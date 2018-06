Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"179c15aa-8e0e-4219-b4fb-b5b413f4fd26","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nyolc évvel ezelőtti tragédia ügyét tavaly kezdték újratárgyalni. ","shortLead":"A nyolc évvel ezelőtti tragédia ügyét tavaly kezdték újratárgyalni. ","id":"20180615_Osszel_itelet_szulethet_a_vorosiszapperben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=179c15aa-8e0e-4219-b4fb-b5b413f4fd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb60389-312e-4ba5-be2d-ba7f808ea235","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Osszel_itelet_szulethet_a_vorosiszapperben","timestamp":"2018. június. 15. 05:02","title":"Ősszel ítélet születhet a vörösiszapperben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6527818-b5ad-4548-902b-d9e304e28c27","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A megyei önkormányzat nem támogatja, hogy a megye neve Nógrád-Hont megyére változzon. Az erről szóló határozatot – véleményezési jogukkal élve – csütörtökön hozták meg, és döntésükről tájékoztatják a Miniszterelnökséget.","shortLead":"A megyei önkormányzat nem támogatja, hogy a megye neve Nógrád-Hont megyére változzon. Az erről szóló határozatot –...","id":"20180614_nem_kernek_a_nograd_hontbol_a_nogradiak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6527818-b5ad-4548-902b-d9e304e28c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea0d502-29ae-443c-82e8-e934668e4101","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_nem_kernek_a_nograd_hontbol_a_nogradiak","timestamp":"2018. június. 14. 13:15","title":"Nem kérnek a Nógrád-Hontból a nógrádiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bf5960-7d1c-46fd-9491-3df26b41ca7d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Fokozott figyelmet kérnek a magyaroktól, akik a helyszínen akarnak vb-meccset nézni.","shortLead":"Fokozott figyelmet kérnek a magyaroktól, akik a helyszínen akarnak vb-meccset nézni.","id":"20180614_Figyelmeztettek_a_vbre_keszulo_magyar_szurkolokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64bf5960-7d1c-46fd-9491-3df26b41ca7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e2ab07-a043-4d91-8666-64df8746a18a","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Figyelmeztettek_a_vbre_keszulo_magyar_szurkolokat","timestamp":"2018. június. 14. 14:35","title":"Figyelmeztették a vb-re készülő magyar szurkolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b290a7a-c0b5-4f6a-8919-57ad31d7953d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mehet vissza a börtönbe az a 2011-ben szabadult férfi, aki megölt egy dunaföldvári vállalkozót. A neki segédkező két férfi, köztük Gál Roland volt fideszes önkormányzati képviselő bűnpártolás miatt kapott három évet.","shortLead":"Mehet vissza a börtönbe az a 2011-ben szabadult férfi, aki megölt egy dunaföldvári vállalkozót. A neki segédkező két...","id":"20180614_jogeros_a_gyilkossagban_segedkezo_volt_fideszes_kepviselo_bortonbuntetese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b290a7a-c0b5-4f6a-8919-57ad31d7953d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856b5630-4741-4051-99fe-0afa62a6321b","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_jogeros_a_gyilkossagban_segedkezo_volt_fideszes_kepviselo_bortonbuntetese","timestamp":"2018. június. 14. 18:33","title":"Jogerős a gyilkosságban segédkező volt fideszes képviselő börtönbüntetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02532a33-41c5-4359-970d-642dfc091194","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szakember szerint a kellemetlen szag akár sósav is lehetett, de hozzátette, attól, hogy a füstnek szaga van, még nem biztos, hogy káros.","shortLead":"A szakember szerint a kellemetlen szag akár sósav is lehetett, de hozzátette, attól, hogy a füstnek szaga van, még nem...","id":"20180614_Raktartuz_Szuros_szagra_riadt_nehany_lako_Angyalfoldon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02532a33-41c5-4359-970d-642dfc091194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7b99b3-d0d1-48cb-b883-4a9b5b6d7fd1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180614_Raktartuz_Szuros_szagra_riadt_nehany_lako_Angyalfoldon","timestamp":"2018. június. 14. 14:09","title":"Raktártűz: Szúrós szagra riadt néhány lakó Angyalföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg a fiatal nőkről mondhat le a munkaerőpiac.","shortLead":"Főleg a fiatal nőkről mondhat le a munkaerőpiac.","id":"20180615_A_magyar_fiatalok_hetede_nem_tanul_es_nem_is_dolgozik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9eedcf-3ed5-41b7-829a-bd9e65e782cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_A_magyar_fiatalok_hetede_nem_tanul_es_nem_is_dolgozik","timestamp":"2018. június. 15. 11:10","title":"A magyar fiatalok hetede nem tanul és nem is dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e8531e-1657-43fe-8ba9-349e41fb7b74","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A pénteki portugál–spanyol meccsre még simán bejuthat egy 55 ezer forintos jeggyel, csak ki kell utaznia Szocsiba. A vébédöntőre azonban már csak viszonteladók milliós jegyeit vásárolhatjuk meg.","shortLead":"A pénteki portugál–spanyol meccsre még simán bejuthat egy 55 ezer forintos jeggyel, csak ki kell utaznia Szocsiba...","id":"20180615_foci_vb_2018_jegyarak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78e8531e-1657-43fe-8ba9-349e41fb7b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c90836f-f2f5-4147-b2ac-a8db788ad706","keywords":null,"link":"/sport/20180615_foci_vb_2018_jegyarak","timestamp":"2018. június. 15. 10:00","title":"Van pár fölösleges milliója? Nézze meg, hova kellene utazni a vb-n, és mennyibe fájna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2dbfba6-b96c-4c96-8aaf-11beb3322f98","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Sokáig készült, de minek? Az utolsó Donként is emlegetett New York-i keresztapa történetének mozifilmes feldolgozása még rossz se tud lenni. Mintha olyan emberek készítették volna, akiknek semmi közük a filmkészítéshez. Kritika. ","shortLead":"Sokáig készült, de minek? Az utolsó Donként is emlegetett New York-i keresztapa történetének mozifilmes feldolgozása...","id":"20180614_John_Travolta_Gotti_kritika","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2dbfba6-b96c-4c96-8aaf-11beb3322f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258baf0f-f7a6-45c3-aa9d-937351fb8490","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_John_Travolta_Gotti_kritika","timestamp":"2018. június. 14. 20:00","title":"Travolta új gengszterfilmje viccnek is rossz, pedig nagyon is komolyan gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]