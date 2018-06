Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"289b96a4-0ebf-42d1-90b3-063c24770061","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Cristiano Ronaldo még csak 37 éves lesz négy év múlva, de így is vannak a mostani világbajnokságon nagy focisták, akik szinte biztos, hogy a 2022-es vb-n már nem lesznek ott.","shortLead":"Cristiano Ronaldo még csak 37 éves lesz négy év múlva, de így is vannak a mostani világbajnokságon nagy focisták, akik...","id":"20180614_Ot_legenda_akiknek_ez_lesz_az_utolso_vbjuk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=289b96a4-0ebf-42d1-90b3-063c24770061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5403cb79-791b-4f49-86f0-609c9731ddf6","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Ot_legenda_akiknek_ez_lesz_az_utolso_vbjuk","timestamp":"2018. június. 14. 15:25","title":"Öt legenda, akiknek ez lesz az utolsó vb-jük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bcecc5a-2696-4aeb-a63e-2ce2510c0f82","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kitalálja, melyik ország a második azoknak a listáján, akik ugyan nem jutottak ki a vb-re, mégis rengeteg, az ottani bajnokságban játszó focista lesz ott a világbajnokságon? ","shortLead":"Kitalálja, melyik ország a második azoknak a listáján, akik ugyan nem jutottak ki a vb-re, mégis rengeteg, az ottani...","id":"20180614_Nem_jutottak_ki_a_vbre_megis_ott_vannak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bcecc5a-2696-4aeb-a63e-2ce2510c0f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0b0648-8764-4df2-be35-8f18cb189cf3","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Nem_jutottak_ki_a_vbre_megis_ott_vannak","timestamp":"2018. június. 14. 15:42","title":"Nem jutottak ki a vb-re, mégis ott vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c93481d-a504-4cf0-8319-0b94667aff55","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha nem tudunk jól gondolkodni a pénzről, akkor rosszul fogunk róla gondolkodni – figyelmeztette közönségét a héten Budapesten járt Dan Ariely. A neves amerikai pszichológus a TEDxBudapest rendezvényének vendégeként egyebek mellett beszélt a pénz titokzatos természetéről, a költekezés fájdalmáról, és a heti fizetés bevezetésének szükségességéről is.","shortLead":"Ha nem tudunk jól gondolkodni a pénzről, akkor rosszul fogunk róla gondolkodni – figyelmeztette közönségét a héten...","id":"20180615_Dan_Arielytol_megtudtuk_hogyan_vehetjuk_vissza_a_hatalmat_a_penzunk_folott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c93481d-a504-4cf0-8319-0b94667aff55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b08706a-330c-434e-902e-182961ad5dcd","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180615_Dan_Arielytol_megtudtuk_hogyan_vehetjuk_vissza_a_hatalmat_a_penzunk_folott","timestamp":"2018. június. 15. 07:20","title":"Dan Arielytől megtudtuk, hogyan vehetjük vissza a hatalmat a pénzünk fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39649342-10a8-4b29-a317-3a747b1e2f8b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igazi performansz-csata bontakozott ki Szentendrén. Még az is lehet, hogy az egészet előre kitalálták.\r

\r

","shortLead":"Igazi performansz-csata bontakozott ki Szentendrén. Még az is lehet, hogy az egészet előre kitalálták.\r

\r

","id":"20180615_Megjott_a_valasz_a_meztelenul_tiltakozo_ferfira_mezetlen_no_tunt_fel_a_szentendrei_magaslesen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39649342-10a8-4b29-a317-3a747b1e2f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfedf402-c28d-49e4-9acf-e6e62e4d1de8","keywords":null,"link":"/kultura/20180615_Megjott_a_valasz_a_meztelenul_tiltakozo_ferfira_mezetlen_no_tunt_fel_a_szentendrei_magaslesen","timestamp":"2018. június. 15. 15:01","title":"Megjött a válasz a meztelenül tiltakozó férfira: meztelen nő tűnt fel a szentendrei magaslesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf4ff20-b11e-4ed4-97af-a811d4014b02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fő vádlottak 25 év fegyházbüntetést kaptak a Kecskeméti Törvényszéken. A per elsőrendű vádlottját, a bűnszervezet vezetésével megvádolt afgán férfit örökre kiutasították Magyarországról, 94 milliós vagyonelkobzást is elrendelt a bíróság. A döntés nem jogerős. ","shortLead":"A fő vádlottak 25 év fegyházbüntetést kaptak a Kecskeméti Törvényszéken. A per elsőrendű vádlottját, a bűnszervezet...","id":"20180614_halalkamion_per_itelet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cf4ff20-b11e-4ed4-97af-a811d4014b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1ce693-d597-4335-a682-a4eb00a4bf93","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_halalkamion_per_itelet","timestamp":"2018. június. 14. 13:17","title":"Belenyugodtak abba, hogy meghalnak a kamionban - elítélték a halálkamionper vádlottjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9a1547-e7f5-404c-951f-96a0e126b732","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kormányhoz és a tűzhöz is közel álló sportlap szerint a Magyar Labdarúgó-szövetség elkezdte feltérképezni a jelölteket, akik válthatják a kapitányt.","shortLead":"A kormányhoz és a tűzhöz is közel álló sportlap szerint a Magyar Labdarúgó-szövetség elkezdte feltérképezni...","id":"20180614_Kilovesi_engedely_A_Nemzeti_Sport_mar_Leekens_utodjarol_ir","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd9a1547-e7f5-404c-951f-96a0e126b732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9549e962-779a-4b47-a6ef-d2af1ccd8716","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Kilovesi_engedely_A_Nemzeti_Sport_mar_Leekens_utodjarol_ir","timestamp":"2018. június. 14. 06:23","title":"Kilövési engedély? A Nemzeti Sport már Leekens utódjáról ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113bf249-a44b-4d31-a6bb-84b78ab5d5ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanulót azonnal elkülönítették, és megkezdték a kezelését.","shortLead":"A tanulót azonnal elkülönítették, és megkezdték a kezelését.","id":"20180615_ujabb_tbcs_egyetemistat_kezelnek_pecsen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=113bf249-a44b-4d31-a6bb-84b78ab5d5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00948548-609e-4a61-b782-d8a0da7774dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_ujabb_tbcs_egyetemistat_kezelnek_pecsen","timestamp":"2018. június. 15. 17:50","title":"Újabb tbc-s egyetemistát kezelnek Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa99a26-eb9c-47dd-aa90-a033e992fb18","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sima kiütéssel indult a világbajnokság, Oroszország gond nélkül verte Szaúd-Arábiát. Szalah valószínűleg meggyógyult, Robbie Williams pedig beintett valakinek. A nyitónap összefoglalója.","shortLead":"Sima kiütéssel indult a világbajnokság, Oroszország gond nélkül verte Szaúd-Arábiát. Szalah valószínűleg meggyógyult...","id":"20180614_Harcot_vartunk_kiutest_lattunk_a_vb_nyitonapjan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afa99a26-eb9c-47dd-aa90-a033e992fb18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5405b63a-5939-4dae-a3d3-0710064bec3b","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Harcot_vartunk_kiutest_lattunk_a_vb_nyitonapjan","timestamp":"2018. június. 14. 19:16","title":"Harcot vártunk, kiütést láttunk a vb nyitónapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]