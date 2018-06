Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a979c97-5997-4b53-b3a3-ebde59c08f59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A megszokott memóriamennyiségnél is sokkal többet pakolt új ThinkPad gépébe a Lenovo, miközben a Dellnél is hasonlóval kísérleteznek. Alighanem előttünk zajlik a laptopok világának egy következő nagy változása. ","shortLead":"A megszokott memóriamennyiségnél is sokkal többet pakolt új ThinkPad gépébe a Lenovo, miközben a Dellnél is hasonlóval...","id":"20180615_lenovo_thinkpad_p52_laptop_128_gb_ram_notebook_sok_memoriaval","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a979c97-5997-4b53-b3a3-ebde59c08f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c5d77c-b309-4116-8191-25d6a3c44bc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_lenovo_thinkpad_p52_laptop_128_gb_ram_notebook_sok_memoriaval","timestamp":"2018. június. 15. 12:03","title":"Kezdjen hozzászokni: megjöttek az első 128 GB RAM memóriával szerelt laptopok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdfefc3a-0d9e-451c-86c0-95c60b9db987","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444 egy kanadai olvasója segítségével bukkant olyan vadászati engedélyekre, amelyek Semjén Zsolt nevére lettek kiállítva.","shortLead":"A 444 egy kanadai olvasója segítségével bukkant olyan vadászati engedélyekre, amelyek Semjén Zsolt nevére lettek...","id":"20180615_Semjen_ketszer_is_vadaszott_Kanadaban_tavaly","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdfefc3a-0d9e-451c-86c0-95c60b9db987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4520b714-4e4d-4b83-aa29-ca3897715dfa","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Semjen_ketszer_is_vadaszott_Kanadaban_tavaly","timestamp":"2018. június. 15. 07:31","title":"Semjén kétszer is vadászott Kanadában tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18be5f00-4354-47cd-b030-aa1e1a26b76a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Burkolatjavítási munkák miatt van szükség a lezárásra. ","shortLead":"Burkolatjavítási munkák miatt van szükség a lezárásra. ","id":"20180614_Egy_savos_lesz_par_napig_Hatvannal_az_M3as","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18be5f00-4354-47cd-b030-aa1e1a26b76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f8c371-e999-43cc-a87b-78f3b14a1127","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_Egy_savos_lesz_par_napig_Hatvannal_az_M3as","timestamp":"2018. június. 14. 16:52","title":"Egysávos lesz pár napig Hatvannál az M3-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc2db1f-b22a-4760-9ac0-79bf209fe1e8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A korábbi sztárcég vezetői ellen csalás miatt emeltek vádat. Volt időszak, amikor a Theranos tízmilliárd dollárt ért, most várhatóan csődeljárást fog kérni.","shortLead":"A korábbi sztárcég vezetői ellen csalás miatt emeltek vádat. Volt időszak, amikor a Theranos tízmilliárd dollárt ért...","id":"20180616_Csufos_vege_lett_a_Sziliciumvolgy_egyik_meno_startupjanak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cc2db1f-b22a-4760-9ac0-79bf209fe1e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630309c8-61e0-4adb-9d93-22ec59a2021e","keywords":null,"link":"/kkv/20180616_Csufos_vege_lett_a_Sziliciumvolgy_egyik_meno_startupjanak","timestamp":"2018. június. 16. 08:03","title":"Csúfos vége lett a Szilícium-völgy egyik menő startupjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda5fc9f-a5a5-4424-a13b-220a68b456c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első-, a másod-, a harmad- és a negyedrendű vádlottat 25-25 év fegyházbüntetésre ítélték első fokon embercsempészet és emberölés miatt.","shortLead":"Az első-, a másod-, a harmad- és a negyedrendű vádlottat 25-25 év fegyházbüntetésre ítélték első fokon embercsempészet...","id":"20180614_itelethirdetes_halalkamionos_embercsempeszek_elsofok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bda5fc9f-a5a5-4424-a13b-220a68b456c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2336afc2-16c7-4144-8383-d7a782edd7fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_itelethirdetes_halalkamionos_embercsempeszek_elsofok","timestamp":"2018. június. 14. 14:50","title":"100 év fegyház a halálkamionos embercsempészeknek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyula és Sarkad között történt a baleset.","shortLead":"Gyula és Sarkad között történt a baleset.","id":"20180614_betegszallito_es_autok_utkoztek_kilenc_serult","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfe2351-2129-4397-80a0-40a77251cdb1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_betegszallito_es_autok_utkoztek_kilenc_serult","timestamp":"2018. június. 14. 17:52","title":"Betegszállító és autók ütköztek - kilenc sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44bb3367-b221-4ff9-9adb-52b4ce135f47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére ezt is kipróbálta valaki, hogy másnak már ne kelljen. ","shortLead":"Szerencsére ezt is kipróbálta valaki, hogy másnak már ne kelljen. ","id":"20180614_kipufogo_fej_no_beszorult","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44bb3367-b221-4ff9-9adb-52b4ce135f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d7536f-33c1-4c3d-b3f9-318d6b52dc82","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_kipufogo_fej_no_beszorult","timestamp":"2018. június. 14. 15:23","title":"Bulimaxi: Kipufogócsőbe szorult egy nő feje – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bf5960-7d1c-46fd-9491-3df26b41ca7d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Fokozott figyelmet kérnek a magyaroktól, akik a helyszínen akarnak vb-meccset nézni.","shortLead":"Fokozott figyelmet kérnek a magyaroktól, akik a helyszínen akarnak vb-meccset nézni.","id":"20180614_Figyelmeztettek_a_vbre_keszulo_magyar_szurkolokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64bf5960-7d1c-46fd-9491-3df26b41ca7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e2ab07-a043-4d91-8666-64df8746a18a","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Figyelmeztettek_a_vbre_keszulo_magyar_szurkolokat","timestamp":"2018. június. 14. 14:35","title":"Figyelmeztették a vb-re készülő magyar szurkolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]