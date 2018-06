Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d569bfdf-8cd4-416a-89a5-052cca7b3db4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség elkezdte kiterelni a Frangepán utcai tűz környékéről a lakókat, miután a szél elkezdte a föld közelébe nyomni a masszív fekete füstöt.","shortLead":"A rendőrség elkezdte kiterelni a Frangepán utcai tűz környékéről a lakókat, miután a szél elkezdte a föld közelébe...","id":"20180613_Nagy_teruletet_kiuritett_a_rendorseg_az_angyalfoldi_tuz_miatt__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d569bfdf-8cd4-416a-89a5-052cca7b3db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee15a35-c62c-4349-9a08-01af83fcf53a","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Nagy_teruletet_kiuritett_a_rendorseg_az_angyalfoldi_tuz_miatt__video","timestamp":"2018. június. 13. 11:08","title":"Nagy területet kiürített a rendőrség az angyalföldi tűz miatt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbánnak régi álma egy, az OTP mellett létező nagy magyar bank. Az ötletet most újra előhúzhatták a kalapból – Mészáros Lőrinccel együtt.","shortLead":"Orbánnak régi álma egy, az OTP mellett létező nagy magyar bank. Az ötletet most újra előhúzhatták a kalapból – Mészáros...","id":"20180614_Gigabank_epulhet_Meszaros_Lorincnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb9df36-c384-45b5-b093-4ee12058cf1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Gigabank_epulhet_Meszaros_Lorincnek","timestamp":"2018. június. 14. 06:49","title":"Gigabank épülhet Mészáros Lőrincnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982d6ff1-139d-4a87-ad53-0baef04afeb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A világ legnagyobb teherkikötőjétől nem messze fekvő, egykor békés sziget lakóit beszippantotta a nagyvilág. Hátrahagyott házaik most a világ egyik legmenőbb turistalátványosságának számítanak. A szigetcsoporthoz ráadásul a Föld leghosszabb hídja vezet.\r

","shortLead":"A világ legnagyobb teherkikötőjétől nem messze fekvő, egykor békés sziget lakóit beszippantotta a nagyvilág...","id":"20180614_Felzabalta_a_novenyzet_a_Sanghaj_melletti_halaszfalut","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=982d6ff1-139d-4a87-ad53-0baef04afeb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748a7c7c-11b8-49dc-b7a7-4779018f619c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180614_Felzabalta_a_novenyzet_a_Sanghaj_melletti_halaszfalut","timestamp":"2018. június. 14. 13:35","title":"Felzabálta a növényzet a Sanghaj melletti halászfalut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06443dbe-f40a-40fa-bc3e-44499860b86e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bulgária hamarosan beléphet az euró előszobájába, kétségek persze vannak az EU egyik legszegényebb tagországának euróövezeti csatlakozásával kapcsolatban. ","shortLead":"Bulgária hamarosan beléphet az euró előszobájába, kétségek persze vannak az EU egyik legszegényebb tagországának...","id":"20180613_ugy_tunik_bulgarianak_hamarabb_lesz_euroja_mint_nekunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06443dbe-f40a-40fa-bc3e-44499860b86e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9bfd99-307e-4d35-a97e-f3c361f39e63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_ugy_tunik_bulgarianak_hamarabb_lesz_euroja_mint_nekunk","timestamp":"2018. június. 13. 08:41","title":"Úgy tűnik, Bulgáriának hamarabb lesz eurója, mint nekünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61e45a0-72cd-4e5e-84ca-8e375d775863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hírszerzési központként jellemezte Orbán Viktor miniszterelnök azt a szervezeti egységet, amelyet a Miniszterelnöki Kormányirodán belül állít majd fel. ","shortLead":"Hírszerzési központként jellemezte Orbán Viktor miniszterelnök azt a szervezeti egységet, amelyet a Miniszterelnöki...","id":"20180613_Orban_hirszerzesi_kozpontja_nem_hallgathat_le_senkit_nagy_kerdes_mire_kell","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e61e45a0-72cd-4e5e-84ca-8e375d775863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e81ba37-fdd8-4486-8927-d193e33eae85","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Orban_hirszerzesi_kozpontja_nem_hallgathat_le_senkit_nagy_kerdes_mire_kell","timestamp":"2018. június. 13. 12:58","title":"Orbán hírszerzési központja nem hallgathat le senkit, nagy kérdés, mire kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e06ad1bc-02b5-4ab1-9730-067195afe68f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerda délelőtt kigyulladt épületben délután egyre elfojtották a lángokat, de az utómunkálatok még órákig el fognak húzódni.","shortLead":"A szerda délelőtt kigyulladt épületben délután egyre elfojtották a lángokat, de az utómunkálatok még órákig el fognak...","id":"20180613_valami_nagyon_eg_megint_budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e06ad1bc-02b5-4ab1-9730-067195afe68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a701963-8e39-414d-b381-dcfc1bd16a24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_valami_nagyon_eg_megint_budapesten","timestamp":"2018. június. 13. 09:42","title":"Eloltották a budapesti raktártüzet - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8a6444-ae8b-4ac6-8c56-dfa602a1481d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Részben az önkormányzatoktól elvont pénzből és várhatóan nem is teljes körben hajtja végre a kormány jövőre a Varga Mihály által beígért, 10 éve várt béremelést. ","shortLead":"Részben az önkormányzatoktól elvont pénzből és várhatóan nem is teljes körben hajtja végre a kormány jövőre a Varga...","id":"20180614_Hiaba_orulnek_a_koztisztviselok_nem_szamithat_mindenki_beremelesre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb8a6444-ae8b-4ac6-8c56-dfa602a1481d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd5ada7-a289-460f-b27b-b94f381e4b8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Hiaba_orulnek_a_koztisztviselok_nem_szamithat_mindenki_beremelesre","timestamp":"2018. június. 14. 14:53","title":"Hiába örülnek a köztisztviselők, nem számíthat mindenki béremelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a7d97a-c63a-428b-ab62-512ae7844e92","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igazi sztárparádé kíséri a repülő kiselefántot.","shortLead":"Igazi sztárparádé kíséri a repülő kiselefántot.","id":"20180613_Itt_az_elso_trailer_Tim_Burton_Dumbojahoz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8a7d97a-c63a-428b-ab62-512ae7844e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5261a213-4311-4d3c-a24a-7ba38b150ea5","keywords":null,"link":"/kultura/20180613_Itt_az_elso_trailer_Tim_Burton_Dumbojahoz","timestamp":"2018. június. 13. 10:41","title":"Itt az első trailer Tim Burton Dumbójához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]