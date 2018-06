Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2319471c-3445-4bd4-82a4-be6c563e3c03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az érintett kínaiak közül sokan nem így gondolják.","shortLead":"Az érintett kínaiak közül sokan nem így gondolják.","id":"20180615_Nehany_rasszista_mondatert_most_akkor_bojkottaljuk_Einsteint","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2319471c-3445-4bd4-82a4-be6c563e3c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85546509-2435-48ba-87cb-ce1add45c049","keywords":null,"link":"/elet/20180615_Nehany_rasszista_mondatert_most_akkor_bojkottaljuk_Einsteint","timestamp":"2018. június. 15. 08:57","title":"Néhány rasszista mondatért most akkor bojkottáljuk Einsteint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca54cb6-3b85-4704-b672-681e5fc0ec03","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Jól jellemzi hozzáállásunkat a közösségi portálhoz az a vicces(nek indult) mondás, mely szerint, aki nincs fent Facebook-on, nem is létezik. Életünk nagy részét átszövi, mi pedig sokszor „cenzúra” nélkül engedünk be privát szféránkba ismerőst és ismeretlent egyaránt. Ez a normális?","shortLead":"Jól jellemzi hozzáállásunkat a közösségi portálhoz az a vicces(nek indult) mondás, mely szerint, aki nincs fent...","id":"20180613_Te_felvenned_magad_a_Facebookprofilod_alapjan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ca54cb6-3b85-4704-b672-681e5fc0ec03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a80e86-bbcd-4e1d-8416-78024079c916","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180613_Te_felvenned_magad_a_Facebookprofilod_alapjan","timestamp":"2018. június. 15. 09:00","title":"Te felvennéd magad a Facebook-profilod alapján?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"78e8531e-1657-43fe-8ba9-349e41fb7b74","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A pénteki portugál–spanyol meccsre még simán bejuthat egy 55 ezer forintos jeggyel, csak ki kell utaznia Szocsiba. A vébédöntőre azonban már csak viszonteladók milliós jegyeit vásárolhatjuk meg.","shortLead":"A pénteki portugál–spanyol meccsre még simán bejuthat egy 55 ezer forintos jeggyel, csak ki kell utaznia Szocsiba...","id":"20180615_foci_vb_2018_jegyarak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78e8531e-1657-43fe-8ba9-349e41fb7b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c90836f-f2f5-4147-b2ac-a8db788ad706","keywords":null,"link":"/sport/20180615_foci_vb_2018_jegyarak","timestamp":"2018. június. 15. 10:00","title":"Van pár fölösleges milliója? Nézze meg, hova kellene utazni a vb-n, és mennyibe fájna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b339bb21-a745-4837-9d00-bc98d24795d1","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Egységes szempontok alapján fogja vizsgálni az EU a különböző országokban kapható élelmiszerek összetételét, minőségét – közölte az Európai Bizottság. A tavaly nagy vihart kavart élelmiszerbotrány után születendő normák azonban messze nem egyértelműek.","shortLead":"Egységes szempontok alapján fogja vizsgálni az EU a különböző országokban kapható élelmiszerek összetételét, minőségét...","id":"20180615_kettos_elelmiszerminoseg_jrc_elelmiszerbotrany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b339bb21-a745-4837-9d00-bc98d24795d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6102d62-be96-4df7-84c1-c3166a4b84fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_kettos_elelmiszerminoseg_jrc_elelmiszerbotrany","timestamp":"2018. június. 15. 11:40","title":"Vége a mellébeszélésnek, Brüsszel megmondja, hogyan kell belekóstolni a Nutellába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b12920f3-b944-4dc2-8af9-5ca22c5f527e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három hónapja van már piacon a Huawei új készülék-triója, és az értékesítési adatok szinte mindenütt felülmúlták a várakozásokat.","shortLead":"Három hónapja van már piacon a Huawei új készülék-triója, és az értékesítési adatok szinte mindenütt felülmúlták...","id":"20180615_huawei_p20_globalis_ertekesitesi_adatok_eladasok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b12920f3-b944-4dc2-8af9-5ca22c5f527e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5a53e8-c1e6-465f-b4c2-3dee34a05a68","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_huawei_p20_globalis_ertekesitesi_adatok_eladasok","timestamp":"2018. június. 15. 15:03","title":"Dörzsöli a markát a Huawei: nemcsak Magyarországon, máshol is nagyon bejöttek a P20-ak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b51383-9cad-4942-9dbf-8e412919b4fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szép és drága a BMW 5-ös, de elég nagy bukó, ha valaki bevállalja. ","shortLead":"Szép és drága a BMW 5-ös, de elég nagy bukó, ha valaki bevállalja. ","id":"20180616_Ezeknel_az_autoknal_a_legnagyobb_az_ertekvesztes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10b51383-9cad-4942-9dbf-8e412919b4fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cdc788-9c36-4c6f-8e88-16ce50b1aa1a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_Ezeknel_az_autoknal_a_legnagyobb_az_ertekvesztes","timestamp":"2018. június. 16. 17:30","title":"Ezek az autók tartják a legrosszabbul az árukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa5283b-6c45-42e7-81e4-d9bbe88fc2a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180616_Zacher_Gabor_A_biofu_orszaga_lettunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fa5283b-6c45-42e7-81e4-d9bbe88fc2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060e01d4-70c7-4787-8d58-8b66671a5359","keywords":null,"link":"/elet/20180616_Zacher_Gabor_A_biofu_orszaga_lettunk","timestamp":"2018. június. 16. 13:26","title":"Zacher Gábor: A biofű országa lettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419204a4-adbe-49bd-be84-95d11842621f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kim Dotcom ismét hallatott magáról, ezúttal a közösségi oldalaknak akar \"egy jobb\" konkurenciát teremteni.","shortLead":"Kim Dotcom ismét hallatott magáról, ezúttal a közösségi oldalaknak akar \"egy jobb\" konkurenciát teremteni.","id":"20180615_kim_dotcom_facebook_twitter_kozossegi_oldal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=419204a4-adbe-49bd-be84-95d11842621f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9b8e9a-b681-4f9a-a036-95dbd0140ffa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_kim_dotcom_facebook_twitter_kozossegi_oldal","timestamp":"2018. június. 15. 07:02","title":"Visszatér az internet fenegyereke, új oldalával lenyomná a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]