[{"available":true,"c_guid":"138f8767-be99-4d4c-84a0-e96b2b510025","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Emlékszik még Natalia Oreiróra, a Magyarországon is nagy sikerrel vetített argentin szappanopera, a Vad angyal sztárjára? Neki is van egy száma a foci-vb elé.","shortLead":"Emlékszik még Natalia Oreiróra, a Magyarországon is nagy sikerrel vetített argentin szappanopera, a Vad angyal...","id":"20180614_a_vad_angyal_is_vebedalt_enekel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=138f8767-be99-4d4c-84a0-e96b2b510025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce46488b-7b3e-4094-96a8-844c4fce8b89","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_a_vad_angyal_is_vebedalt_enekel","timestamp":"2018. június. 14. 15:42","title":"A Vad angyal is vébédalt énekel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b794ba52-837e-42a5-be36-8def2f408c67","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Utoljára 1992-ben történt hasonló Idahóban.","shortLead":"Utoljára 1992-ben történt hasonló Idahóban.","id":"20180614_Pestissel_diagnosztizaltak_egy_gyermeket_Amerikaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b794ba52-837e-42a5-be36-8def2f408c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b353f6-af0a-4f9b-b6b2-49b0cf86e02c","keywords":null,"link":"/elet/20180614_Pestissel_diagnosztizaltak_egy_gyermeket_Amerikaban","timestamp":"2018. június. 14. 10:18","title":"Pestissel diagnosztizáltak egy gyermeket Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ffc796-e17a-41d7-8f0f-7696aaffbd24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180614_Orulet_Orban_is_Rokker_Zsolttit_tamogatja_Miskolcon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63ffc796-e17a-41d7-8f0f-7696aaffbd24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cb1366-f216-4449-97e8-3acd0508a806","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Orulet_Orban_is_Rokker_Zsolttit_tamogatja_Miskolcon","timestamp":"2018. június. 14. 12:34","title":"Őrület! Orbán is Rokker Zsolttit támogatja Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A svéd klasszis üzent a vébé nyitómeccse előtt Moszkvából.","shortLead":"A svéd klasszis üzent a vébé nyitómeccse előtt Moszkvából.","id":"20180614_Ibrahimovic_is_ott_van_most_mar_kezdodhet_a_vebe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7209ef99-546e-488c-b764-3c657701280f","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Ibrahimovic_is_ott_van_most_mar_kezdodhet_a_vebe","timestamp":"2018. június. 14. 17:01","title":"Ibrahimovic is ott van, most már kezdődhet a vébé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa99a26-eb9c-47dd-aa90-a033e992fb18","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Izgalmas meccs helyett sima kiütéssel kezdődött a világbajnokság.","shortLead":"Izgalmas meccs helyett sima kiütéssel kezdődött a világbajnokság.","id":"20180614_OroszorszagSzaudArabia_50","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afa99a26-eb9c-47dd-aa90-a033e992fb18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68838d1-5362-41e0-9421-fe7de71d95ab","keywords":null,"link":"/sport/20180614_OroszorszagSzaudArabia_50","timestamp":"2018. június. 14. 18:56","title":"Oroszország–Szaúd-Arábia 5-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00288b51-fbd1-42af-9d3d-6fbbac8ec828","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alaptörvény hetedik módosításához érkezett javaslattal rögtön lépne a Fidesz. És váratlanul még egy kiegészítést tenne a szöveghez.","shortLead":"Az Alaptörvény hetedik módosításához érkezett javaslattal rögtön lépne a Fidesz. És váratlanul még egy kiegészítést...","id":"20180613_Azonnal_betiltana_a_Fidesz_a_hajlektalansagot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00288b51-fbd1-42af-9d3d-6fbbac8ec828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b1da57-952c-4448-a867-942032d5679b","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Azonnal_betiltana_a_Fidesz_a_hajlektalansagot","timestamp":"2018. június. 13. 20:53","title":"Máris itt az Alaptörvény-módosító javaslat a hajléktalanság tiltására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c64e1d0-b138-464b-a473-36c01542518d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Summit – magyarul csúcs, csúcspont, tetőpont. A sokszor, sok helyen használt angol kifejezés a számítástechnikába is bevonul, az amerikaiak ugyanis megépítették a világ immár legerősebb szuperszámítógépét, a Summitot.","shortLead":"Summit – magyarul csúcs, csúcspont, tetőpont. A sokszor, sok helyen használt angol kifejezés a számítástechnikába is...","id":"20180613_summit_a_vilag_legerosebb_szuperszamitogepe_specifikacio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c64e1d0-b138-464b-a473-36c01542518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ae05f4-4603-46d0-83bb-e911a630b2f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_summit_a_vilag_legerosebb_szuperszamitogepe_specifikacio","timestamp":"2018. június. 13. 15:03","title":"Mégis mi van a világ leggyorsabb számítógépében, mitől ilyen erős?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257d2c1e-92fa-49ce-afdb-863def83189c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Központi Bank (EKB) nem tart újabb válságtól, ezért az év végéig óvatosan, két lépésben leépíti eszközvásárlási programját.","shortLead":"Az Európai Központi Bank (EKB) nem tart újabb válságtól, ezért az év végéig óvatosan, két lépésben leépíti...","id":"20180614_Nem_latszik_a_valsag_amire_Orban_Viktor_es_Matolcsy_Gyorgy_is_szamit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=257d2c1e-92fa-49ce-afdb-863def83189c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b8f87d-c2f5-4ead-a106-e2600a3f67bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Nem_latszik_a_valsag_amire_Orban_Viktor_es_Matolcsy_Gyorgy_is_szamit","timestamp":"2018. június. 14. 15:02","title":"Nem látszik a válság, amire Orbán Viktor és Matolcsy György is számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]