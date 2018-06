Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f1adb76-7370-419f-930f-0a2076be91e6","c_author":"","category":"itthon","description":"Közelebbről megvizsgálva kiderült, hogy felesleges volt megijedni tőle. ","shortLead":"Közelebbről megvizsgálva kiderült, hogy felesleges volt megijedni tőle. ","id":"20180615_Polipszeru_ize_keltett_riadalmat_egy_Gyor_melletti_faluban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f1adb76-7370-419f-930f-0a2076be91e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492674e9-0c46-448a-a5c0-dfd45f7029b0","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Polipszeru_ize_keltett_riadalmat_egy_Gyor_melletti_faluban","timestamp":"2018. június. 15. 20:02","title":"Polipszerű izé keltett riadalmat egy Győr melletti faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b290a7a-c0b5-4f6a-8919-57ad31d7953d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mehet vissza a börtönbe az a 2011-ben szabadult férfi, aki megölt egy dunaföldvári vállalkozót. A neki segédkező két férfi, köztük Gál Roland volt fideszes önkormányzati képviselő bűnpártolás miatt kapott három évet.","shortLead":"Mehet vissza a börtönbe az a 2011-ben szabadult férfi, aki megölt egy dunaföldvári vállalkozót. A neki segédkező két...","id":"20180614_jogeros_a_gyilkossagban_segedkezo_volt_fideszes_kepviselo_bortonbuntetese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b290a7a-c0b5-4f6a-8919-57ad31d7953d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856b5630-4741-4051-99fe-0afa62a6321b","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_jogeros_a_gyilkossagban_segedkezo_volt_fideszes_kepviselo_bortonbuntetese","timestamp":"2018. június. 14. 18:33","title":"Jogerős a gyilkosságban segédkező volt fideszes képviselő börtönbüntetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966c641c-db7e-4634-84c4-4ff300fe65d4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Európai Bizottság javaslatcsomaggal állt elő, minden eddiginél hatékonyabb védelmet ígér. A magyarországi fogyasztóvédőknek ez sem elég: több tájékoztatást követelnek, és azt, hogy a bevezetni kívánt intézkedések a facebookos, a twitteres és más közösségi vásárlásokra is terjedjenek ki.","shortLead":"Az Európai Bizottság javaslatcsomaggal állt elő, minden eddiginél hatékonyabb védelmet ígér. A magyarországi...","id":"20180614_Eleguk_lett_a_fogyasztovedoknek_az_internetes_csalokbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=966c641c-db7e-4634-84c4-4ff300fe65d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574bf537-5a89-429a-8a4b-96370c3fcfc1","keywords":null,"link":"/kkv/20180614_Eleguk_lett_a_fogyasztovedoknek_az_internetes_csalokbol","timestamp":"2018. június. 14. 11:15","title":"Elegük lett a fogyasztóvédőknek az internetes csalókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0061733-a628-4712-a29a-e8c8a345d374","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Ócskavas, ócskavas\" – áll a kupáját feltartó teniszező melletti feliraton.","shortLead":"\"Ócskavas, ócskavas\" – áll a kupáját feltartó teniszező melletti feliraton.","id":"20180615_Roman_teniszezo_Charlie_Hebdo_Simona_Halep","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0061733-a628-4712-a29a-e8c8a345d374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a19ec5-6dfd-45b1-aed9-bf5adafcfb8a","keywords":null,"link":"/elet/20180615_Roman_teniszezo_Charlie_Hebdo_Simona_Halep","timestamp":"2018. június. 15. 17:15","title":"Román teniszezőn viccelődik a Charlie Hebdo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc8aff6-7389-4acc-9452-634b5d384870","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fox nem győzött bocsánatot kérni a nézőktől.","shortLead":"A Fox nem győzött bocsánatot kérni a nézőktől.","id":"20180615_Robbie_Williams_nagyon_kinos_helyzetbe_hozta_az_egyik_amerikai_tevecsatornat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcc8aff6-7389-4acc-9452-634b5d384870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b39ecf-eaba-4e79-88e5-561ff42c42c6","keywords":null,"link":"/kultura/20180615_Robbie_Williams_nagyon_kinos_helyzetbe_hozta_az_egyik_amerikai_tevecsatornat","timestamp":"2018. június. 15. 15:28","title":"Robbie Williams nagyon kínos helyzetbe hozta az egyik amerikai tévécsatornát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecde84c2-2534-4872-8272-a1a4ffc7c3d4","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201824_kisfoci","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecde84c2-2534-4872-8272-a1a4ffc7c3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25443b4c-08ae-46ff-a11f-c0298874da06","keywords":null,"link":"/itthon/201824_kisfoci","timestamp":"2018. június. 14. 10:15","title":"Dobszay János: Kisfoci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A svéd klasszis üzent a vébé nyitómeccse előtt Moszkvából.","shortLead":"A svéd klasszis üzent a vébé nyitómeccse előtt Moszkvából.","id":"20180614_Ibrahimovic_is_ott_van_most_mar_kezdodhet_a_vebe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7209ef99-546e-488c-b764-3c657701280f","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Ibrahimovic_is_ott_van_most_mar_kezdodhet_a_vebe","timestamp":"2018. június. 14. 17:01","title":"Ibrahimovic is ott van, most már kezdődhet a vébé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8a6444-ae8b-4ac6-8c56-dfa602a1481d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Részben az önkormányzatoktól elvont pénzből és várhatóan nem is teljes körben hajtja végre a kormány jövőre a Varga Mihály által beígért, 10 éve várt béremelést. ","shortLead":"Részben az önkormányzatoktól elvont pénzből és várhatóan nem is teljes körben hajtja végre a kormány jövőre a Varga...","id":"20180614_Hiaba_orulnek_a_koztisztviselok_nem_szamithat_mindenki_beremelesre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb8a6444-ae8b-4ac6-8c56-dfa602a1481d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd5ada7-a289-460f-b27b-b94f381e4b8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Hiaba_orulnek_a_koztisztviselok_nem_szamithat_mindenki_beremelesre","timestamp":"2018. június. 14. 14:53","title":"Hiába örülnek a köztisztviselők, nem számíthat mindenki béremelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]