyar_focivalogatott_oszi_programja","timestamp":"2018. június. 13. 14:22","title":"Összeállt a magyar fociválogatott őszi programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök úgy látja, hogy mindenki nyugodtan aludhat éjszaka, nem lesz háború Észak-Koreával.","shortLead":"Az amerikai elnök úgy látja, hogy mindenki nyugodtan aludhat éjszaka, nem lesz háború Észak-Koreával.","id":"20180613_trump_eszak_korea_tobbe_nem_jelent_nuklearis_fenyegetest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59663e14-8a64-4116-96da-6801a41bca30","keywords":null,"link":"/vilag/20180613_trump_eszak_korea_tobbe_nem_jelent_nuklearis_fenyegetest","timestamp":"2018. június. 13. 13:08","title":"Trump: Észak-Korea többé nem jelent nukleáris fenyegetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]