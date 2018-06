Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7b69cdd-65e2-432b-9fa9-b38d36df50ff","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Érdekli az oroszországi labdarúgó-világbajnokság, de nem ül állandóan a tévé előtt? Segítünk, hogy ne maradjon le semmiről.","shortLead":"Érdekli az oroszországi labdarúgó-világbajnokság, de nem ül állandóan a tévé előtt? Segítünk, hogy ne maradjon le...","id":"20180614_Szeretne_azonnal_ertesulni_a_focivb_hireirol_Iratkozzon_fel_hirlevelunkre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7b69cdd-65e2-432b-9fa9-b38d36df50ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70ca8a7-0531-4db3-a461-9a63bcbb08a2","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Szeretne_azonnal_ertesulni_a_focivb_hireirol_Iratkozzon_fel_hirlevelunkre","timestamp":"2018. június. 14. 18:00","title":"Szeretne azonnal értesülni a foci-vb híreiről? Iratkozzon fel hírlevelünkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be9d522-31b4-4ef1-8dc6-8b77082e10b8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180614_Nem_az_ordog_az_ember__Csak_elmebeteg__itt_az_uj_Quimbyklip","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0be9d522-31b4-4ef1-8dc6-8b77082e10b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103c1064-5fc9-42fa-a2bd-e20be017ead9","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_Nem_az_ordog_az_ember__Csak_elmebeteg__itt_az_uj_Quimbyklip","timestamp":"2018. június. 14. 10:10","title":"„Nem ördög az ember / Csak elmebeteg” – itt az új Quimby-klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40dc17d5-2b8f-4d91-b444-09a6227c2738","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kocsira 17 millió forintot költ a Köztársasági Elnöki Hivatal.","shortLead":"A kocsira 17 millió forintot költ a Köztársasági Elnöki Hivatal.","id":"20180615_Uj_autot_kap_Ader_Janos","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40dc17d5-2b8f-4d91-b444-09a6227c2738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670234ed-b6a6-4349-835e-e45c224ff7a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Uj_autot_kap_Ader_Janos","timestamp":"2018. június. 15. 11:30","title":"Új autót kap Áder János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8a6444-ae8b-4ac6-8c56-dfa602a1481d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Részben az önkormányzatoktól elvont pénzből és várhatóan nem is teljes körben hajtja végre a kormány jövőre a Varga Mihály által beígért, 10 éve várt béremelést. ","shortLead":"Részben az önkormányzatoktól elvont pénzből és várhatóan nem is teljes körben hajtja végre a kormány jövőre a Varga...","id":"20180614_Hiaba_orulnek_a_koztisztviselok_nem_szamithat_mindenki_beremelesre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb8a6444-ae8b-4ac6-8c56-dfa602a1481d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd5ada7-a289-460f-b27b-b94f381e4b8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Hiaba_orulnek_a_koztisztviselok_nem_szamithat_mindenki_beremelesre","timestamp":"2018. június. 14. 14:53","title":"Hiába örülnek a köztisztviselők, nem számíthat mindenki béremelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7651d98f-93c8-4a98-961d-e2fa94bde04f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerkezeti váltásra van szükség, hogy az egészségügy a különböző szakterületein előre tudjon lépni – derül ki Kásler Miklós emberminiszter a csütörtöki Figyelőnek adott interjújából. Kásler szerint a probléma összetett, bonyolult, és évtizedek óta nem sikerült megoldani, de olyannyira rossz állapotban azért nincs, mint amilyen súlyú kritikákat kap. Az oktatásról is volt egy-két gondolata.","shortLead":"Szerkezeti váltásra van szükség, hogy az egészségügy a különböző szakterületein előre tudjon lépni – derül ki Kásler...","id":"20180614_Kasler_Nincs_olyan_rossz_allapotban_az_oktatas_es_az_egeszsegugy_mint_amilyen_kritikat_kap","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7651d98f-93c8-4a98-961d-e2fa94bde04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bedd8c4e-7840-410f-b204-dc464b864fff","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Kasler_Nincs_olyan_rossz_allapotban_az_oktatas_es_az_egeszsegugy_mint_amilyen_kritikat_kap","timestamp":"2018. június. 14. 08:36","title":"Kásler: Nincs olyan rossz állapotban az oktatás és az egészségügy, mint amilyen kritikát kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9213cac8-0214-4cf4-8ef5-4774a72c2693","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A konzervatív Haladó párt tagjai, de nem ők ítélik oda a díjat.","shortLead":"A konzervatív Haladó párt tagjai, de nem ők ítélik oda a díjat.","id":"20180614_Van_ket_norveg_kepviselo_akik_Trumpnak_adnak_a_Nobelbekedijat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9213cac8-0214-4cf4-8ef5-4774a72c2693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1000730-cb36-458a-9bcc-f04aebf1efe4","keywords":null,"link":"/vilag/20180614_Van_ket_norveg_kepviselo_akik_Trumpnak_adnak_a_Nobelbekedijat","timestamp":"2018. június. 14. 07:44","title":"Van két norvég képviselő, akik Trumpnak adnák a Nobel-békedíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd6d133-511e-4818-90e0-06179d871021","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kiscsillag frontembere a Facebookon jelentette be a hírt: megszületett Földes Eszterrel közös gyermeke. ","shortLead":"A Kiscsillag frontembere a Facebookon jelentette be a hírt: megszületett Földes Eszterrel közös gyermeke. ","id":"20180613_Megszuletett_Lovasi_Andras_kisfia__foto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edd6d133-511e-4818-90e0-06179d871021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c57f9b-be91-4d4f-b3e9-fd59678c014e","keywords":null,"link":"/kultura/20180613_Megszuletett_Lovasi_Andras_kisfia__foto","timestamp":"2018. június. 13. 21:45","title":"Megszületett Lovasi András kisfia – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7c154a-6e0f-42dc-940e-d8199cc65b65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Borsod-Abaúj-Zemplén megyében közel 30 ezer rászoruló gyereknek kértek szünidei étkeztetést. ","shortLead":"Borsod-Abaúj-Zemplén megyében közel 30 ezer rászoruló gyereknek kértek szünidei étkeztetést. ","id":"20180614_A_tavalyinal_kevesebb_raszorulo_gyerek_kap_iden_nyari_ingyen_etkeztetest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc7c154a-6e0f-42dc-940e-d8199cc65b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa849f41-471b-4bac-961b-b3056cc27347","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_A_tavalyinal_kevesebb_raszorulo_gyerek_kap_iden_nyari_ingyen_etkeztetest","timestamp":"2018. június. 14. 15:43","title":"A tavalyinál kevesebb rászoruló gyerek kap idén nyáron ingyenes étkeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]