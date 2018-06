Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18f5245d-a96d-47b4-a4ad-8f4a38612004","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A férfi szerint elektromos tűz volt, senki sem sérült meg, de \"valaki rosszul lett az idegességtől, hozzá hívtak mentőt. Robbanás nem volt, de a raktár és a tartalma porrá égett.\"","shortLead":"A férfi szerint elektromos tűz volt, senki sem sérült meg, de \"valaki rosszul lett az idegességtől, hozzá hívtak...","id":"20180613_Szemtanu_a_tuzesetrol_A_raktar_porra_egett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18f5245d-a96d-47b4-a4ad-8f4a38612004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb85dd50-a0db-488f-b3a7-a375c76cf5b0","keywords":null,"link":"/kkv/20180613_Szemtanu_a_tuzesetrol_A_raktar_porra_egett","timestamp":"2018. június. 13. 11:15","title":"Szemtanú a tűzesetről: \"A Ramiris raktára porrá égett\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9213cac8-0214-4cf4-8ef5-4774a72c2693","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A konzervatív Haladó párt tagjai, de nem ők ítélik oda a díjat.","shortLead":"A konzervatív Haladó párt tagjai, de nem ők ítélik oda a díjat.","id":"20180614_Van_ket_norveg_kepviselo_akik_Trumpnak_adnak_a_Nobelbekedijat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9213cac8-0214-4cf4-8ef5-4774a72c2693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1000730-cb36-458a-9bcc-f04aebf1efe4","keywords":null,"link":"/vilag/20180614_Van_ket_norveg_kepviselo_akik_Trumpnak_adnak_a_Nobelbekedijat","timestamp":"2018. június. 14. 07:44","title":"Van két norvég képviselő, akik Trumpnak adnák a Nobel-békedíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b65ded-a482-4a80-b57c-42621aa65683","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"9 milliárd forintból tatarozhat a ZÁÉV Építőipari Zrt.","shortLead":"9 milliárd forintból tatarozhat a ZÁÉV Építőipari Zrt.","id":"20180614_A_stadionepiteseknel_is_felbukkano_ceg_ujithatja_fel_a_kaposvari_szinhazat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30b65ded-a482-4a80-b57c-42621aa65683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90388f80-290c-4fb5-95ff-d00b622ed294","keywords":null,"link":"/kkv/20180614_A_stadionepiteseknel_is_felbukkano_ceg_ujithatja_fel_a_kaposvari_szinhazat","timestamp":"2018. június. 14. 16:32","title":"A stadionépítéseknél is felbukkanó cég újíthatja fel a kaposvári színházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b794ba52-837e-42a5-be36-8def2f408c67","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Utoljára 1992-ben történt hasonló Idahóban.","shortLead":"Utoljára 1992-ben történt hasonló Idahóban.","id":"20180614_Pestissel_diagnosztizaltak_egy_gyermeket_Amerikaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b794ba52-837e-42a5-be36-8def2f408c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b353f6-af0a-4f9b-b6b2-49b0cf86e02c","keywords":null,"link":"/elet/20180614_Pestissel_diagnosztizaltak_egy_gyermeket_Amerikaban","timestamp":"2018. június. 14. 10:18","title":"Pestissel diagnosztizáltak egy gyermeket Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86","c_author":"Balavány György","category":"itthon","description":"A NER tipikus megoldása az általa gerjesztett problémákra, hogy egyrészt letagadja, másrészt betiltja őket. Vélemény.","shortLead":"A NER tipikus megoldása az általa gerjesztett problémákra, hogy egyrészt letagadja, másrészt betiltja őket. Vélemény.","id":"20180613_Balavany_Most_epp_a_hajlektalanokat_gyuloli_a_kormany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7ada4a-145b-4a76-acdb-7739d478d8d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Balavany_Most_epp_a_hajlektalanokat_gyuloli_a_kormany","timestamp":"2018. június. 13. 14:27","title":"Balavány: Most épp a hajléktalanokat gyűlöli a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7128dc4a-1022-4e26-89e1-bc86f064f5d3","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Bár a focirajongók többsége még mindig televízión nézi a világbajnokság meccseit, az utóbbi időben egyre nagyobb teret nyertek a kisebb képernyők is. Ingyenesen nézhető videostreamet sok weboldal ígér, ám nagyon sok csaló csak azért teszi ezt, hogy megszerezze a regisztrálók adatait vagy vírust juttasson a gépeikre. Összegyűjtöttük a legegyszerűbb legálisan ingyenes és biztonságos lehetőségeket.","shortLead":"Bár a focirajongók többsége még mindig televízión nézi a világbajnokság meccseit, az utóbbi időben egyre nagyobb teret...","id":"20180615_fifa_2018_foci_vb_2018_kozvetites_ingyen_stream_neten_telefonon_m4_sport_elo_ingyenes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7128dc4a-1022-4e26-89e1-bc86f064f5d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a725a4-2d5d-480d-9a75-91f9da046854","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_fifa_2018_foci_vb_2018_kozvetites_ingyen_stream_neten_telefonon_m4_sport_elo_ingyenes","timestamp":"2018. június. 15. 11:03","title":"Hogyan nézheti ingyen telefonján vagy laptopján a focivébé összes meccsét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48307f1-1a14-435b-852a-2338906db511","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felcsút fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosa, Tessely Zoltán korábban megígérte, most pedig meg is csinálja, tényleg hosszabb lesz a szerelvény útvonala.","shortLead":"Felcsút fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosa, Tessely Zoltán korábban megígérte, most pedig meg is csinálja...","id":"20180615_Meghosszabbitjak_a_felcsuti_kisvasutat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b48307f1-1a14-435b-852a-2338906db511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf21ebd-20fd-4c8f-a6d9-7bca025122aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Meghosszabbitjak_a_felcsuti_kisvasutat","timestamp":"2018. június. 15. 09:54","title":"Meghosszabbítják a felcsúti kisvasutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f55ea35-01c0-4aac-8570-aa2048ac1ef3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak hogy legyen valami jó is a vulkánkitörésben.","shortLead":"Csak hogy legyen valami jó is a vulkánkitörésben.","id":"20180614_Dragakoeso_hullik_az_egbol_Hawaiin","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f55ea35-01c0-4aac-8570-aa2048ac1ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948b5bdd-d494-4779-9a4a-ca7d198f1ead","keywords":null,"link":"/elet/20180614_Dragakoeso_hullik_az_egbol_Hawaiin","timestamp":"2018. június. 14. 10:57","title":"Drágakőeső hullik az égből Hawaiin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]