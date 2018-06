Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbánnak régi álma egy, az OTP mellett létező nagy magyar bank. Az ötletet most újra előhúzhatták a kalapból – Mészáros Lőrinccel együtt.","shortLead":"Orbánnak régi álma egy, az OTP mellett létező nagy magyar bank. Az ötletet most újra előhúzhatták a kalapból – Mészáros...","id":"20180614_Gigabank_epulhet_Meszaros_Lorincnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb9df36-c384-45b5-b093-4ee12058cf1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Gigabank_epulhet_Meszaros_Lorincnek","timestamp":"2018. június. 14. 06:49","title":"Gigabank épülhet Mészáros Lőrincnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfab21ed-166a-4a63-813d-1e5b8460afdc","c_author":"","category":"sport","description":"A brazil támadó kicsit sem büszke arra, hogy ő a világ legdrágább játékosa, inkább a vb-győztes serleget mutogatná. ","shortLead":"A brazil támadó kicsit sem büszke arra, hogy ő a világ legdrágább játékosa, inkább a vb-győztes serleget mutogatná. ","id":"20180614_Neymar_nem_fizetett_volna_222_milliot_Neymarert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfab21ed-166a-4a63-813d-1e5b8460afdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53c31b0-974f-4280-8be6-04f07913612e","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Neymar_nem_fizetett_volna_222_milliot_Neymarert","timestamp":"2018. június. 14. 12:24","title":"Neymar nem fizetett volna 222 milliót Neymarért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc833450-7343-4860-a42b-5f7abc42f343","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Félezer hektár szőlő harmadát elverte a jég, pedig elvileg dupla védelem is van Soltvadkert környékén. A jégverte gazdák úgy tudták, hogy az agrárkamara másfél milliárd forintos berendezése és a hegyközség korábban telepített rendszere is felmondta a szolgálatot. Közben reagált a Nemzeti Agrárkamara, szerintük az ő rendszerük működött, de teljes védelmet soha nem is ígértek. ","shortLead":"Félezer hektár szőlő harmadát elverte a jég, pedig elvileg dupla védelem is van Soltvadkert környékén. A jégverte...","id":"20180615_Nem_mukodott_a_masfelmilliardos_jegkarelharito_elverte_a_jeg_a_szolot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc833450-7343-4860-a42b-5f7abc42f343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406f7c86-7fc7-4dcf-937c-8cb4f62094d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Nem_mukodott_a_masfelmilliardos_jegkarelharito_elverte_a_jeg_a_szolot","timestamp":"2018. június. 15. 09:29","title":"Elverte a jég a szőlőt, a gazdák szerint nem működött a drága jégkár elhárító, reagált a kamara is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca54cb6-3b85-4704-b672-681e5fc0ec03","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Jól jellemzi hozzáállásunkat a közösségi portálhoz az a vicces(nek indult) mondás, mely szerint, aki nincs fent Facebook-on, nem is létezik. Életünk nagy részét átszövi, mi pedig sokszor „cenzúra” nélkül engedünk be privát szféránkba ismerőst és ismeretlent egyaránt. Ez a normális?","shortLead":"Jól jellemzi hozzáállásunkat a közösségi portálhoz az a vicces(nek indult) mondás, mely szerint, aki nincs fent...","id":"20180613_Te_felvenned_magad_a_Facebookprofilod_alapjan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ca54cb6-3b85-4704-b672-681e5fc0ec03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a80e86-bbcd-4e1d-8416-78024079c916","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180613_Te_felvenned_magad_a_Facebookprofilod_alapjan","timestamp":"2018. június. 15. 09:00","title":"Te felvennéd magad a Facebook-profilod alapján?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"9dbd8e1c-379f-464a-bfae-1de317ebdad1","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Valter Adam Casotto tökéletesen érti a ráncainkat, olvassa a bőrünk textúráját. Pedig nem bőrgyógyász, nem is plasztikai sebész, Casotto képzőművész, aki a Trónok harcában és a Harry Potterben maszkmesterként is dolgozott. Jelenlegi, olaszországi kiállítására viszont hiperrealisztikus szobrokat készített „emberi bőrből”. A kültakarónk tökéletlensége láttán keletkezett zavarunkat interjúval lepleztük.","shortLead":"Valter Adam Casotto tökéletesen érti a ráncainkat, olvassa a bőrünk textúráját. Pedig nem bőrgyógyász, nem is...","id":"20180613_A_borunk_rancosodik_elcsunyul_de_legbelul_gyerekkorunk_ota_nem_valtozunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dbd8e1c-379f-464a-bfae-1de317ebdad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f1a84e-5a6b-46a2-a4b1-1958810e37a0","keywords":null,"link":"/kultura/20180613_A_borunk_rancosodik_elcsunyul_de_legbelul_gyerekkorunk_ota_nem_valtozunk","timestamp":"2018. június. 13. 20:00","title":"A bőrünk ráncosodik, elcsúnyul, de legbelül nem változunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c6b672-7f4b-4c84-b093-a82e29f2828e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Minden hagyományt felrúgva, külvárosokban alakították át az elhagyatott gyárépületeket lakásokká az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában élő, a városi lakbért sokalló kreatívok. Nálunk ilyen sosem volt, és vélhetően sosem lesz, de az árát azért elkérik.","shortLead":"Minden hagyományt felrúgva, külvárosokban alakították át az elhagyatott gyárépületeket lakásokká az Egyesült Államokban...","id":"20180614_Tagas_ter_szuk_kinalat__ezert_humbug_a_magyar_loft","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87c6b672-7f4b-4c84-b093-a82e29f2828e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464c0eea-45f8-444c-9958-78c47b4817e1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180614_Tagas_ter_szuk_kinalat__ezert_humbug_a_magyar_loft","timestamp":"2018. június. 14. 13:58","title":"Tágas tér, szűk kínálat – ezért humbug a magyar loft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0e9592-aab2-4f65-a2f5-b99fe1b2a859","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A német autógyártó-csoportnak a kirobbant dízelbotrány miatt 1 milliárd eurót kell kifizetnie. A Volkswagen elismerte, hogy 482 ezer dízeljármű kipufogó-mérőműszerét machinálta meg.","shortLead":"A német autógyártó-csoportnak a kirobbant dízelbotrány miatt 1 milliárd eurót kell kifizetnie. A Volkswagen elismerte...","id":"20180613_Egymilliard_eurora_birsagoltak_a_Volkswagencsoportot_Nemetorszagban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec0e9592-aab2-4f65-a2f5-b99fe1b2a859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bace1b8-e20c-44b8-84b9-1794bbe7c00f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_Egymilliard_eurora_birsagoltak_a_Volkswagencsoportot_Nemetorszagban","timestamp":"2018. június. 13. 19:59","title":"Dízelbotrány: több mint 300 milliárd forintra büntették a Volkswagent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bcecc5a-2696-4aeb-a63e-2ce2510c0f82","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Mostanában sokan próbálják megtippelni a foci-vb kimenetelét különféle szimulációkkal. Egyet mi is kipróbáltunk, hogy megnézzük, vajon a számítógép generálta metódus alapján ki lesz az idei világbajnok. Elöljáróban annyit: ha nagy tételben fogadna az angolokra, várjon még, talán érdemes lesz újragondolni.","shortLead":"Mostanában sokan próbálják megtippelni a foci-vb kimenetelét különféle szimulációkkal. Egyet mi is kipróbáltunk...","id":"20180614_fifa_18_world_cup_update_labdarugo_vilagbajnoksag_foci_vb_2018_szimulacio_fifa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bcecc5a-2696-4aeb-a63e-2ce2510c0f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db3be40-064e-46db-8b40-9c187429ea18","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_fifa_18_world_cup_update_labdarugo_vilagbajnoksag_foci_vb_2018_szimulacio_fifa","timestamp":"2018. június. 14. 06:30","title":"Mi már lejátszottuk a foci-vb-t, és egyáltalán nem kizárt, hogy ez lesz a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]