[{"available":true,"c_guid":"d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig nem sikerült összeülnie a volt miniszternek, vásárhelyi erős embernek és az ellenzéki győzőnek, csak a bohózatig jutottak.","shortLead":"Eddig nem sikerült összeülnie a volt miniszternek, vásárhelyi erős embernek és az ellenzéki győzőnek, csak a bohózatig...","id":"20180614_Ma_vegre_talalkozhat_Lazarral_MarkiZay_de_azt_keri_tuntetes_most_ne_legyen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa1a9c2-abbf-4a94-a0d6-52c0ab65aaf6","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Ma_vegre_talalkozhat_Lazarral_MarkiZay_de_azt_keri_tuntetes_most_ne_legyen","timestamp":"2018. június. 14. 05:39","title":"Ma végre találkozhat Lázárral Márki-Zay, de azt kéri, tüntetés most ne legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09059782-6735-4851-881b-10d22e00fbe4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most már tényleg nem kell sokat várnunk a több évtizedes múltra visszatekintő apróság új generációs kiadásának a hivatalos leleplezésére.","shortLead":"Most már tényleg nem kell sokat várnunk a több évtizedes múltra visszatekintő apróság új generációs kiadásának...","id":"20180613_suzuki_jimny_kompakt_divatterepjaro_mini_suv_swift_baleno_turbomotor_benzin","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09059782-6735-4851-881b-10d22e00fbe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f05ef8-f435-40b9-bc7a-fabfef400069","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_suzuki_jimny_kompakt_divatterepjaro_mini_suv_swift_baleno_turbomotor_benzin","timestamp":"2018. június. 13. 11:21","title":"3 hét múlva itt a sokak által várt új kis Suzuki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adatlopás, online fizetési csalás, hackertámadás vagy éppen internetes zaklatás esetén jogi támogatást, valamint egyes esetekben biztosítási kártérítést is kínáló új biztosítást vezetett be a Generali.","shortLead":"Adatlopás, online fizetési csalás, hackertámadás vagy éppen internetes zaklatás esetén jogi támogatást, valamint egyes...","id":"20180614_generali_kiberbiztositas_cyber_biztositas_lakasbiztositas_internetes_csalad_bankkartya_adatokkal_valo_visszaeles_online_vasarlas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4fae519-8c57-4108-a70b-e1d3a5120416","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_generali_kiberbiztositas_cyber_biztositas_lakasbiztositas_internetes_csalad_bankkartya_adatokkal_valo_visszaeles_online_vasarlas","timestamp":"2018. június. 14. 15:17","title":"Most már arra is köthetünk biztosítást, ha vírusos lesz a gépünk vagy zaklatnak a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b44983-7aab-45dc-a14b-b494a264dcb1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A művész halálát gondozója közölte a Story magazinnal. ","shortLead":"A művész halálát gondozója közölte a Story magazinnal. ","id":"20180613_Meghalt_Paudits_Bela","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59b44983-7aab-45dc-a14b-b494a264dcb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a686ca3-3faf-45f2-a8eb-28c90c585f9a","keywords":null,"link":"/kultura/20180613_Meghalt_Paudits_Bela","timestamp":"2018. június. 13. 16:04","title":"Meghalt Paudits Béla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05c93e4-fe5c-4c23-a2c9-8078d5f0d3bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szorul a hurok azoknak a hirdetőknek a nyaka körül, akik átverik a Facebook felhasználóit. Jön a hirdetések értékelése, ami megmondja, mennyire voltak elégedettek a vásárlók.","shortLead":"Szorul a hurok azoknak a hirdetőknek a nyaka körül, akik átverik a Facebook felhasználóit. Jön a hirdetések értékelése...","id":"20180614_facebook_hirdetes_ertekelese_hirdetes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b05c93e4-fe5c-4c23-a2c9-8078d5f0d3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941a3879-b7cf-410d-9001-31232a9c9714","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_facebook_hirdetes_ertekelese_hirdetes","timestamp":"2018. június. 14. 11:03","title":"Újdonság a Facebookon: jelentheti, ha szemetet adott el önnek valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96aa6261-feeb-4d6b-87fc-08e2cece4885","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mobiltelefon, a számítógép és a különóra is alapszükséglet egy iskolásnak – ma már ezeket is figyelembe veszik a tartásdíj megállapításakor.","shortLead":"A mobiltelefon, a számítógép és a különóra is alapszükséglet egy iskolásnak – ma már ezeket is figyelembe veszik...","id":"20180613_Sajat_magukat_buktatjak_le_a_tartasdijjal_trukkozo_szulok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96aa6261-feeb-4d6b-87fc-08e2cece4885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0390d83-c962-403c-9f18-3abd3727221b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Sajat_magukat_buktatjak_le_a_tartasdijjal_trukkozo_szulok","timestamp":"2018. június. 13. 12:41","title":"Saját magukat buktatják le a tartásdíjjal trükköző szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f9f2f9-c455-4cfa-9d06-cd5623860991","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180613_Az_Amnestyt_megtrollkodo_Hollik_Istvan_felretett_egy_matricat_Karacsony_Gergelynek_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14f9f2f9-c455-4cfa-9d06-cd5623860991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358842eb-bf91-4417-97b8-3df280c2e141","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Az_Amnestyt_megtrollkodo_Hollik_Istvan_felretett_egy_matricat_Karacsony_Gergelynek_is","timestamp":"2018. június. 13. 12:35","title":"Az Amnestyt megtrollkodó Hollik István félretett egy matricát Karácsony Gergelynek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c342ca61-40ff-4e28-a98c-92f8a6a741fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy olvasói beszámoló szerint a jegybankelnök lelkesen jött ki a Bálnából, ahol valószínűleg az egyik minőségi skandináv dizájnt kínáló üzletben vásárolt valamilyen nagy méretű tárgyat.","shortLead":"Egy olvasói beszámoló szerint a jegybankelnök lelkesen jött ki a Bálnából, ahol valószínűleg az egyik minőségi...","id":"20180613_tilosban_parkolt_matolcsy_kocsija_amig_a_balnaban_shoppingolt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c342ca61-40ff-4e28-a98c-92f8a6a741fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2611062f-be8f-42f9-8038-97850c505bce","keywords":null,"link":"/kkv/20180613_tilosban_parkolt_matolcsy_kocsija_amig_a_balnaban_shoppingolt","timestamp":"2018. június. 13. 11:53","title":"444: Tilosban parkolt Matolcsy kocsija, amíg a Bálnában shoppingolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]